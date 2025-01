El Despertador: Crisis en el Catatumbo, Petro, Trump y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Aumenta a 32.000 la cifra de desplazados en el Catatumbo

La guerra en el Catatumbo continúa. Al cierre del 21 de enero la Defensoría del Pueblo reportó una cifra actualizada de 32.000 personas desplazadas por cuenta de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cúcuta, Ocaña y Tibú son las principales ciudades receptoras, donde actualmente hay 15.086, 11.503 y 5.300 personas desplazadas, respectivamente.

Según la entidad, desde la mañana del 16 de enero, cuando iniciaron los enfrentamientos entre ambos grupos armados, otras 320 personas han sido amenazadas, entre civiles y firmantes del acuerdo de paz. Seis firmantes ya han sido asesinados por el ELN, además de personas confinadas y secuestradas, cuya cifra concreta aún no se conoce.

De los secuestrados, 20 fueron liberados con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la intervención de la Iglesia Católica. Entre las personas liberadas, que estaban en manos del ELN desde el 16 de enero, se encontraba un exalcalde del municipio de San Cayetano (Norte de Santander).

“Continúa la operación de levantamiento de cuerpos cuando ha sido posible. De ellos se han entregado a Medicina Legal y se han logrado exámenes médico forenses de 35 cuerpos, de los cuales dos no han sido identificados y los demás están siendo entregados a sus familias”, explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

En el último día también llegaron 15 camiones con ayuda humanitaria hasta la región y más de 5.000 uniformados de la Fuerza de Tarea Vulcano y de la Brigada 30 del Ejército han sido desplegados en la región para intervenir en medio de las ofensivas de los grupos armados.

🔴 Petro rumbo a Haití en su primer viaje internacional de 2025

El presidente Gustavo Petro realizará su primer viaje internacional de 2025 este jueves. El jefe de Estado irá a Haití, donde se reunirá con Leslie Voltaire, presidente del Consejo Presidencial de Transición del país del Caribe. Así lo dijo el vicecanciller Jorge Rojas, quien desde este miércoles ya está en Haití, donde ya se encontró con Voltaire.

“Trabajamos con el gobierno de Haití sobre siete acuerdos de cooperación que serán suscritos este 22 de enero con la presencia del presidente de Colombia”, escribió Rojas, quien reemplazará a Laura Sarabia como director del Dapre a su vez que ella será la titular de la Cancillería a partir del próximo 1 de febrero.

De acuerdo con una investigación de El Espectador, en los 47 viajes que ha hecho el presidente Petro al extranjero desde agosto de 2022, que suman 42 días, la Casa Militar ha destinado 1,8 millones de dólares en viáticos para el jefe de Estado -incluyendo alimentación y transporte-.

🔴 El segundo día del nuevo mandato de Trump: todo contra la migración, amenazas con aranceles y sanciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, restableció este martes en todo su alcance la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que permite la deportación rápida de indocumentados sin que medie una audiencia y que había sido eliminada durante el mandato del expresidente Joe Biden.

La medida, creada en 1996, ya había sido aplicada en toda su extensión durante el primer Gobierno de Trump (2017-2021), y se aplicaba a nivel nacional a los indocumentados que habían estado en territorio estadounidense de forma irregular por menos de dos años, que es como se volverá a implementar en su segundo mandato.

También despidió a la primera mujer que dirigió una de las seis Fuerzas Armadas de EE. UU., indultó a 1.500 participantes del asalto al Capitolio en 2021 y anunció aranceles contra la Unión Europea y China, además de amenazar con más sanciones a Rusia si no terminaba la guerra contra Ucrania.

En resistencia, 18 estados y dos ciudades demandaron el decreto por el que pretende eliminar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, uno de los primeros que firmó cuando tomo el cargo el lunes.

🔴 Consejo de Seguridad de la ONU recibe informe sobre la paz de Colombia

En grave crisis humanitaria por la escalada de violencia en Catatumbo y que ha cobrado la vida de al menos cinco firmantes del Acuerdo, este miércoles se presentará ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del pacto de 2016.

De acuerdo con información de la Misión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “profundamente preocupado por la violencia en la región del Catatumbo” y condenó los “asesinatos de civiles, incluidos excombatientes que firmaron el Acuerdo Final de Paz de 2016”.

En la sesión participará el canciller Luis Gilberto Murillo; Diego Tovar, conocido en la guerra como Federico Montes, excombatiente de las antiguas FARC; y Armando Wouriyu Valbuena, secretario general de la Instancia de los Pueblos Étnicos (IEANPE).

Se espera fuerte condena del Consejo de Seguridad sobre estos hechos violentos.

🔴 Debate de control político por incidencia de violencia contra la mujer en Bogotá

Este miércoles 22 de enero el Concejo de Bogotá llevará a cabo un nuevo debate de control político a raíz de la preocupante actualidad de Violencia de Género que se presenta en la capital del país.

El debate, citado por la bancada del Centro Democrático, comenzará a las 9:00 a.m. en el Recinto de los Comuneros. En calidad de citados asistirán César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia; Laura Tami, secretaria de la Mujer y Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

Como invitados estarán Andrés Franco, personero distrital; Julián Ruiz, contralor distrital; Adriana Beltrán, veedora distrital; y el comandante de la Policía de Bogotá, Daniel Gualdrón.

🔴 Nueva jornada de Champions League

Tras los partidos del martes, en el inicio de la penúltima fecha de la fase regular de la Champions League, este miércoles se juegan nuevos encuentros en el torneo de clubes más importante del mundo. El líder de la competición, Liverpool, que ganó ayer 2-1 con presencia de Luis Díaz, es el único clasificado a los octavos de final, aunque Barcelona, que le remontó un partido increíble a Benfica, está muy cerca de lograr el mismo objetivo.

Diferente es la situación para equipos importantes como Real Madrid, que marcha en la casilla 22 de la tabla y está en zona de repechaje. Los blancos, que en la actual edición de la Champions llevan tres victorias y tres derrotas, buscarán recomponer su camino hacia los octavos cuando, desde las 3:00 p.m., reciban a Salzburgo (ESPN y Disney+).

Otro partido importante del día es el que jugarán Manchester City y PSG en París, a la misma hora y por la misma señal. Los ciudadanos, que siguen en crisis, van en la casilla 24, la última que da cupo en el repechaje. Sin embargo, para los parisinos el panorama no es mejor, ya que van en el puesto 26 de la tabla. A falta de una fecha para la última jornada, que será en una semana, este partido podría ser decisivo.

Miércoles 22 de enero (Disney+ e ESPN)

Leipzig vs. Sporting (12:45 p.m.)Shakthar vs. Stade Brestois (12:45 p.m.)Celtic vs. BSC Young Boys (3:00 p.m.)Feyenoord vs. Bayern Múnich (3:00 p.m.)Milan vs. Girona (3:00 p.m.)PSG vs. Manchester City (3:00 p.m.)Sparta Praga vs. Inter Milán (3:00 p.m.)Arsenal vs. Dinamo Zagreb (3:00 p.m.)Real Madrid vs. Salzburgo (3:00 p.m.)

🔴 Irán condenó a muerte al cantante Tataloo, acusándolo de blasfemia

Según medios locales, el cantante pop Amir Hossein Maghsoudloo fue condenado a muerte con apelación el pasado 19 de enero, tras haber sido acusado de blasfemia. “El Tribunal Supremo aceptó la objeción del fiscal a la condena previa (de cinco años de prisión) y el caso fue reabierto”, informó en línea el periódico reformista Etemad.

“Esta vez el acusado fue condenado a muerte por insultar al profeta (Mahoma)”, subrayó. El medio enfatizó en que esta condena tiene posibilidad de ser apelada.

El cantante y rapero de 37 años había vivido en Estambul, Turquía, desde 2018, cuando en Irán se le negó la licencia para trabajar en el sector musical. Sin embargo, la policía turca entregó al cantante a las autoridades iraníes en diciembre de 2023 y, desde entonces, ha estado detenido.

🔴 Continúa el Foro Económico Mundial

Este miércoles continúa el Foro Económico Mundial con debates sobre la coyuntura económica en China, Europa y las economías emergentes. En el evento, que se realiza en Davos, Suiza, participarán el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis; la secretaria general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala; la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Goergieva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, participa en el foro tras la investidura de Donald Trump, que no ha descartado el uso de presiones militares o económicas para tener el control del Canal.

El martes tanto la Unión Europea como China abogaron por más cooperación internacional bajo la amenaza de nuevas guerras comerciales tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.