El Despertador: emergencia económica, secuestro de Aida Quilcué y Netanyahu en Washington

🔴 Senadora Aida Quilcué se pronuncia luego de permanecer retenida durante tres horas

La senadora de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Aida Quilcué Vivas, fue retenida ilegalmente durante al menos tres horas el pasado 10 de febrero. La líder indígena y su esquema de seguridad habían desaparecido en la vía que comunica los municipios de Inzá y Totoró (Cauca).

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó mediante una publicación en su cuenta de X que la mujer fue encontrada por la guardia indígena en un restaurante y que se encuentra en buen estado de salud. Tras su rescate, la senadora se pronunció ante medios de comunicación y explicó que los hechos ocurrieron cuando se movilizaba desde el municipio de La Plata (Huila) hacia Popayán, en una zona cercana al páramo de Puracé.

“Al llegar al páramo, salieron unos hombres armados, nos bajaron de la camioneta y luego nos condujeron hacia un sitio desconocido. Ellos se quedaron con la camioneta y nos llevaron para decir que había que esperar la orden de quien llegara después”, narró la senadora Quilcué.

Asimismo, la líder agradeció a la fuerza pública y, sobre todo, a la guardia indígena, que impidió que los hombres armados continuaran con su plan de secuestro.

🔴A la espera de la emergencia económica

El martes, el Ministerio de Hacienda anunció que el Gobierno declarará una nueva emergencia económica para atender las afectaciones provocadas por las constantes lluvias en el país, con especial énfasis en el departamento de Córdoba.

La cartera buscará recaudar COP 8 billones mediante un impuesto progresivo a patrimonios altos (de COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con porcentajes tributarios de 0,6 y 1,2 %).

“La decisión se adopta en un contexto fiscal complejo, luego de que el Congreso de la República hundiera la Ley de Financiamiento sin permitir un debate de fondo, lo que incrementó la presión fiscal y limitó la capacidad del Gobierno para tomar decisiones oportunas frente a una coyuntura económica”, señaló el ministerio al referirse al hundimiento de la reforma tributaria. En su momento, el principal argumento que emplearon los congresistas es que el presupuesto que se le aprobó a la nación para este año ya era alto y que los recursos adicionales deberían salir de recortes en el gasto.

Hay que recordar que, en los últimos meses, el gobierno Petro había expedido otra emergencia económica, con la que se buscó recaudar recursos ante el déficit que presentó su presupuesto para 2026. Esa acción fue suspendida por la Corte Constitucional pues, como lo advirtieron diversos críticos, la medida no cumplía con los requisitos que establece la Constitución, como la imprevisibilidad de los hechos que generan la necesidad de obtener mayores recursos.

Para el caso de las afectaciones en Córdoba, el escenario es diferente, ya que lo que ha ocasionado la emergencia es un fenómeno natural, lo que cumpliría con el criterio de imprevisibilidad.

Se espera que en el transcurso de este miércoles se publique el decreto, con el que se conocerán todos los detalles de esta medida.

🔴 Última etapa del Tour de Oman

Diego Pescador y Nairo Quintana siguen entre los 10 mejores de la clasificación general. La quinta etapa de mañana promete que ambos puedan subir más posiciones y porque no colarse en el podio de la carrera.

Bayern Múnich por la Copa de Alemania

En medio de la infinidad de elogios para el colombiano Luis Díaz, Bayern afronta su partido de cuartos de final de la Copa de Alemania con la clara intención de deshacerse de uno de los equipos más fuertes, RB Leipzig.

Millonarios y una nueva oportunidad para sumar de a tres

El club bogotano recibe a Águilas Doradas en el estadio El Campín con el objetivo de alcanzar su primera victoria en la Liga Betplay 2026-I. Un reto que se le ha hecho imposible en las cuatro jornadas anteriores.

🔴 Fedepartamentos propone alternativa ante presidente Gustavo Petro por emergencia invernal

En medio de la nueva emergencia económica declarada por el Gobierno nacional que buscará 8 billones mediante un impuesto progresivo a patrimonios altos para contrarrestar los efectos de las fuertes en el país. Surgió una alternativa por parte del gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta, que propone usar saldos no ejecutados de regalías administradas por la Nación para atender la emergencia que ha provocado el frente frío en el país.

Durante el Consejo de Ministros que tuvo lugar el martes 10 de febrero, Zuleta habló de la posibilidad de utilizar saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales, que ascienden a más de 6 billones de pesos y corresponden a los recursos disponibles de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (4,6 billones).

“Hoy existen importantes bolsas de recursos que no se están utilizando. Estos fondos pueden destinarse a la estructuración de proyectos que impulsen la recuperación económica de sectores estratégicos y permitan atender emergencias en los territorios”, aseveró Zuleta en su intervención.

🔴 Isabel Zuleta habla sobre anuncio de “acuerdo de paz” con bandas de Medellín y salida de “Carlos Pesebre”

Horas después de conocerse la carta en la que Freyner Alfonzo Ramírez García —conocido como Carlos Pesebre— anunció su renuncia como uno de los dos principales voceros de las estructuras criminales en la mesa de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, la delegación del Gobierno confirmó que avanza en la firma de un “acuerdo condicionado” para la paz urbana.

En la misiva, Pesebre reconoció algunos resultados del diálogo sociojurídico que se adelanta desde junio de 2023 en la cárcel La Paz de Itagüí —como la reducción histórica de los homicidios en el Valle de Aburrá—, pero aseguró que el proceso terminó sumido en la improvisación, la falta de claridad institucional y la ausencia de garantías para quienes participan en la mesa.

En entrevista con este diario, Isabel Zuleta, senadora y jefa delegada del Gobierno en esos diálogos, respondió a los señalamientos que se han hecho sobre la mesa y se refirió al alcance de la renuncia de Pesebre. Además, explicó en qué consiste el “acuerdo condicionado” que el Ejecutivo busca firmar y que, según dijo, se viene trabajando desde octubre del año pasado.

🔴Trump recibe a Netanyahu en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da la bienvenida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un contexto cargado de presiones estadounidenses sobre Teherán, las recientes decisiones del Gabinete israelí respecto a los asentamientos en Cisjordania y la inminente reunión de la Junta de Paz para Gaza.

Esta reunión cobra relevancia ante el endurecimiento de la postura de Washington contra el programa nuclear iraní, que ha generado llamados a una mayor coordinación entre aliados. Netanyahu, por su parte, busca respaldo para las medidas de expansión en Cisjordania, aprobadas esta semana pese a críticas internacionales, mientras ambos líderes abordan estrategias para la reconstrucción y estabilización en Gaza tras la última sesión de la Junta de Paz.