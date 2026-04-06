El Despertador: Futuro de Roa en Ecopetrol, partidos se reúnen y Artemis II llega a la Luna

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🔴 El futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol

Este lunes, la junta directiva de Ecopetrol volverá a reunirse y entre los temas centrales estará la discusión sobre la continuidad de su presidente, Ricardo Roa, en medio de las investigaciones en su contra. Cabe recordar que el directivo ha sido imputado por presunto tráfico de influencias y, más recientemente, el pasado 12 de marzo, la Fiscalía General de la Nación le formuló una segunda imputación por los presuntos excesos en los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El caso también tiene como antecedente una investigación administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró que en la campaña ingresaron más recursos de los permitidos por la ley.

La junta de la petrolera estatal, que no ha tomado una decisión de fondo, mantiene una ajustada mayoría que respalda a Roa y, tras varias reuniones, ha planteado la posibilidad de sostener una conversación con el mandatario antes de pronunciarse. En paralelo, el presidente Gustavo Petro ha salido varias veces en defensa de Roa.

🔴 Esta semana varios partidos definirán su apoyo a candidatos presidenciales

En la semana santa el partido Colombia Justa Libres decidió sumarse a la campaña de Abelardo De La Espriella; Clara López se bajó de su aspiración para unirse a Iván Cepeda y varios partidos tradicionales ven con buenos ojos la candidatura de Paloma Valencia.

Sin embargo, durante los próximos días serán claves para los partidos políticos que no cuentan con candidato propio. La Alianza Verde, los liberales, La U y Cambio Radical tendrán reuniones de bancadas para definir el futuro de sus militantes alrededor de una candidatura.

Los verdes y liberales se dividen entre apoyar a Valencia o Cepeda, en dos colectividades fragmentadas por su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso durante los últimos años. Mientras La U, Cambio Radical y los conservadores ven con buenos ojos un puente con Paloma Valencia en una campaña que intenta unir diferentes sectores para abarcar el voto de centro que podría llevarla a la segunda vuelta.

🔴 Artemis II llegará a la Luna

Se espera que este 6 de abril la tripulación de Artemis II, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, sobrevuelen la Luna, luego de que la misión despegara el pasado miércoles 1° de abril. Durante los últimos días, el equipo ha estado preparando la cabina de Orión para este punto clave del viaje, que llegará más lejos que nunca de la Tierra: hasta unos 443.849 kilómetros de distancia.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, la NASA, la tripulación entrará en la esfera de influencia gravitacional lunar aproximadamente a las 12:41 a. m. (EDT) de este lunes. Luego, el periodo de sobrevuelo comenzaría a las 2:45 p.m. (1:45 p.m. en Colombia), cuando las ventanas de la cabina principal de Orión apuntarán hacia el satélite natural de nuestro planeta. Durante alrededor de seis horas, la tripulación fotografiará y analizará las características de su superficie y, si las condiciones lumínicas lo permiten, será la primera vez que la humanidad verá con sus propios ojos el denominado lado oscuro de la Luna.

Entre la lista de accidentes geográficos de la superficie lunar que fue asignada para esta observación se encuentra la cuenca Orientale. Se trata de un cráter de casi 965 kilómetros de ancho, de 3.800 millones de años de antigüedad, que se extiende tanto por la cara visible como por la cara oculta de la Luna. Los astronautas estudiarán, desde distintos ángulos, sus particularidades.

Hacia las 7:02 p.m. (6:02 p.m. hora de Colombia), Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a aproximadamente 6.550 kilómetros sobre su superficie. Unos cinco minutos después, la tripulación llegará a la distancia máxima de la Tierra durante la misión.

🔴 Por quinto año consecutivo, Colombia sigue siendo el país menos pacífico de América del Sur

Colombia es el país menos pacífico de América del Sur por quinto año consecutivo y ocupa el puesto 140 de 163 países, según el más reciente informe del Global Peace Index.

En la región, Argentina (46) y Uruguay (48) lideran el índice de paz, mientras Venezuela (139) se aproxima al último lugar que ocupa Colombia. El informe muestra un deterioro en variables asociadas al conflicto en curso, como el aumento de muertes por enfrentamientos, que casi se duplicaron en un año: pasaron de 434 en 2023 a 933 en 2024.

Aun así, el índice de paz registra una mejora leve. “Hubo avances en los ámbitos de militarización y de seguridad, lo que llevó a un aumento general de la paz del 0,55 %”, indica el balance. A eso se suman reformas tributarias progresivas y nuevas leyes impulsadas a finales de ese mismo año –que también corresponden a la administración de Gustavo Petro–, orientadas a garantizar mayor seguridad en la tenencia y el acceso para pequeños agricultores y comunidades históricamente excluidas.

Los esfuerzos, sin embargo, no han sido suficientes para frenar la guerra. Según indica el Global Peace Index, el país no solo presenta una tasa de homicidios alarmante, sino un número alto de víctimas de desplazamiento forzado interno y refugiados.

🔴 El presidente de Chile viaja a Argentina

El presidente chileno, José Antonio Kast, se reúne este lunes en Buenos Aires con su homólogo argentino, Javier Milei, en el que será su primer viaje al extranjero desde su posesión.

🔴 Bogotá amanece con balance de seguridad y plan retorno

A las 6:45 a. m., el alcalde Carlos Fernando Galán, junto al secretario de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana, el general Giovanni Cristancho, entregarán resultados de operativos contra el microtráfico y el homicidio. La cita es en la Av. Esmeralda # 22-68; se esperan anuncios sobre capturas clave tras el fin de semana.

Balance del Retorno: Tras un domingo de alta presión en las vías de acceso a Bogotá, la Secretaría de Movilidad reportó el ingreso de más de 330.000 vehículos. La jornada cerró con más de 300 comparendos por incumplir el pico y placa regional. Si viaja hoy, recuerde que los corredores de acceso ya operan con normalidad, pero persisten las obras en la Autopista Sur y la Autonorte.