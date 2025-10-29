El Despertador: Huracán Melissa, basuras en Bogotá, subasta de la Dian y más

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Se ultiman los detalles para la reunión entre expresidentes Uribe y Gaviria

En medio de una serie de incertidumbres alrededor de una posible consulta de la centroderecha, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria confirmaron la realización de una reunión presencial en Medellín durante las próximas horas. El encuentro se venía anticipando a través de una serie de diálogos virtuales, siempre en clave electoral, y podría ser la confirmación de la creación de una coalición proyectada para marzo en la que se pueda elegir a una sola cara de este espectro político para hacer frente al candidato de la izquierda que sería elegido en el frente amplio. En simultáneo, el liberalismo sigue tomando posturas alejadas de la administración Petro, lo que indicaría que la reunión buscaría llevar al partido Liberal a una clara línea opositora en la antesala de los comicios del 2026.

🔴Todos los ojos sobre el huracán Melissa

Aunque en la noche de este martes, 28 de octubre, el huracán Melissa bajó a categoría 3, aún puede causar estragos en su paso por Cuba. De hecho, hay seis provincias que se encuentran en alerta y las autoridades de ese país han evacuado a unas 650 mil personas. Por el momento, todos tienen puestos sus ojos en este fenómeno que, solo en un par de días, pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán categoría 5. Por ahora, según el National Hurricane Center, es posible que se deteriore rápidamente. También es probable que el jueves llegue a Bahamas, aunque mucho más debilitado.

🔴 Último día para participar de la subasta de la DIAN

La DIAN está subastando joyas, oro y relojes. La jornada, que empezó el pasado 27 de octubre, concluye este miércoles a las 2:30 de la tarde. Las mercancías que son subastadas provienen de las acciones de control y fiscalización que adelanta la DIAN en diferentes regiones, como aprehensiones, decomisos y abandonos a favor de la nación. El dinero que se obtiene tras estas ventas aporta al fortalecimiento del tesoro del país. Para participar, usted debe registrarse en la página web de El Martillo. Una vez haya creado un usuario, podrá consultar el catálogo completo de las mercancías, así como revisar la descripción de cada artículo para saber sus condiciones. Si alguno de los artículos llama la atención, usted puede cargar dinero a su cuenta, con el cual podrá participar de la puja. Cuando su oferta sea la más alta, el sistema le dirá que va “ganando”; mientras que si es superada por otra le dirá “perdiendo”.Si, al finalizar, no logró conseguir ninguno de los artículos, el sistema retornará el dinero que cargó a la cuenta bancaria de origen. En el siguiente enlace puede consultar el catálogo de bienes y artículos a subastar https://www.elmartillo.com.co/inicio.

🔴 Así planea el Distrito contrarrestar la problemática de basuras

El servicio público del plan de recolección de basuras enfrenta una crisis por errores administrativos y operativos. A la fecha, hay 469 puntos críticos por arrojo de basuras en Bogotá, un 25% menos respecto a septiembre de 2024 (625). Por ello, la nueva dirección de la UAESP diseñó un plan de seis puntos con el que busca superar la grave problemática mediante la eficiencia en la gestión de residuos:

Mejoras en la operación por medio de nuevas áreas de barrido y limpieza e incremento en la recolección por parte de Aguas de Bogotá. Beneficio a quienes llamen para recolección de escombros. 47 nuevos ecopuntos para facilitar la disposición gratuita de escombros, tejas, maderas y más. Mayores frecuencias de lavado Sanciones por arrojo clandestino Continuación de operativos.

Cabe recordar que, en febrero de 2026, Bogotá pasará de un modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) a libre competencia y con este plan la Alcaldía espera evitar una crisis de basura más agudizada.

🔴 Se espera que el Congreso hoy discuta la Ley de Jurisdicción Agraria

Aunque hace más de dos años el Congreso aprobó la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, un paso considerado histórico para saldar la deuda de justicia con el campo colombiano, esa estructura judicial sigue sin existir en la práctica. No hay ley ordinaria que la reglamente. Miles de casos sobre adjudicación de baldíos, formalización de títulos, extinción de dominio o conflictos por límites y uso de la tierra permanecen paralizados. Con ese trasfondo, el Congreso se preparó el para discutir el proyecto de ley que define las competencias y procedimientos de la Jurisdicción Agraria y Rural, tras el mensaje de urgencia enviado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Aunque el proyecto fue incluido en el orden del día de la plenaria, no quedó como primer punto, sino en el tercer lugar, lo que retrasó su debate y votación. Además, la suspensión provisional del presidente de la Cámara, Julián López, luego de que anunciara la creación de la “Nueva U” se tomó gran parte del debate. López se amarró a su curul como medida de protesta. Al final del día, no se discutió el proyecto. La sesión seguirá este miércoles 29 de octubre.

🔴 Israel retoma ataques en Gaza tras ruptura de tregua por falsa entrega de restos de rehén

Israel ha retomado sus ataques en la Franja de Gaza después de que Hamás entregara los restos de un rehén cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023, lo que puso fin a la frágil tregua alcanzada hace dos semanas. Este lunes, Israel acusó a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y ordenó “ataques contundentes e inmediatos” en respuesta a esta supuesta infracción. En la jornada del 28 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron intensos bombardeos en diversos puntos de Gaza, incluyendo el vecindario de Sabra en la Ciudad de Gaza y Jan Yunis en el sur del enclave, causando la muerte de al menos 20 personas, entre ellas niños y mujeres, y decenas de heridos.

🔴 Copa Libertadores

Racing Club y Flamengo deciden este miércoles en el estadio Juan Domingo Perón de la ciudad argentina de Avellaneda el primer finalista de la Copa Libertadores en un duelo de vuelta de las semifinales al que el cuadro brasileño llega con la mínima ventaja del 1-0 logrado hace una semana en el legendario Maracaná de Río de Janeiro.

🔴 Colombia vs. Japón, en el Mundial Femenino Sub-17

La selección de Colombia quiere seguir escribiendo su historia en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 y este miércoles, el equipo dirigido por Carlos Paniagua tiene una cita importante frente a Japón en los octavos de final. La tricolor llega fortalecida luego de superar una fase de grupos exigente. Tras un debut cuesta arriba frente a España, el equipo se levantó con carácter y fútbol para vencer a Costa de Marfil y Corea del Sur, dos triunfos que sellaron la clasificación.

Hora y dónde ver Japón vs. Colombia

Fecha: miércoles 29 de octubre

Hora: 2:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI

Transmisión: Gol Caracoly ditu

🔴 Partido de Luis Díaz con Bayern

El Bayern Múnich de Luis Díaz visita este miércoles al Colonia por la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB Pokal), un torneo que en los últimos años le ha traído más de un disgusto al campeón bávaro. La cita será en el RheinEnergieStadion. El conjunto bávaro, dirigido por el belga Vincent Kompany, atraviesa un presente favorable en la Bundesliga, en la que es líder. Ahora afronta la segunda competencia más prestigiosa de Alemania con la misión de evitar otra eliminación temprana, como la sufrida en 2023 ante el Saarbrücken, también en esta instancia. El partido se jugará a las 2:45 p.m. por ESPN y Disney+.