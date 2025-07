El Despertador: inspección a EPS, pulso de la economía, foro de salud mental y más

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Vivir. Procuraduría seguirá inspeccionando las EPS

Luego de que en días recientes la Procuraduría adelantara inspecciones en instalaciones de las EPS Famisanar, Sanitas y Nueva EPS, la delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Mónica Ulloa, dio las primeras declaraciones tras las visitas. Ulloa se refirió a una falta de información en tiempo real sobre la facturación de estas EPS. También mencionó que hay un problema en torno a los estados financieros, pues no han sido certificados para el año 2024, específicamente en los casos de Sanitas y Nueva EPS. La delegada, además, afirmó que este ejercicio de inspección se va a seguir realizando tanto en las EPS intervenidas como en las no intervenidas, pues el aumento de PQRS y tutelas ha sido un “común denominador” en todas las entidades. “Iniciamos en Bogotá con estas EPS, pero vamos a avanzar en otras ciudades”, aseguró.

🔴 Política. Los viajes de Petro que arrancan este viernes

El presidente Gustavo Petro viajará a Haití este viernes, mientras el ministro Armando Benedetti asumirá funciones presidenciales. El sábado se llevará a cabo la convención del Pacto Histórico, donde se tomarán decisiones de cara a la consulta interna del 26 de octubre. La participación de Petro en la convención aún es incierta en medio de su apretada agenda. En cualquier caso, se espera que Petro llegue a Santa Marta el fin de semana para participar en el desfile militar del 20 de julio y luego se traslade a Bogotá para la instalación de la última legislatura del cuatrienio. Después, arrancará para Chile para participar en la Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre”. Durante su ausencia, hasta el 22 de julio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asumirá funciones.

🔴 Negocios. Nuevo pulso a la economía

Hoy se conocerá el informe del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE. En su última publicación, los vientos soplaron a favor del crecimiento nacional, con una variación de 2,51 % en abril. En sus cifras originales, es decir, sin festivos ni efectos calendario, el indicador mostró un avance anual de 1,14 % anual y un acumulado de 2,33 % en lo corrido del año.

🔴 Bogotá. Foro de salud mental comunitaria en el Concejo de Bogotá

Este viernes, a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo el foro ‘Salud mental comunitaria en Bogotá’, en el Recinto de los Comuneros del Concejo de Bogotá. El evento se realiza en el marco de la segunda versión de la Semana de la Salud Metal Comunitaria, que va del 14 al 19 de julio. Este año el evento amplía su alcance con presencia en 11 localidades, más de 50 organizaciones participantes y una agenda de 18 actividades presenciales y virtuales, todas gratuitas. Al evento, citado por los 16 integrantes de la bancada de salud mental, asistirán, en calidad de invitados, los secretarios y secretarias de Salud, Educación, Integración Social, Planeación, Mujer y Movilidad, además de la Personería, la Veeduría, las subredes de salud de la capital, y representantes de la EPS Capital Salud, facultades y expertos en psicología, y fundaciones y organizaciones sociales de base comunitaria de salud mental.

🔴 Mundo. Trump redobla su apuesta en enfrentamientos con Lula por Bolsonaro

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este jueves en que el gobierno de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “cambie de rumbo” y “deje de atacar” a su predecesor Jair Bolsonaro, en el último embate de una crisis que no amaina. Trump mantiene un enfrentamiento epistolar con Lula para solidarizarse con Bolsonaro, el expresidente ultraderechista brasileño acusado de intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder cuando perdió las elecciones. La semana pasada el republicano destinó una carta a Lula con amenazas de aranceles, como las transmitidas a decenas de socios comerciales de Estados Unidos. Pero la brasileña llevaba aparejada duras críticas políticas por el juicio a Bolsonaro. “He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Espero sinceramente que el gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura”, añade. El presidente republicano de 79 años dice estar “muy preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes del actual gobierno”.

🔴Colombia +20. Los detalles sobre ausencia de ex-FARC en presentación de informe de Acuerdo de Paz ante ONU

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para una nueva sesión este viernes 18 de julio en Nueva York. Como en las últimas sesiones anteriores, se esperaba la presencia de excombatientes de las FARC para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el país. Sin embargo, en esta oportunidad ninguno pudo viajar a Estados Unidos. Diego Tovar, conocido también como Federico Montes, y quien ha sido el representante de los firmantes durante esas sesiones afirmó que el por qué no de su ausencia se debió a una “falta de compromiso” por parte de la excanciller Laura Sarabia, pues las cartas para autorizar la renovación de la visa de los firmantes de paz ante la embajada de Estados Unidos no llegaron correctas ni a tiempo. Como no daban los tiempos, decidieron cancelar la agenda y no lograron viajar. “Tomamos la decisión de cancelar la agenda que teníamos prevista porque esperábamos poder viajar. Es muy difícil reordenar una agenda de misiones diplomáticas, sobre todo en Nueva York por la suma de tareas que cada una tiene. Eso quiere decir que ninguno de nuestra parte irá a participar en este espacio”, agregó. Para Tovar el hecho de no haber podido viajar a la sesión del Consejo de Seguridad tiene unas implicaciones, pues no van a poder intervenir en el Consejo de Seguridad como la otra alta parte contratante.

🔴Deportes. Arranca la segunda fecha de la Liga BetPlay

Esta tarde comienza la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor con dos duelos. Primero, Unión Magdalena recibirá a Llaneros en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta a las 6:00 p.m., en un partido clave para ambos equipos que buscan mantenerse en la primera división. Más tarde, a las 8:10 p.m., Independiente Santa Fe, actual campeón del fútbol colombiano, visitará a Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un duelo en el que los cardenales buscarán demostrar con qué van a defender su título.