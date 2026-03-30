El Despertador: investigación a Petro, tensión entre Irán y EE. UU. y desempleo en Colombia

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🔴 Exigen investigar al presidente Petro por presunta participación indebida en política

Luego de las múltiples alertas por la posible participación indebida en política del presidente Gustavo Petro, quien está en una campaña por darle aire electoral a Iván Cepeda como el candidato ungido para reelegir de forma inmediata su proyecto, se solicitó una indagación formal para determinar si el jefe de Estado ha incurrido o no en algún tipo de falta.

En efecto, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y con un largo dossier, el representante Daniel Carvalho solicitó que se investigue directamente al presidente Petro para determinar si su falta de neutralidad en el debate electoral erosiona la transparencia de la campaña y afecta la función que la Constitución ordena para quien esté al frente de la Casa de Nariño.

“Es una queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro por participación en política. Presidente, no es normal que usted esté todos los días a través de su Twitter y de sus discursos públicos participando en política”, precisó Carvalho.

El legislador, quien ha dicho que analiza si aspira o no a la Alcaldía de Medellín —lo cual fue uno de los motivos para que no buscara su reelección en el Legislativo—, precisó que la neutralidad debe aplicar a otros escenarios. Dijo que la línea legal no se puede correr por cuenta de una elección, ni por parte de quien esté en la Presidencia ni por otros actores con liderazgo público y amplio manejo presupuestal.

“La Constitución se lo prohíbe y no podemos normalizar en Colombia que el presidente, los gobernadores y los alcaldes utilicen un poder para intentar incidir en las elecciones”, enfatizó el representante.

El mandatario ha defendido sus acciones públicas, en las cuales lo respaldan —entre otros— el ministro del Interior, Armando Benedetti. Incluso, de acuerdo con el relato del presidente, “lo que [hacen] los presidentes todos los días es hacer Política con P mayúscula”.

De hecho, luego de las elecciones del pasado 8 de marzo, el mandatario se reunió en la Casa de Nariño con la bancada electa y saliente del Pacto Histórico; unas voces dicen que sí se habló de estrategia proselitista, los anfitriones lo niegan.

🔴 ¿Viene un ataque terrestre de Estados Unidos? Irán lanza acusación de planearlo “en secreto”

Irán acusó el domingo a Estados Unidos de planear “en secreto” una ofensiva terrestre mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Este conflicto, desencadenado hace más de un mes por Estados Unidos e Israel, no muestra ningún signo de apaciguamiento: el ejército israelí afirmó haber bombardeado un sitio clave de producción de misiles en Irán, al tiempo que denunció un ataque en una zona industrial del sur de Israel.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio, lo que llevó a la Universidad Americana de Beirut a pasar temporalmente a las clases en línea. “La gente se despierta cada día preocupada ante un futuro incierto”, confía a la AFP Farzaneh, una iraní de 62 años, desde la ciudad de Ahvaz. Y todo esto mientras “nadie desea realmente la guerra”, lamenta. Un apagón afectó en la noche del domingo a Teherán y varias zonas aledañas, tras ataques contra la infraestructura eléctrica. ¿Puede agravarse aún más este conflicto, que golpea duramente a las poblaciones civiles de la región y sacude la economía mundial?

Abundan las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en el terreno en Irán. El propio presidente Donald Trump mantiene cierta ambigüedad respecto a esta posibilidad. Según el Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala, sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

🔴 ¿Cómo va el desempleo en Colombia?

Este lunes, el DANE presenta los datos de desempleo para febrero de este año, claves para tomarle la temperatura al mercado laboral luego del alza de 23 % en el salario mínimo que decretó el Gobierno en 2026.

El desempleo arrancó el año con un registro de 10,9 % para enero, lo que representa una baja de 0,7 % frente a lo registrado en el mismo mes de 2025 (11,6 %).

Este dato podría interpretarse como negativo, teniendo en cuenta que en los últimos meses el mercado laboral colombiano venía registrando cifras de un solo dígito. Sin embargo, hay que entender este dato en su contexto, pues los meses de enero suelen registrar las cifras de desocupación más altas del año, mientras que las más bajas son en noviembre y diciembre.

🔴🎙️Escuche: Abelardo De la Espriella vs. Paloma Valencia, la lucha por los votos en la derecha. En el segundo capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para hablar del espinoso camino a la Presidencia de la República, hablamos de las pugnas internas en la izquierda, la derecha y el centro, por buscar el apoyo popular.

🔴 Sigue la acción en la Liga BetPlay

Tras el duelo de líderes entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor continúa hoy con dos duelos. América visita en el Atanasio Girardot a un Independiente Medellín que está obligado a ganar para no alejarse más de los ocho (6:10 p.m.). Luego, en El Campín (8:20 p.m.), Millonarios recibirá a Fortaleza. El embajador quiere escalar posiciones para encarar con más margen su debut en la Copa Sudamericana.

🔴 Decisión sobre ingreso de “Araña” a Zona de Ubicación quedará en manos del presidente Petro

En los últimos días, varias reuniones se dieron en la Casa de Nariño para definir cómo se realizará el ingreso de los guerrilleros de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo.

Los encuentros tenían como finalidad superar el traspié que tuvo esa mesa de diálogos hace unos días, justamente por las condiciones en las que se iba a ingresar a esa ZUT y quiénes serían los primeros en estar en ella.

Tras las consultas, se anunció que se reactivaría el séptimo ciclo de diálogos y se retomarían las labores para la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo.

Según lo que trascendió, la decisión sobre el ingreso de Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, —así como la decisión sobre su extradición a Estados Unidos— quedó en manos del presidente Petro.

“Araña” está detenido y tiene una orden de extradición a ese país que ya tiene el aval de la Corte Suprema de Colombia.

🔴 Inicio de obras en la Séptima

Mañana, la carrera Séptima dejará de ser solo una promesa en planos y renders para entrar, por fin, en obra. El primer tramo del llamado Corredor Verde, o corredor de la Séptima, arranca entre las calles 99 y 127, con una intervención inicial puntual entre la 119 y la 121, donde comenzarán las excavaciones y la adecuación de un carril exclusivo. Será un arranque contenido —apenas unos 250 metros y cerca de dos meses de trabajos—, pero simbólico: marca el inicio de una de las apuestas de movilidad más ambiciosas de la ciudad.

Lo que se verá desde temprano no será una obra monumental, sino el primer ajuste de una vía que seguirá funcionando, aunque con menos capacidad. El IDU anunció que no habrá cierre total, pero sí reducción de carriles y cambios que anticipan lo que viene, lo cual no es ajeno a la congestión, desvíos y adaptación diaria de los usuarios en Bogotá. También será el inicio de un proceso más lento y menos visible —como la revisión arqueológica del suelo— que definirá el ritmo de lo que sigue. Mañana, más que una transformación completa, comienza una transición correspondiente a la Séptima que entra en obra, y la ciudad, en modo paciencia.