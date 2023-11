El Despertador: caída del PIB, decisión sobre Mancuso en la JEP y más...

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Sobre la caída del PIB

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estará este viernes reunido con los inversionistas a los que explicara las razones de la caída del PIB en el tercer trimestre de este año y qué medidas se esperan adoptar para encauzar la economía por el sendero del crecimiento. En un evento organizado por Asobancaria se darán a conocer los riesgos del sistema financiero con la presencia del superfinanciero, el presidente de Asobancaria y el viceministro de Hacienda. El DANE revelará cifras del comercio en las Zonas Francas del país.

🔴 Este viernes 17 de noviembre regresa la Noche de museos a Bogotá: participarán 58 museos

En su cuarta edición, la Noche de los museos se desarrollará en 13 localidades de Bogotá: Antonio Nariño, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo y Usaquén y serán 58 los museos que estarán abiertos para “enriquecer a la ciudadanía desde el arte, la cultura y el patrimonio. Por eso, este año seguiremos sumando a la historia de la ciudad colectivamente. Visitaremos esos espacios en los que los artistas dan cuenta de su visión del mundo, enriqueciendo la vida de las y los bogotanos”, de acuerdo con Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito.

Las puertas de los museos participantes se abrirán desde las 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. En todos los espacios participantes habrá recorridos guiados, exposiciones especiales, presentaciones musicales y performances, entre otras actividades artísticas.

🔴 Se instala la nueva Asamblea de Ecuador

Este viernes se instala la nueva Asamblea Nacional de Ecuador, elegida en los comicios extraordinarios de agosto pasado, con el correísmo como primera fuerza del hemiciclo. Al igual que el nuevo presidente, Daniel Noboa, quien sería investido el próximo 23 de noviembre, los legisladores durarán apenas 18 meses en el cargo, hasta la posesión de nuevos parlamentarios. A raíz de la “muerte cruzada”, invocada por el saliente presidente, Guillermo Lasso, la función de los elegidos se limita a terminar el mandato actual, en medio de la peor crisis de seguridad en la historia del país.

🔴 Así quedó la tabla de las Eliminatorias

Colombia venció 2-1 a Brasil en el Metropolitano de Barranquilla con dos goles de Luis Díaz, quien celebró en la cancha y le dedicó los goles a su padre, Mane Díaz, quien estaba en la tribuna luego de haber sido secuestrado por el ELN durante trece días. Con esta victoria, la tricolor subió hasta el tercer puesto de la tabla con nueve puntos y recortó distancias con el líder Argentina, que cayó por 2-0 en La Bombonera frente a Uruguay.

Los charrúas terminaron con el invicto de 25 fechas de la albiceleste y se mantienen sólidamente en el segundo puesto de la clasificación. También fue la primera victoria de la celeste en Argentina en toda su historia en las Eliminatorias. Brasil cayó hasta la quinta posición, debajo de Venezuela, que empató de local sin goles contra Ecuador. La jornada la completaron la victoria por 2-0 de Bolivia, que le dijo adiós a su goleador Marcelo Martíns en La Paz, ante Perú, y otro empate sin goles entre Chile y Paraguay, próximo rival de Colombia.

🔴 Petro continúa su agenda en el foro APEC

Durante el segundo día de la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el presidente Gustavo Petro y su delegación sostendrán varios encuentros con autoridades estadounidenses y de otros países para ahondar en temas como la migración, la lucha contra el cambio climático y las oportunidades de integración regional. Este jueves, el mandatario se enfocó en pedir un alto en conflictos como el de Rusia y Ucrania y el de Israel y Hamás para concentrar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Además, pidió pista para que Colombia entre oficialmente al foro APEC, pues en esta oportunidad participa como país invitado.

🔴 Judicial: JEP definirá si acepta a Mancuso en su Jurisdicción.

Para las 9 de la mañana está programada la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de Salvatore Mancuso en la que se definirá su ingreso o no a esta Jurisdicción. La decisión está siendo estudiada a partir de la información que este entrego desde el mes de mayo a la entidad. Uno de los factores que se tuvieron en cuenta fue la novedad de dicha información, que sea diferente a la presentada a Justicia y Paz, y si esta contribuye o no a los procesos que adelanta la JEP en estos momentos. Posterior a la audiencia se desarrollará una rueda de prensa a las 11:30 am con el presidente de la JEP para comentar la decisión.

🔴 Gestarsalud cierra su cumbre

Carmen Eugenia Dávila, directora Ejecutiva de Gestarsalud, el gremio más importante de las EPS del régimen subsidiado, cierra este viernes su cumbre más importante, en la que participaron exministros de salud, expertos, académicos y líderes del sector. Se esperan conclusiones y perspectivas del gremio hacia el futuro, en medio de la discusión de la reforma a la salud en el Congreso de la República.