El Despertador: mueren los atacantes de Amalfi, asesinato de Kirk en EE.UU. y más

🔴 Mueren en operativos del Ejército disidentes implicados en el atentado de Amalfi

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de la red social ‘X’, la muerte de cuatro integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”. Estas personas estarían vinculadas con el atentado en el que perdieron la vida 13 oficiales de la Policía, el pasado 21 de agosto en Amalfi (Antioquia).

En su comunicado, el presidente aseguró: “¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla”. Asimismo, el director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, aseguró que “Entre los neutralizados estaría alias ‘Román; cabecilla de la comisión, y alias ‘Guillermino’ o ‘Zarco’, principal explosivista de la organización criminal, quién habría preparado y activado el campo minado que impactó el helicóptero en el que se transportan nuestros policías”.

La operación, según las autoridades, fue realizada en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento (Antioquia), donde también incautaron material bélico, explosivos y elementos de intendencia de los criminales.

🔴 Día clave para el presupuesto

Este jueves se espera que las comisiones económicas conjuntas del Congreso voten el monto del Presupuesto General 2026, que llegó al Legislativo con casi $557 billones en recursos proyectados para el próximo año.

El monto es un hito importante para el proyecto pues, de no ser aprobado de forma unánime, echaría para atrás su paso por el Congreso y tocaría, como sucedió en 2024, pasarlo por decreto; en ese momento, esa fue la primera vez que se dio esa situación en la historia reciente del país.

Vale recordar que el presupuesto va en paralelo con la Ley de Financiamiento, una reforma tributaria por $26,3 billones que busca entregarle recursos extra a las cuentas nacionales de 2026. De aprobarse el monto, no significa que la tributaria pasaría en el Congreso, pero sí sube la presión alrededor del proyecto fiscal.

🔴 Uribe buscaría impulsar lista del CD con su retorno en el Senado

Se reconfigura el ajedrez político luego que el Centro Democrático confirmara que Álvaro Uribe Vélez buscaría retornar al Senado. El expresidente ocuparía la casilla 25 de la lista cerrada de su partido, siempre y cuando su proceso judicial no restrinja sus derechos políticos. El uribismo es optimista de cara a los comicios de 2026 y apuesta por más de 50 curules entre las dos Cámaras, tratando de configurar mayorías especialmente en Senado.

🔴CNE definirá caso Campaña Petro

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral votará la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada sobre la presunta violación de topes electorales en la Campaña ‘Petro Presidente’ del 2022. De ser aprobada habría sanciones al hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana.

🔴Gobierno optimista frente a la descertificación

Tanto la Canciller, Rosa Villavicencio, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacaron que resulta clave para los intereses de los Estados Unidos una certificación de la política antidrogas de Colombia. La decisión que se conocerá la próxima semana, mantiene en juego recursos para la nación, y según los funcionarios, está sustentada en resultados positivos en incautación de cocaína.

🔴 Lanzan un plan para frenar el aumento de los suicidios en la región

Este jueves 11 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzará de manera oficial una nueva iniciativa para frenar el aumento de los suicidios en la región de las Américas.

De acuerdo con la agencia, las Américas son la única región del mundo donde las muertes por suicidio han aumentado en las últimas dos décadas: desde el año 2000, el incremento ha sido del 17%.

La nueva iniciativa busca enfrentar los principales obstáculos que dificultan la prevención del suicidio. Entre estos desafíos se encuentran el acceso limitado a servicios comunitarios de salud mental, el estigma que rodea a quienes padecen problemas emocionales y la falta de coordinación entre distintos sectores del sistema de salud y la comunidad.

Jarbas Barbosa, Director de la OPS, aseguró que “cada suicidio es una tragedia profunda que afecta a individuos, familias y comunidades. Esta iniciativa busca transformar el liderazgo, la gobernanza y las acciones de prevención del suicidio para reducir estas pérdidas”.

🔴 Lo que se sabe del asesinato de Charlie Kirk, cercano a Trump, en Estados Unidos

El joven conservador Charlie Kirk, seguidor de Donald Trump y vocero de las ideas promulgadas por la base del mandatario, fue asesinado en un evento realizado en Utah. El presidente confirmó el fallecimiento del joven tras recibir un impacto de bala después del mediodía. Desde entonces, las condenas a la violencia política en el país se han escuchado desde diversos sectores.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró en una conferencia de prensa que tuvieron a una persona de interés bajo custodia. Además, enfatizó en que se trató de “un asesinato político”. Esa información la corroboró el director del FBI, Kash Patel, quien a través de las redes sociales expresó que “el sujeto del terrible tiroteo está ahora bajo custodia”, aunque después aseguró que el detenido fue puesto en libertad.

Aunque la institución educativa informó poco después del tiroteo del arresto de otra persona, luego se supo que ese sujeto no fue identificado como el agresor. Ese individuo fue acusado de obstrucción a la justicia.

Los reportes que se conocen hasta el momento indican que Kirk, fundador de un semillero de ideas conservadoras en Estados Unidos y aliado cercano de Trump desde al menos 2019, fue víctima de un disparo en la Universidad del Valle de Utah. El mismo jefe de la Casa Blanca fue quien anunció el deceso del joven de 31 años.

En videos que circularon en internet se puede ver a Kirk recibiendo un balazo mientras hablaba y estaba sentado bajo una carpa en el campus universitario. Él, que estaba allí como parte de la gira American Comeback, llevaba unos 20 minutos de presentación cuando se oyó un disparo desde un edificio cercano, según informó la institución educativa a CNBC, que también afirmó que se disparó un solo tiro hacia él.

🔴Aumentaron los heridos por la explosión de gas en Ciudad de México: tres personas murieron

La explosión de un camión que transportaba 49.500 litros de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó, de momento, tres personas muertas y 70 heridas. Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quien publicó un listado en su red social X. Eso, sin embargo, puede cambiar con el paso de las horas.

Un balance previo tras el incidente indicó que se contaron 57 lesionados, entre los cuales 19 tenían quemaduras de segundo y tercer grado. En una rueda de prensa posterior, la funcionaria indicó que dos decenas de heridos se encuentran en estado grave y que los vehículos afectados por las llamas fueron 28.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., hora local, cuando la unidad de carga pesada se volcó sobre su costado derecho al tomar una curva. “De repente, vimos que salió mucho humo blanco y enseguida un chispazo. En segundos todo se convirtió en fuego. La gente comenzó a gritar y corrimos como pudimos”, le contó al medio El Universal Daniela Rojas, testigo del accidente.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y se observaron desde distintos puntos de la zona oriente. Las personas describieron escenas desgarradoras: individuos con quemaduras saliendo de automóviles y de la propia pipa, mientras otros intentaban ayudar.