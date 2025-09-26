El Despertador: Netanyahu en la ONU, consejo de seguridad en Amalfi y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU

Se espera que el líder de Israel intervenga este viernes en la sede de las Naciones Unidas, un escenario que ha servido como caja de resonancia para los mensajes a favor de un Estado palestino, como lo dejó saber el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que varios países, entre ellos Francia, se sumaron al reconocimiento de ello. Sin embargo, Trump reprochó esa decisión y optó por no comentar nada sobre la catástrofe humanitaria que vive la Franja de Gaza, donde una comisión independiente de la ONU aseguró que se está cometiendo un genocidio. El discurso de Netanyahu se organizó en la agenda para después del de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, quien, a través de un video, rechazó el jueves cualquier futuro papel de Hamás en el Gobierno palestino y las expresiones de antisemitismo.

🔴 Ministerio de Defensa lidera consejo de seguridad en Amalfi este 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre, a las 3:00 p. m., el Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Arnulfo Sánchez, realizará un consejo de seguridad en el municipio de Amalfi (Antioquia) en el que estarán presentes las principales autoridades militares y civiles de la región.

La tensión en el municipio se ha mantenido desde que, el pasado 21 de agosto, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en un ataque con dron operado por presuntos grupos armados ilegales. Las autoridades aún investigan los hechos en los que fallecieron 12 policías.

Asimismo, el 21 de septiembre se desactivó un explosivo abandonado cerca de la estación de Policía del municipio. La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información sobre los miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, señalados como responsables de la serie de ataques que mantienen en zozobra a Amalfi.

🔴 Debates de control político en el Concejo de Bogotá

Desde las 9:00 a.m., en el Recinto Los Comuneros, se llevará a cabo un debate de control político enfocado en la ejecución y contratación de los Guardianes del Orden, así como en su relación con los Frentes de Seguridad. Esta sesión ha sido citada por la bancada del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), representada por el concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy. Han sido citados César Andrés Restrepo Flórez, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y Gustavo Quintero Ardila, de la Secretaría Distrital de Gobierno. Durante la jornada también se abordarán otros temas importantes, como lo es la problemática de las basuras, la seguridad y el manejo del espacio público.

🔴 Séptima etapa del Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 no concede respiro. Apenas un día después de la etapa reina y del golpe de autoridad de Diego Camargo en el Alto del Sifón, la carrera se enfrenta a otra jornada exigente: este viernes se disputará la séptima fracción, la más extensa de la edición, con 201,6 kilómetros entre Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). Una ruta de media y alta montaña que promete mantener la tensión en la clasificación general y que, por distancia y perfil, puede ser un auténtico examen de resistencia.

🔴 Juega Luis Díaz

Bayern Múnich abrirá este viernes la 5ª fecha de la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al Werder Bremen, con un Luis Díaz que está firmando un gran inicio de temporada.

Con cuatro goles y dos pases de gol en siete partidos entre todas las competiciones, los primeros pasos del atacante colombiano en Alemania pueden calificarse como exitosos. Además, el gigante bávaro está ubicado en el liderato liguero con pleno de victorias, con la Supercopa alemana en sus vitrinas y un buen inicio en Champions ganando 3-1 al Chelsea, campeón del mundo. El partido será a la 1:30 por ESPN.

🔴Juega Richard Ríos

Luego del empate este martes contra Rio Ave (1-1) en un partido aplazado, Benfica regresa este viernes a su Estadio da Luz para enfrentarse al Gil Vicente en la séptima jornada de la Liga de Portugal, partido en el que, según Mourinho, Ríos será titular. Benfica es tercero la Liga de Portugal con 14 puntos, a cuatro del líder Porto y a uno del Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez. El partido será a las 2:15 P.M. por GolTV.