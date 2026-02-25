El Despertador: nueva emergencia económica, softwares de elecciones y disputa en la Sierra

Foto: Eder Rodríguez

🔴Los nuevos decretos por la emergencia de las lluvias

El Gobierno confirmó este martes en la noche los nuevos ajustes en impuestos con los que busca recaudar unos COP 8 billones para atender la emergencia provocada por las lluvias. Los recursos se destinarán a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, departamentos afectados por la ola invernal.Estas medidas se adoptan en el marco del estado de emergencia económica declarado mediante el decreto 0150, con el que el Ejecutivo argumentó que la situación generada por las lluvias requiere recursos adicionales y decisiones urgentes.

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado cerca de 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 181 municipios de 16 departamentos. De acuerdo con lo consignado en el decreto, hay unas 87.054 hectáreas afectadas por las inundaciones.En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro señaló que se trata de “una tragedia en curso” que no admite dilaciones.

🔴 El Clan del Golfo y Autodefensas de la Sierra Nevada expanden su disputa a zona rural de Aracataca

La guerra entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo por el control de las rentas ilegales ha dejado a más de 170 desplazados en Aracataca, Magdalena, según el Comité de Justicia Transicional. Se trata de una disputa sin tregua que ya obligó al cierre del Parque Tayrona y amenaza las elecciones del 8 de marzo, aun cuando ambos grupos han suscrito compromisos de respeto a los comicios en el marco de la política de Paz Total.

Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, explicó que, si bien el conflicto entre esas estructuras inició en 2018 en la zona urbana de Santa Marta, no había antecedentes de una confrontación directa en la zona rural de Aracataca.

“Eso indica que la guerra se está expandiendo por todas las caras de la Sierra Nevada. La particularidad de este caso es que recientemente esa confrontación está causando afectaciones humanitarias que le están dando visibilidad”, dijo el investigador.

🔴 Registraduría presentará código fuente de los softwares de elecciones

Este miércoles, el registrador Hernán Penagos, junto con el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Rodríguez, presentarán el código fuente de los softwares de escrutinio y preconteo, todo en aras de zanjar cualquier tipo de duda sobre el blindaje que se le continúa haciendo al proceso electoral. La cita es a las 8:00 a. m. en la Registraduría y se espera que representantes de los partidos estén presentes.

El evento ocurre en medio de las continuas declaraciones del mandatario sobre el proceso electoral, que ha puesto en tela de juicio por posible fraude y lo que es, según él, la falta de transparencia alrededor de los programas. Desde los entes de control y la organización electoral han sido, en todo caso, claros en que están listos para asumir los comicios y se continúan haciendo simulacros en torno al llamado a urnas.

🔴 Concejo analiza proyectos clave en sesión plenaria

Este miércoles 25 de febrero de 2026, a las 9:00 a. m., en el Recinto de los Comuneros, el Concejo de Bogotá realizará sesión plenaria ordinaria con segundo debate a varios proyectos de acuerdo.En la jornada se discutirán iniciativas sobre el reconocimiento al mejor funcionario, la creación de zonas libres de drogas y alcohol, el uso temporal de predios para infraestructura y el uso de inteligencia artificial para prevenir el abuso sexual en Bogotá.A la sesión están citados secretarios distritales y organismos de control.

🔴 Día clave para el “decretazo” de Petro en la Corte Constitucional

Este miércoles 25 de febrero, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá y la agenda ya está definida. De los puntos en el orden del día, el número tres es de especial interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro: el alto tribunal discutirá el expediente del llamado “decretazo” con el que el jefe de Estado convocó el 11 de junio de 2025 a una consulta popular. Una orden que está suspendida como medida cautelar.

La Corte decidirá ahora si se pronuncia de fondo sobre ese acto administrativo con el que el presidente Petro buscaba destrabar, por medio de una herramienta de participación ciudadana, dos de los proyectos claves del gobierno que se estancaron en su discusión en el Congreso: la reforma laboral y al sistema de salud. La propuesta había sido presentada inicialmente ante el Congreso, que la rechazó el 14 de mayo del año pasado.

La votación en el Legislativo no le gustó al presidente, quien señaló que había sido inconstitucional por cuenta de errores cometidos por el Senado, que llevaron a que el resultado no fuera legal. Por esa razón, el jefe de Estado convocó a la consulta por la vía de un decreto. Doce congresistas demandaron ese decreto ante el Consejo de Estado, por ser un acto administrativo, y esa instancia decidió suspender sus efectos temporalmente.

Sin embargo, el caso generó una amplia discusión jurídica porque, al ser la primera vez que el Ejecutivo propone una consulta popular por la vía de un decreto, no es claro si también la Corte Constitucional debe revisar o no la legalidad de esa decisión. Justo esa es la discusión que tendrán los magistrados este miércoles: definir si es de su competencia o no pronunciarse sobre el “decretazo” de Petro, en pleno año electoral.

Jalisco vuelve a las clases e intenta recuperar la normalidad

El gobernador de Jalisco (México), Pablo Lemus Navarro, anunció que las clases presenciales en todos los niveles educativos se reanudarán este miércoles 25 de febrero, tras la suspensión general decretada por la jornada de violencia del pasado domingo. La reactivación escolar se suma al restablecimiento de las actividades económicas y del servicio de transporte público, los cuales volvieron a la normalidad el martes, bajo un acuerdo con la Mesa de Seguridad estatal para normalizar la vida en la entidad.

Para garantizar la seguridad durante este proceso de reapertura, el Gobierno de México desplegó a 2.500 militares en puntos estratégicos del estado, apoyando las tareas de vigilancia y la liberación de carreteras afectadas por bloqueos.

Estado de la Unión: esto dijo Trump

Donald Trump consolidó una narrativa de poder absoluto centrada en tres ejes disruptivos durante su discurso del Estado de la Unión. Primero, la confirmación del control sobre Venezuela, asegurando que EE. UU. ya ha recibido más de 80 millones de barriles de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro. Segundo, en el plano social, el mandatario declaró oficialmente el “fin del DEI” (Diversidad, Equidad e Inclusión), celebrando el desmantelamiento de estos programas a nivel nacional.

La tensión política alcanzó su punto máximo con la expulsión del congresista demócrata Al Green, quien fue retirado por la seguridad tras mostrar un cartel que denunciaba racismo. Para suavizar el clima de confrontación, Trump recurrió al nacionalismo deportivo, presentando al equipo olímpico de hockey masculino y anunciando la Medalla de la Libertad para el portero Connor Hellebuyck, utilizando el oro olímpico en Milán como metáfora de que Estados Unidos “ha vuelto a ganar”.