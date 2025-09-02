El Despertador: peros a la tributaria, el primer tren del Metro de Bogotá y más

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Los peros a la tributaria

El día lunes se radicó la Ley de Financiamiento, una reforma tributaria que tiene el propósito de aportar recursos al Presupuesto General de 2026. Este martes se espera que varios sectores se pronuncien al respecto, pues entre algunas de las más llamativas de las medidas está la permanencia del IVA en los juegos de azar en línea y cambios en el IVA en ventas de combustibles.

La radicación de esta ley, que vino después de otro proyecto de financiación que ya se había hundido en el 2024, ha causado revuelo en diferentes sectores y se espera una pronta respuesta por parte de los mismos, sobre todo por las afectaciones al sector de combustibles.

🔴 Imputarán al séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Este martes 2 de septiembre, ante un juez del circuito de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Harold Daniel Barragán Ovalle, el hombre capturado en la noche del pasado 30 de agosto en Bogotá y señalado de ser uno de los presuntos responsables del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de este año, que le causó la muerte dos meses después, el 11 de agosto.

Según la Fiscalía, Barragán Ovalle habría participado en la planeación de la acción sicarial en contra del precandidato presidencial del Centro Democrático. Además, habría sido la persona encargada de escoger al adolescente de 15 años que disparó contra Uribe Turbay en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en el occidente de la capital. Su captura fue legalizada el 31 de agosto, un día después de la captura.

Justo el pasado 27 de agosto, un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes emitió su decisión de primera instancia en contra del menor que le disparó a Uribe Turbay. El joven, quien aceptó su responsabilidad en el crimen, fue enviado a un centro especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por un período de siete años. La defensa de las víctimas apeló la decisión.

🔴 Los detalles detrás de la reunión en el Yarí entre la disidencia de Calarcá y el Gobierno

Cerca de 20 mil personas se reunieron en los llanos del Yarí el pasado 22 y 23 de agosto en un evento convocado por la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba. En diálogo con El Espectador, Calarcá Córdoba explicó los alcances de ese encuentro y las expectativas de ese grupo frente al próximo ciclo, que según su versión se realizará el 23 de septiembre.

Según él, esa guerrilla recoge el mandato que les dieron esas personas y esperan que representantes del campesinado se sienten próximamente en la mesa. Esas personas deberán ser elegidas por las organizaciones sociales y campesinas en una gran asamblea popular que debe realizarse estos días.

Los ejes temáticos fueron: transformaciones territoriales; tierras, territorio y Zonas de Reserva Campesina; paz ambiental; asuntos económicos, laborales y sociales; asuntos políticos, corrupción y cultura de paz; derechos de todas las poblaciones vulnerables y de especial protección; modelo de justicia y derechos de las víctimas; conflicto, seguridad y armas; marcos normativos y relaciones internacionales para la paz, además de una propuesta de un piloto de sustitución de cultivos de coca.

Las relatorías de estas deliberaciones, según Calarcá, deberán ser acogidas por la mesa de diálogo en el próximo ciclo como insumos para seguir adelante con la discusión.

🔴 Este martes llega el primer tren del Metro de Bogotá al país

Al avance del 70% de las obras de la primera línea del metro de Bogotá y la construcción del viaducto en la capital, se suma un hecho histórico: luego de una travesía de casi un mes, este martes 2 de septiembre arriba al puerto de Cartagena del primer tren del sistema férreo.

El carguero, de bandera francesa, de 366 metros de largo por 51 metros de ancho, identificado como CMA CGM EVERGLADE, zarpó del puerto de Qingdao, en la costa este de China, el pasado 3 de agosto y el pasado 23 de agosto atracó en el puerto de Manzanillo, en México. Desde allí zarpó de nuevo y este sábado hizo tránsito por el Canal de Panamá, para hacer su último tramo hasta el puerto colombiano.

Una vez en tierra, el tren llegará los talleres especializados donde lo someterán a un riguroso proceso de desembarque y pruebas estáticas. Finalizadas las pruebas en Cartagena, se procederá con su despacho a Bogotá, para comenzar las pruebas en la vía férrea.

La entrada en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá está prevista para el año 2028. De momento, las obras en la capital se concentran en la construcción del viaducto, de 24 kilómetros y en las 16 estaciones que conformarán el trazado.

La llegada del tren será transmitida por las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá.

🔴 Benedetti será ministro delegatario durante viaje del presidente Petro a Japón

El presidente Gustavo Petro viajará a Japón este martes hasta el próximo domingo, 7 de septiembre. Durante esos cinco días, el ministro delegatario será Armando Benedetti, jefe de la cartera del Interior. El jefe de Estado firmó este lunes, 1 de septiembre, el decreto con el que queda delegado como presidente Benedetti.

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en el ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda, las funciones legales”, señala el documento. Benedetti quedó como delegatorio toda vez que es militante de Colombia Humana, militancia que se certificó el pasado 6 de mayo.

Durante su viaje oficial, el número 68 que realiza desde su llegada a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro estará en Tokio y Osaka. La intención, según ha trascendido, será fortalecer la relación comercial de Colombia con el país del Pacífico.

🔴 Tragedia en Afganistán por terremoto deja más de 800 muertos

Más de 800 personas murieron y al menos 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6, seguido de cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, informaron este lunes las autoridades.

El temblor -con epicentro en una zona remota y montañosa a 27 km de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar- se produjo justo antes de la medianoche y la onda sísmica se sintió desde Kabul hasta Islamabad, la capital de Pakistán.

El sismo fue relativamente superficial, con una profundidad de ocho kilómetros, lo que explica el elevado balance de muertos y los daños en las provincias de Nangarhar, Kunar y Laghman.

En el distrito de Nurgal, una de las zonas más afectadas de la provincia de Kunar, los habitantes buscaban entre los escombros encontrar sobrevivientes. Más de 1,2 millones de personas probablemente sintieron sacudidas fuertes o muy fuertes, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

🔴Icetex anuncia nuevo convenio para la formación financiera de sus beneficiarios

En la mañana de este martes, el Icetex y la Fundación Ábacos firmarán un nuevo acuerdo estratégico con el objetivo promover la educación financiera de los beneficiarios de la entidad, así como de sus familias.

La fundación, que surge de una alianza entre Asobancaria, Asobolsa, Asofondos, Asofiduciarias, Asomicrofinanzas y Fasecolda, busca ofrecer formación financiera aquellas personas con créditos educativos con el Icetex, y sus familias para mejorar su decisiones en términos de prestamos y sus planes de pago.

🔴 Abierto de Estados Unidos

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este martes al checo Jiri Lehecka (21) y el estadounidense Taylor Fritz, cuarto del ránking, al serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón del torneo, en los dos primeros duelos de cuartos de final del cuadro masculino del Abierto de Estados Unidos de tenis, que se juega en las instalaciones de Flushing Meadows, en Nueva York.

En la rama femenina, la número 1 del mundo y defensora del título, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la estadounidense Jessica Pegula, finalista en 2024, juega este martes contra dos checas, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova, en los cuartos de final.

🔴 Vuelta a España

Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón liderado por el noruego Torstein Traeen (Bahrain-Victorius) reanuda este martes la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada de 175,3 kilómetros a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.