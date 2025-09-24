El Despertador: Petro en la ONU, debate del presupuesto, caso Nicolás Petro y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Discurso en tono electoral de Petro ante la ONU agudiza la polarización

Le presidente Gustavo Petro emitió su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Migración, el conflicto de Palestina e Israel, la transición energética, la lucha contra las drogas y la descertificación fueron los ejes de una intervención con importante tonos electorales y una carga directa frente a los Estados Unidos.

🔴 ¿Se aprueba o no el presupuesto nacional?

Queda solamente un día, hoy miércoles, para que se apruebe el primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026. A finales de julio, se radicó un presupuesto de $556,9 billones que necesita una ley de financiamiento, por $26,3 billones. La principal crítica a estas cuentas es que no corresponden con la realidad fiscal.

🔴 Sigue la controversia entre la fiscal Camargo e investigadora del caso Nicolás Petro por presuntas presiones

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió a la investigadora Lucy Laborde, encargada del caso contra Nicolás Petro, sobre las presuntas presiones inadecuadas luego de que asignaran a una fiscal de apoyo después de que se conociera que el próximo 1 de octubre habrá una nueva imputación contra el hijo del presidente Petro por, al parecer, ser responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

🔴Discusión de la reforma clave para los recursos de la educación superior

Para las 8 de la mañana de este miércoles 23 de septiembre quedó agendada en el Congreso la discusión del proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. En estos artículos, se establece la “fórmula” que define el dinero que le destina cada año el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior.

El actual modelo de financiación se basa únicamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ahora, en la reforma, se propone que, al reformar el artículo 86, los aportes del Presupuesto General de la Nación y los de las entidades territoriales destinados a las universidades públicas se calculen tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades estatales, calculado por el DANE, y no el IPC, como sucede en la actualidad.

Por otro lado, con el cambio en el artículo 87, se espera que el Gobierno incremente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje “no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto y no en un 30% como está en la actualidad. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales”, de acuerdo con el sitio web del Senado.

🔴 El Pacto se divide

La división dentro del Pacto Histórico se sigue agudizando. El seno de la campaña en la izquierda sufre una nueva disputa tras las declaraciones de Gustavo Bolívar. El precandidato señaló que no respaldará a Daniel Quintero en caso de que este sea el vencedor de la consulta en la izquierda y, de hecho, pidió al comité de ética del Pacto una evaluación del ingreso del exalcalde de Medellín en esta consulta.

🔴 Después de 7 meses, Transmilenio y Policía renuevan convenio de seguridad

La Empresa de Transmilenio S.A. y la Policía Nacional firmaron un nuevo convenio interadministrativo. Con una inversión de 8 mil millones de pesos, buscan ampliar las capacidades de atención a eventos de seguridad.

Este convenio existe hace 25 años para fortalecer la seguridad y vigilancia de los más de 4 millones de usuarios del Sistema. Sin embargo, en los últimos siete meses no existía un acuerdo interadministrativo, desencadenando en la disminución de patrulleros de 700 a 300 en las estaciones de Transmilenio.

🔴Maduro evalúa “estado de conmoción exterior” por “agresiones” de Estados Unidos

Nicolás Maduro anunció este martes que evalúa declarar un “estado de conmoción exterior” para hacer frente a las “agresiones” de Estados Unidos, mientras recibía el respaldo de cientos de civiles y militares armados que marcharon en su “defensa” en Caracas.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques y un submarino en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico después de acusar a Maduro de tener vínculos con un supuesto “Cartel de los soles”.

🔴Congreso aplaza debate sobre el Acuerdo de Paz por falta de respuestas y de rigor de entidades

A pesar de haberse aprobado la sesión permanente para el debate de control político sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, convocado en la recién creada Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes, la sesión terminó aplazándose tras casi cinco horas de discusión. La razón del aplazamiento fue una petición directa del representante Cristian Avendaño, citante de la discusión, quien afirmó que que las respuestas de las entidades citadas eran incompletas, contradictorias o, en algunos casos, simplemente evasivas.

🔴Copa Libertadores

Un Palmeiras embalado, y con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de cuartos de final, se medirá ante un River Plate sediento de revancha y decidido a revertir el marcador en suelo brasileño para mantenerse vivo en el torneo.

🔴Once Caldas en la Sudamericana

Atlético Mineiro brasileño recibe este miércoles al Bolívar boliviano tras el 2-2 de la ida, y el Once Caldas colombiano con Dayro Moreno defiende en Manizales el 2-0 contra Independiente del Valle ecuatoriano en los duelos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

🔴Quinta etapa del Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 entra en una nueva fase este miércoles con la disputa de la quinta etapa, un recorrido de 196 kilómetros entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Tras la dura jornada de montaña, que terminó en Facatativá y cambió por completo la clasificación general, el pelotón se prepara para un día donde los embaladores tendrán su gran oportunidad, aunque con trampas intermedias que pueden desacomodar a más de un favorito.

La cuarta etapa, una de las más exigentes de la edición número 65, coronó al boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito) como nuevo líder. Con apenas 22 años, el joven ciclista se impuso en un mano a mano electrizante al veterano español Óscar Sevilla y, además de llevarse la victoria en Facatativá, arrebató el maillot amarillo a Alejandro “Pony” Osorio.