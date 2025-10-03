El Despertador: Plazoletazo en Ibagué, decisiones ambientales, Israel y más

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Funcionarios del Ministerio de Minas y de la Policía bajo la lupa de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa en contra de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, puntualmente de su Dirección de Hidrocarburos, por presunta participación indebida en política. Las pesquisas del Ministerio Público están relacionadas con denuncias en medios de comunicación “en las que se advierten posibles conductas irregulares de algunos servidores de esta entidad”.

El caso fue asignado a la delegada disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, quien ahora busca información relacionada con los nombramientos hechos al interior del ministerio entre los años 2024 y 2025, así como las funciones cumplidas por los mismos. Al parecer, algunas de las movidas para ocupar cargos estarían relacionadas con presunta participación en política.

La indagación de la Procuraduría a funcionarios del Ministerio de Minas se da al mismo tiempo que se conocía la noticia de la apertura de otra indagación disciplinaria por presuntas contrataciones irregulares en el Fondo Rotatorio de la Policía, en el año 2021. Serían tres contratos por cerca de COP 850 millones, destinados para realizar actividades de desarrollo social para funcionarios de la fuerza pública.

🔴 Petrismo mide fuerza con nuevo “plazoletazo”

El petrismo se prepara este viernes para salir nuevamente a las calles y realizar un “plazoletazo” en Ibagué (Tolima) para defender la gestión del presidente Gustavo Petro y agitar la campaña electoral del progresismo de 2026. La oposición pide que los detractores del Gobierno también se movilicen y cuestiona el gasto de recursos públicos para este tipo de eventos.

La Casa de Nariño está citando a sus simpatizantes en la Plaza Murillo Toro a las 3:00 de la tarde y se espera que horas después el presidente Petro dé un discurso centrado en la defensa de su mandato, las reformas sociales y que, entre líneas, dé línea de los comicios legislativos y presidenciales del próximo año, especialmente a un mes de la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial y definir las listas al Congreso.

Desde la oposición señalan que se le hará especial vigilancia a los pronunciamientos de Petro, pues ya en anteriores oportunidades lo han señalado de estar participando en política electoral para beneficiar a su proyecto. Igualmente, critican el uso de recursos del Estado para la realización del evento.

🔴 Ejército israelí intensifica operaciones en Gaza mientras espera respuesta de Hamás

El Ejército israelí mantiene su ofensiva sobre la ciudad de Gaza, luego de que el Gobierno advirtiera que quienes se nieguen a abandonar la zona serán considerados terroristas. La escalada se produce mientras se espera la respuesta de Hamás al plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las autoridades israelíes han reiterado que la medida busca garantizar la seguridad de la población civil y facilitar la implementación de las propuestas de paz internacionales, aunque la situación sigue generando tensión y preocupación en la región.

🔴 Anuncios claves en licencias ambientales

Este viernes, 3 de octubre, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, hará una rueda de prensa encabezada por la ministra Ambiente (e) Irene Vélez, en la que promete importantes anuncios sobre el licenciamiento ambiental en el país. La rueda de prensa será a las 11:30 en la ciudad de Santa Marta. Hace tan solo un par de días, la ANLA expidió un decreto donde detalla cómo será el proceso para otorgar licencias exprés para algunos proyectos de energía solar.

🔴 Continúan los vencimientos de la declaración de renta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) espera que este año 6,7 millones de personas naturales presenten su declaración de renta. Si se consolida esta cifra, el incremento frente al año pasado sería de 400.000. Esta semana continúan los últimos vencimientos del calendario tributario. Tenga presente las fechas, para no entrar en incumplimientos.

3 de octubre: 71-72

6 de octubre: 73-74

7 de octubre: 75-76

8 de octubre: 77-78

9 de octubre: 79-80

10 de octubre: 81-82

14 de octubre: 83-84

15 de octubre: 85-86

16 de octubre: 87-88

17 de octubre: 89-90

20 de octubre: 91-92

21 de octubre: 93-94

22 de octubre: 95-96

23 de octubre: 97-98

24 de octubre: 99-00

Si su fecha ya pasó, puede consultar cuándo fue el vencimiento en la siguiente calculadora:

🔴 Foro sobre tenencia responsable de animales en Bogotá

Desde las 9:00 a.m. en el Recinto Los Comuneros, se llevará a cabo el foro “Tenencia Responsable, Conciencia y Prevención del Maltrato Animal 2025”, citado por los concejales Andrés Ernesto García Vargas y Julián David Rodríguez Sastoque del Partido Alianza Verde. El espacio busca generar conciencia sobre la protección y el bienestar de los animales en la ciudad, sobre todo, ante los reiterados casos de violencia que se presentan a diario. En ese sentido, el foro contará con la participación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

🔴 Colombia no pudo contra el muro noruego

La selección de Colombia Sub-20 empató 0-0 frente a Noruega en Talca y, aunque dejó escapar la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación, se mantiene en la cima del Grupo F del Mundial junto al conjunto europeo. El partido fue intenso, con los dirigidos por César Torres dominando gran parte del juego, pero sin la efectividad necesaria para romper el cerrojo noruego. El arquero Einar Fauskanger fue la gran figura del encuentro. Con apenas 17 años, el guardameta noruego sacó siete balones claros de gol, incluido un cabezazo de Yeimar Mosquera y un potente remate de Joel Romero que se estrelló en el horizontal. La insistencia colombiana chocó una y otra vez con la solidez del rival, que optó por defender el empate en los minutos finales. La definición del grupo queda abierta para la última fecha, pero Colombia mantiene la ventaja de depender de sí misma para asegurar la clasificación. El objetivo del plantel es quedarse con el primer lugar para disputar los octavos de final en Talca, evitando así un traslado de sede. En la última jornada tendrá que enfrentar a Nigeria, quien consiguió una victoria agónica (3-2) y respiró al sumar sus primeros tres puntos.