El Despertador: presupuesto General, perdón público, Petro habla de censura y más

🔴Presidente Petro usó sistema de medios públicos para hablar de fallida alocución

Un permiso negado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ya desató una serie de respuestas del presidente Gustavo Petro, quien habló al país este jueves sobre la decisión a través de canales públicos. Allí, afirmó que había sido censurado y criticó a la institución por negarle su derecho a dirigirse a los colombianos. En una entrevista con RTVC, calificó a la CRC como “un club cerrado que no nombra el Gobierno” y cuestionó que se haya “tomado la atribución” de negarle la transmisión de su alocución. Incluso, advirtió que, de ocurrir algo similar en el futuro, acudirá “al derecho penal”.

🔴Se aprueba el Presupuesto General de la Nación para 2026

El pasado jueves 16 de octubre el Gobierno y el Congreso lograron un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2026, fijado en COP 546,9 billones, lo que representa una reducción de COP 10 billones respecto a la propuesta inicial de la administración de Gustavo Petro. Esta disminución va acompañada de una promesa de recortar las metas de la reforma tributaria, que ahora buscará recaudar COP 16,3 billones en lugar de los COP 26,3 billones inicialmente planteados.

No obstante, el principal obstáculo persiste en el monto total del presupuesto, ya que varios parlamentarios, analistas y centros de investigación señalan que las cifras no reflejan la realidad fiscal del país.

🔴Estado pedirá perdón público por persecución al Cajar

Este 17 de octubre, Colombia reconocerá su responsabilidad y pedirá perdón en un acto público en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, por el hostigamiento del que fueron víctimas los colaboradores del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). El acto, se da para cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de marzo de 2024, que favoreció a la organización que lleva 30 años dedicada a la defensa de los derechos humanos. Los hechos ocurrieron entre las décadas de 1990 y 2000, cuando la colectividad recibió amenazas constantes por parte de agentes del Estado como, por ejemplo, funcionarios del gobierno de la época e integrantes de la fuerza pública.

En el fallo, la Corte IDH ordenó 16 medidas de reparación integral, entre ellas un acto público de perdón. En la sentencia, la Corte determinó que el Estado vulneró los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad y a las garantías judiciales, así como a la protección judicial, a la libertad de asociación, a la libre circulación, a la protección de la familia, a los derechos de la niñez y a defender los derechos humanos.

🔴Trump se reunirá con Zelenski tras conversar con Putin: se anticipa tensión por envío de misiles a Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, este viernes 17 de octubre, luego de mantener una conversación con el mandatario ruso, Vladímir Putin. La cita ocurre en medio de crecientes tensiones, después de que Moscú criticara duramente la intención de Washington de entregar misiles crucero Tomahawk a Kiev, decisión que el Kremlin considera una amenaza directa. Se espera que, durante el encuentro en la Casa Blanca, ambos líderes abordarán el refuerzo de la cooperación militar y las garantías de seguridad para Ucrania. Se espera que Trump reafirme su compromiso con el apoyo a Zelenski, aunque intentará mantener abiertos los canales diplomáticos con Vladímir Putin para evitar una escalada. Zelenski, por su parte, tiene previsto subrayar que los misiles se emplearán únicamente con fines defensivos.

🔴Más de 15.000 vacantes en la Megaferia de Empleo 2025 en Corferias

Este viernes 17 de octubre llega la Megaferia de Empleo del Distrito 2025, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico. Habrá más de 15.000 vacantes disponibles para profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres. El evento se realizará en Corferias, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., con entrada gratuita y previa inscripción a través de la plataforma habilitada por la Secretaría. Adicional. Más de 150 empresas participarán ofreciendo vacantes en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística y manufactura, además de orientación personalizada para quienes buscan empleo.

🔴Sesión extraordinaria del CSU en la Universidad Tecnológica del Chocó

El Ministerio de Educación, como presidente del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas citó a una sesión extraordinaria en la Universidad Tecnológica del Chocó. De acuerdo con la entidad, el objetivo de este encuentro es “tomar las decisiones que le corresponden como máximo órgano de gobierno frente al cumplimiento de la sentencia de única instancia proferida por el Consejo de Estado el pasado 25 de septiembre de 2025”.

🔴Día Regional de las Áreas Protegidas y Conservadas

Hoy Latinoamérica y el Caribe celebran el Día Regional de las Áreas Protegidas y Conservadas (LAC). Este año, la sede central será Bogotá, Colombia, en un evento que reunirá a comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres, juventudes, guardaparques, autoridades y científicas en torno a un mensaje común: las áreas protegidas son territorios de vida y también de paz. Latinoamérica y el Caribe se consolida como la región más protegida del planeta después de la Polar: En la actualidad, 24,53 % de su superficie terrestre y 25,32 % de la marina se encuentran bajo protección, lo que equivale a 10,7 millones de km². Sin embargo, enfrenta también graves desafíos, pues el promedio de pérdida de especies alcanza el 94 %, frente al 69 % mundial.

🔴Arranca la fecha 16 de la Liga BetPlay

El camino hacia la definición arranca este viernes 17 de octubre, con tres partidos claves. La jornada abrirá con el duelo entre Independiente Medellín y Fortaleza, a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan revitalizados tras su goleada por 5-1 contra Once Caldas, una muestra del poder ofensivo que buscan consolidar en esta recta final. Con 27 puntos y un rendimiento en alza, el “Poderoso” quiere seguir escalando en la tabla, donde ocupa el cuarto lugar, y pelear de frente por el tercer puesto.

El segundo partido de la noche llevará la acción al estadio Sierra Nevada, donde Unión Magdalena recibirá a Envigado desde las 8:10 p.m. Ambos clubes miran de reojo la tabla, conscientes de que sus opciones de clasificar son cada vez más remotas, pero aún con el deseo de cerrar el torneo con una mejor imagen.

El cierre del viernes llegará con un choque crucial entre Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe, a las 8:30 p.m. en Tunja. Para los capitalinos, el compromiso es decisivo: con 20 puntos, los “leones” se aferran al octavo lugar, el último que otorga clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, el tropiezo de la fecha anterior ante Llaneros (3-1) les cortó el impulso y dejó en evidencia la necesidad de recuperar regularidad si quieren defender su título del primer semestre.