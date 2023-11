El Despertador: quinto ciclo de diálogo con el ELN, regulación de la coca, y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Quinto ciclo con el ELN

La mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y esa guerrilla se reactivará este jueves 30 de noviembre, en medio de la mayor crisis que ha enfrentado la negociación desde su inicio hace un año a causa del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, quien permaneció 13 días en cautiverio.

Las partes se encontrarán en México para instalar el quinto ciclo de diálogos, que comenzará en un ambiente tenso no solo por el secuestro del padre del futbolista Lucho Díaz, sino por una serie de pronunciamientos y cartas que han puesto en evidencia la dificultad de llegar a puntos en común y la intención de ambas delegaciones por trazar líneas rojas.

Más sobre esto: Pese a crisis por secuestros, ELN llega al quinto ciclo pisando más fuerte que el Gobierno

🔴 La Cancillería decide si concilia con Thomas Greg & Sons

Hoy, a las 9:00 de la mañana, tiene lugar la audiencia de conciliación en la Procuraduría entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons por la decisión del Ministerio de declarar desierto el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en el país. El demandante, Thomas Greg & Sons, empresa que ha ganado el proceso licitatorio durante los últimos 12 años, ha pedido que, al cumplir con el pliego de condiciones, se respete su derecho a ser adjudicatario del contrato de casi $600 mil millones. De lo contrario, piden la indemnización de $100 mil millones (la utilidad que habrían obtenido con el negocio) y $17 mil millones que corresponden a perjuicios económicos.

La probabilidad de que el Comité de Conciliación de la Cancillería decida conciliar es baja. Este miércoles el presidente Gustavo Petro trinó: “Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”.

🔴 El Gobierno propone una hoja de ruta para regular la hoja de coca, amapola y cannabis

El Gobierno hoy comenzará a socializar el borrador de un decreto para regular la posesión y el uso de cultivos de hoja de coca, cannabis y amapola en el país para fines médicos, científicos o industriales. “Así como a algunos campesinos cocaleros les vamos a proponer que cambien de cultivos hacia otros distintos a la hoja de coca, otra posibilidad es que sigan cultivando hoja de coca pero para usos lícitos. Es decir, los que no sean estupefacientes”, le dijo a El Espectador el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El jefe de la cartera fue enfático en decir que este no es un primer paso para regular la cocaína. El ministerio permitirá por 15 días observaciones de la ciudadanía al borrador del decreto.

Más sobre esto: Así es la ruta con la que el Gobierno busca regular la hoja de coca

🔴 Audiencia pública por la reforma policial

Este jueves la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realizará una audiencia pública por la reforma policial, en la que se discutirán los lineamientos con los cuales organizaciones de la sociedad civil buscan la transformación de la institución de la fuerza pública.

🔴 Este jueves continúa la agenda de discusión para la concertación del salario mínimo para 2024

El turno es para la subcomisión de productividad, que es uno de los índices para tener en cuenta en la decisión que se tome sobre el alza del salario.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que estaría de acuerdo con un incremento de 9,6 % más un punto teniendo en cuenta que se espera se mantenga a la baja la inflación. Igualmente, el DANE revelará las cifras sobre el comportamiento del mercado laboral en el mes de octubre en el territorio nacional. El desempleo viene cediendo a pesar de que la economía retrocede.

🔴 Política pública del peatón

En Bogotá, el 43,15 % de los viajes que realizan las niñas, niños y jóvenes de 5 a 18 años son a pie; el 30,16 % de los adultos mayores de 60 años también se movilizan a pie; y el 41 % de los viajes que realizan las personas en condición de discapacidad también son caminando.

Frente a este panorama, hoy la Secretaría de Movilidad llevará a cabo el lanzamiento de la política pública del peatón, que se nombró como “En Bogotá primero el peatón”, con la cual el Distrito pretende convertir a la capital en una ciudad caminable y con un fácil acceso a todos los transeúntes, con la intención de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá que se movilizan principalmente a pie.

Le puede interesar: Con elogios y “criminal de guerra”: así reacciona el mundo a la muerte de Kissinger

🔴 Expectativa por la tregua en Gaza

La tregua entre Israel y Hamás se extendió por un día hasta el viernes, anunciaron ambos bandos minutos antes de que esta expirara el jueves por la mañana, un extremo confirmado poco después por Catar como país mediador.

Inicialmente pactada para cuatro días y prolongada dos más, la tregua expiraba el jueves a las 05H00 GMT, pero los países mediadores en este conflicto presionaban para conseguir una extensión que se obtuvo in extremis.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llegó el miércoles Tel Aviv para mantener discusiones con los dirigentes israelíes sobre dicha prolongación y la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

🔴 Premio a las mujeres por la ciencia

Hoy se llevará a cabo una nueva edición de la Premiación por las Mujeres en la Ciencia, que tendrá lugar desde las 5:00 de la tarde en el Hotel W, en Bogotá. Este galardón es un esfuerzo mancomunado entre L´Óreal-Unesco en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Icetex y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de cooperación de la Unesco. Su objetivo es reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia a través de la premiación de 10 mujeres investigadoras en Colombia.

🔴 El primer ministro británico canceló la reunión con su homólogo griego

El primer ministro británico, Rishi Sunak, consideró que no sería “productivo” celebrar una reunió hoy con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, después de que éste utilizara una entrevista con la BBC para abogar por la devolución de los fragmentos del friso del Partenón que se encuentran en el Museo Británico.

Así lo explicó un portavoz de Downing Street al aludir al embrollo diplomático generado después de que el líder ‘tory’ anulara a última hora una reunión bilateral que iba a haberse celebrado a las 11.30 GMT con el mandatario griego, de visita en este país, al parecer molesto con unas declaraciones hechas por Mitsotakis a la BBC el pasado domingo.

En esa entrevista televisiva, el primer ministro heleno se explayó sobre los mármoles del Partenón que se exhiben en la colección permanente del Museo Británico de Londres y dijo que “estas esculturas pertenecen a Grecia y fueron esencialmente robadas” para añadir que no se trata de “una cuestión de propiedad, sino de un argumento para su reunificación” en Atenas.

🔴 Jornada clave en el Cuadrangular B de la Liga BetPlay

En el Metropolitano de Itagüí, Independiente Medellín y Millonarios se baten a duelo en un partido crucial para la aspiración que tienen ambos de quedarse con el primer lugar del cuadrangular B de la Liga BetPlay. Los bogotanos lideran la zona con nueve puntos, tres más que los poderosos, que en caso de ganar serían líderes porque cuentan con el beneficio del punto invisible. Dicho compromiso está agendado para las 8:30 p. m.

Un par de horas antes, a las 6:15 p.m., el Pascual Guerrero será el escenario del choque entre América y Nacional. Los escarlatas no han cosechado puntos desde que terminó la fase del todos contra todos y están obligados a ganar para no quedar eliminados de manera prematura. Los verdolagas llegan con viento en la camiseta, no solo porque se consagraron campeones de la Copa BetPlay, sino porque el pasado fin de semana se llevaron el triunfo en los últimos minutos ante los Diablos Rojos en Medellín y revivieron sus chances de luchar por la estrella en diciembre.