Secuestros del ELN: ¿El Gobierno entra perdiendo en el quinto ciclo de diálogos?

Veintiún días después de la liberación de Luis Manuel Díaz, quien fue secuestrado por el ELN, la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y esa guerrilla se reactivará este jueves 30 de noviembre, en medio de la mayor crisis que ha enfrentado la negociación desde su inicio hace un año.

Las partes se encontrarán en México para instalar el quinto ciclo de diálogos, que comenzará en un ambiente tenso no solo por el secuestro del padre del futbolista Lucho Díaz, sino por una serie de pronunciamientos y cartas que han puesto en evidencia la dificultad de llegar a puntos en común y la intención de ambas delegaciones por trazar líneas rojas.

Esta nueva ronda de diálogos estuvo en el limbo en las últimas semanas, debido a la falta de claridad sobre una reunión extraordinaria que el Gobierno Nacional le exigió al ELN para abordar el tema del secuestro antes del inicio del ciclo.

La respuesta del grupo armado a esa petición –en dos cartas reveladas por El Espectador-, muestra a un ELN reacio a cambiar el orden de los puntos de diálogo acordados en la agenda del proceso desde el segundo ciclo. Además, la guerrilla dejó claro que “no cumplirá ningún ultimátum”.

“En este ‘río revuelto’ que quieren convertir este proceso de paz, hemos recogido en la calle una hoja firmada por el jefe de la Delegación de Gobierno, en la que conmina al ELN a ir a una reunión extraordinaria a tratar un punto que él quisiera imponer; se le olvida a este funcionario que el ELN no cumplirá este o cualquier ultimátum que se le quiera imponer de manera unilateral por la contraparte”, dice una de las misivas, que fue enviada el 19 de noviembre -tres días después de la petición del Gobierno de la reunión-, a los garantes y acompañantes permanentes de la mesa.

En esa carta la guerrilla reconoce que en este quinto ciclo, deben tocar el espinoso tema del secuestro, pero dicen que el Gobierno ha tratado de sumar otros asuntos que podrían hacer trastabillar la agenda que ya está pactada.

“Es cierto que la equivocada retención (…) introdujo un nuevo elemento de crisis a este Proceso de Paz, no solo por ser un error del ELN sino porque desde el Gobierno Nacional optaron por la vía de agregar nuevos errores a este primero; consistentes en sumarse a la oleada de discursos de odio y exterminio que destilan los que persisten en hacer trizas el Proceso de Paz, a lo que agregaron la pretensión de echar por la borda la Agenda de negociaciones pactada, al tratar de cambiar las sesiones de la Mesa por un debate delirante por los micrófonos de las empresas de comunicación masiva”, dijo esa guerrilla.

Para el profesor de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, quien ha seguido de cerca los procesos con el ELN desde hace más de 30 años, las tensiones que se han desatado permiten prever que “el quinto ciclo será muy distorsionado frente a lo que inicialmente se había previsto, pues dado que no se hizo la reunión para abordar el tema del secuestro, las partes tendrán que tocar ese asunto, que es un punto difícil”.

De hecho, en una reciente entrevista en Red+Noticias, el máximo comandante del ELN, Antonio García, aseguró que este grupo “no hace secuestros”, sino “retenciones con propósitos tributarios”, por lo que “no existe la disyuntiva” sobre abandonar o no esta práctica criminal.

García reiteró que el proceso está en un fase inicial en la que “aún no existen acuerdos sobre cambios de la realidad del país, no hay nada”. También puso de relieve que se debe dar la discusión sobre la financiación del Estado al ELN para continuar con el cese al fuego bilateral: “No podríamos seguir si no se soluciona el asunto económico, pues a los guerrilleros hay que cubrirles la comida, la salud, sus condiciones de vida básicas de cualquier tropa”.

El tema no solo ha tenido impacto sobre la mesa de diálogos, sino sobre otras instancias como el Comité Nacional de Participación (CNP) y el Mecanismo de Monitoreo de Verificación (MMV). Tal como se pidió en la carta, los encuentros que se estaban dando en esa instancia, donde diferentes sectores de la sociedad participan en el proceso y dan propuestas para la mesa, fueron aplazados.

“Informamos que los pre encuentros y encuentros previstos a partir del 30 de noviembre del presente año han sido aplazados; tiempo en que estaremos evaluando los resultados parciales de este proceso y avanzando en la sistematización del Modelo, Plan Nacional y el conjunto de recomendaciones para la participación. Una vez se acuerden en la mesa de diálogos de paz las fechas de reprogramación, serán comunicadas oportunamente para garantizar su participación”, dice el comunicado del CNP.

Aunque la comunicación oficial afirma que es porque se estarán evaluando los resultados de los eventos hechos por CNP, la carta revelada por El Espectador muestra que podrían también deberse a esa petición del ELN.

Y en otro asunto se agregó: “Proponemos aplazar y dejar en pausa las actividades destinadas a lograr un diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz, tales eventos los debe reprogramar el quinto ciclo; igualmente, en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación dejaríamos un canal de comunicaciones bajo responsabilidad de nuestros gestores de paz, para que se atiendan los asuntos propios de la continuidad del cese bilateral del fuego”.

El ELN entra pisando fuerte

El secuestro del padre de Luis Díaz, que fue el mayor detonante de la crisis, puso en el ojo del huracán de la sociedad y la comunidad internacional este proceso de paz, y desde distintos sectores se le exigió a la guerrilla que respete el Derecho Internacional Humanitario y abandone el secuestro, pero también se le pidió al Gobierno trazar líneas rojas y endurecer su estrategia de negociación con el ELN.

Para varios analistas, la carta en la que Otty Patiño exigía la mencionada reunión extraordinaria antes del quinto ciclo fue interpretada como una señal de “mano dura” con la guerrilla.

Sin embargo, el hecho de que ese encuentro no se haya dado y pese a eso se haya decidido iniciar la nueva ronda de conversaciones, muestra que es el ELN quien entra pisando fuerte en este ciclo.

Al respecto, Vargas asegura que “si en una negociación, desde el comienzo, desde que se estructuró la misma, no se pusieron unos presupuestos y el gobierno no dijo que tenía esas líneas rojas, es difícil que sobre la marcha se incluyan elementos que no sean producto de un consenso. Ese es un tema que habrá que trabajar ante la opinión pública, pero en una negociación es muy difícil que una parte le vaya a imponer cambios o, como quisieran algunos, que el gobierno diga qué se debe hacer y qué no: eso es no saber cómo funcionan las mesas”.

Por ahora, lo que queda claro es que el nuevo ciclo de conversaciones comienza con una tensión evidente y creciente entre las partes, que tendrán que definir cómo se aborda un tema que históricamente ha sido “el palo en la rueda” en las negociaciones de paz.

Financiación, el otro tema álgido de la discusión

El otro asunto que hay que resolver es el de la financiación. Según el profesor Vargas, ese será el punto más complejo de la discusión en este quinto ciclo.

“Antonio García ha venido diciendo que el ELN quiere hablar de secuestro ligado a la financiación, pero el gobierno ha dicho que no quieren ligar esos dos temas, porque se ha planteado que es un chantaje, o un tema para el punto de fin del conflicto, pero no para este momento. Creo que ahí, y ojalá me equivoque, habrá una discusión larga en ese campo, que es aceptar la discusión del secuestro pero también la de la financiación”, dice el docente.

En efecto, hace pocos días Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN (recién nombrado comisionado de Paz), le dijo a Colombia+20 que no habrá “ni un solo centavo para el ELN mientras se mantenga en pie de guerra”.