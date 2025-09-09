El Despertador: remezón ministerial, partido Colombia vs. Venezuela y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Crece la expectativa por posible remezón ministerial

Después de las renuncias protocolarias de los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC), siguen las dudas alrededor de nuevos movimientos ministeriales. Los ruidos que desató la elección de Carlos Camargo en la Casa de Nariño no se han concretado en el anunciado remezón y con el retorno del presidente Gustavo Petro tras su visita oficial a Japón, todavía no se han aceptado las dimisiones.

En Palacio todavía se mantienen las discusiones sobre los pasos a seguir para recomponer una coalición de gobierno que vuelva a respaldar las iniciativas de la administración Petro en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, si bien él estuvo como ministro delegatarios en el tiempo en el que el presidente estuvo fuera del país, la determinación de las salidas de los jefes de gabinete corresponde únicamente al mandatario. En todo caso, Sanguino ya confirmó que sí presentó su dimisión en el despacho presidencial.

🔴 Indagan disparos de la Armada a lancha de alcaldesa de Mosquera (Nariño)

La Fiscalía y la Procuraduría iniciaron las averiguaciones para llegar al fondo de lo ocurrido en la madrugada de este lunes, en la que integrantes de la Armada dispararon contra una embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Pineda; y seis personas más. En los hechos, murió Luis Fernando Sánchez, uno de los asesores de la política; y resultó herido uno de sus escoltas.

El ente investigador ya abrió una noticia criminal por los hechos e inició una indagación para establecer si fue o no una muerte violenta. Asimismo, el Ministerio Público, ordenó una indagación disciplinaria por el presunto incumplimiento de los protocolos para el uso de la fuerza.

El Presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, indicó que “el incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.

🔴 Venezuela amplía sus militares en el Caribe y se está preparando en caso de agresión

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reforzará la presencia militar en las aguas del Caribe y el Atlántico, siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro. El refuerzo se verá en Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta.

“Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz. ¡A Venezuela la defendemos los venezolanos!”, mencionó el líder de la cartera en su canal de Telegram.

El anuncio se dio a conocer en medio del despliegue militar de Estados Unidos por el Caribe, que en su primer ataque mató a 11 personas, consideradas por Donald Trump como “narcoterroristas” del Tren de Aragua, y pocos días después de que cazas venezolanos sobrevolaron una embarcación de Washington, que responderá a dicha movida con el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, advirtió que el pueblo venezolano se entrena y se prepara frente a cualquier agresión externa, haciendo referencia al alistamiento permanente en la Milicia Bolivariana, que ha sido catalogado como un fracaso y una instrumentalización de las personas por parte de la oposición de María Corina Machado.

🔴 La salud del sector construcción en cifras

Este martes 9 de septiembre, el DANE publicará el informe de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), el cual recoge las estadísticas e investigaciones que miden el comportamiento y la evolución del sector de la construcción en Colombia. Entre los factores más importantes de este informe trimestral se encuentra el Producto Interno Bruto (PIB) del sector construcción, la producción y comercialización de materiales, los créditos hipotecarios y los índices de precios y costos de construcción.

El informe del primer trimestre de 2025 arrojó que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector disminuyó 3,5 % frente al mismo periodo de 2024, el área total aprobada para construcción creció 39,9 % en marzo de 2025 comparado con el mismo mes del año anterior y el valor total de créditos desembolsados para vivienda creció 35,8 % en su variación anual, destacando un aumento del 27,3 % en créditos hipotecarios.

🔴 Nuevo informe de la OCDE sobre educación

Este 9 de septiembre se conoce el informe anual Education at a Glance (Panorama de la Educación) de la OCDE. Este es el principal compendio internacional de estadísticas nacionales comparables que miden el estado de la educación a nivel mundial. Analiza todos los niveles educativos y ofrece datos sobre temas como logros educativos, matrícula, financiamiento y organización de los sistemas educativos. Para este año el foco estará en la educación terciaria.

Para ello, los investigadores analizan los sistemas educativos de los 38 países miembros de la OCDE, así como de Argentina, Brasil y Colombia.

En el país la cifra que más inquieta es la de abandono y deserción.

🔴Colombia vs. Venezuela

Colombia sigue celebrando su clasificación al Mundial de 2026, luego de golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla el jueves en un partido que se convirtió en el desahogo de una afición que venía con la tensión acumulada de varias fechas sin victorias. El equipo de Néstor Lorenzo encontró contundencia en el ataque y solidez defensiva, mostrando la mejor versión en el momento más necesario para sellar el objetivo de volver a la cita mundialista. La clasificación llegó con una fecha de anticipación, lo que le permite a la tricolor afrontar con menos presión el cierre de las eliminatorias.

El último compromiso será en Maturín, donde Colombia visitará a Venezuela en un partido que, aunque ya no cambia el destino del cupo, servirá para medir el nivel del equipo y perfilar los ajustes de cara a lo que será el reto mayor en el Mundial.

El partido entre Colombia y Venezuela se disputará este martes a las 6:30 p.m. en Maturín. El duelo podrá verse en territorio colombiano a través de la señal de Gol Caracol y el Canal Caracol, además de la transmisión por la app de streaming gratuito ditu, que tendrá disponible el juego en vivo para cualquier dispositivo.

Aunque Colombia ya tiene asegurada su clasificación y solo se juega la posición final en la tabla, Venezuela afronta un reto histórico: buscar el repechaje que le daría la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo. La Vinotinto depende de sí misma y llega con la ilusión de alcanzar un logro que nunca ha estado tan cerca.