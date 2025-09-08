El Despertador: retorno emberá, asonada en el Cauca y remezón ministerial

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Nuevo intento de retorno para indígenas emberá alojados en Bogotá

Las comunidades emberás asentadas hace meses (algunos años) en el Parque Nacional y dos albergues de Bogotá se alista para un nuevo plan de retorno. Luego de reuniones y compromisos, hoy comienza la operación para llevarlos hasta sus resguardos en Risaralda y Chocó. En medio de las dudas por los resultados que han dejado los anteriores intentos de retorno, los cuales han terminado con nuevos éxodos de las comunidades hacia la capital huyendo de la violencia y la pobreza en sus territorios de origen, el Distrito pide un mayor acompañamiento del Gobierno Nacional para que, en esta oportunidad, el retorno sea definitivo.

En ese orden de ideas, cerca de 500 indígenas comenzarán su viaje de retorno a las 6:30 A.M. en un evento público que contará con la presencia de Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, y de otras autoridades del Distrito.

🔴 Semana clave para el Presupuesto

Esta semana será decisiva para la discusión del Presupuesto General de 2026, que en días recientes ha estado opacada por la presentación de la Ley de Financiamiento, que busca sumarle unos $26 billones en recursos al Presupuesto.

De acuerdo con los plazos del proceso de aprobación de los recursos del país para el próximo año, el siguiente hito en el calendario es la aprobación del monto del proyecto que presentó el Gobierno, que está fijado en casi $557 billones. Esta decisión se debe tomar antes del 15 de septiembre.

El lunes de la semana pasada, el Gobierno presentó la Ley de Financiamiento para que sea discutida en paralelo con el Presupuesto, pues ambas iniciativas están vinculadas, aunque sus trámites se hacen con procesos por separado.

Vale recordar que el Presupuesto de 2025 debió ser expedido por decreto al no recibir el visto bueno del Congreso.

🔴 Gobierno Petro alista reunión clave sobre remezón ministerial

A la llegada del presidente Gustavo Petro de su visita oficial a Japón ya se alista un encuentro en la Casa de Nariño que definirá los movimientos en su gabinete en el epílogo de su gobierno.

La derrota del Ejecutivo en la elección de Carlos Camargo para llegar a la Corte Constitucional, y la diferencia de 21 votos que dejó a María Patricia Balanta con una votación de 41 apoyos, derivó en llamadas desde el DAPRE, en cabeza de Angie Rodríguez, a los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Diana Morales (Comercio), provenientes de acuerdos políticos con la Alianza Verde, el Partido de la U y el Partido Liberal, colectividades que, de acuerdo con el Ejecutivo, no estarían cumpliendo con su parte en las votaciones en el Congreso.

Ya se prevén sacudidas en el “Gobierno del cambio” para su último año en el poder. Incluso, Petro volvió a mencionar una reforma constitucional y aseguró que apoya “una lista al Congreso proconstituyente”.

🔴 Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente

Este lunes, Caracol Televisión realizará la décima entrega del Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente que busca reconocer programas de impacto socio-ambiental que se desarrollan en el país sobre Biodiversidad y Conservación de Especies. La ceremonia, que reconocerá el trabajo de 8 finalistas, se transmitirá a las 8:00 p.m. por la señal HD2 de Caracol Televisión y el canal de YouTube de Blu. Además, se podrá seguir en Noticias Caracol En Vivo, YouTube, y ditu, a partir de las 9:30 p. m. El evento contará con la presencia de Philipp Blom, historiador y autor alemán y Juan Gabriel Vásquez, escritor colombiano, quienes hablarán sobre el planeta que vendrá: cómo inventar un futuro mejor. Los finalistas fueron evaluados y seleccionados por un comité técnico conformado por integrantes de Wildlife Conservation Society (WCS) y Conservación Internacional (CI). Ellos, junto al equipo de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa, evaluaron y seleccionaron los finalistas teniendo en cuenta criterios de pertinencia, sostenibilidad, impacto ambiental e impacto socioeconómico.

🔴 Eliminatorias al mundial 2026

Ya clasificada al Mundial de 2026, la selección de Colombia se prepara para disputar su último partido de las Eliminatorias este martes (6:30 p.m.) frente a Venezuela en Maturín. Con 25 puntos y el quinto lugar asegurado, la Tricolor llega sin presión, mientras que la Vinotinto se juega el todo por el todo: necesita al menos un empate y una combinación de resultados para acceder al repechaje, en una última jornada que también enfrenta a Bolivia (su rival directo) con Brasil en El Alto. La fecha final se completa con los duelos Ecuador–Argentina, Perú–Paraguay y Chile–Uruguay.

🔴Segundo descanso en la vuelta

Los supervivientes de la Vuelta ciclista a España, que lidera el danés Jonas Vingegaard, disfrutan este lunes en Pontevedra de la segunda y última jornada de descanso ante de afrontar la última semana, que empieza el martes con la decimosexta etapa, de 167,9 kilómetros entre Poio y la subida a Mos-Castro de Herville.

🔴WTA 500 de Guadalajara

En un cuadro principal superpoblado de jugadoras europeas, las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango darán la cara por Latinoamérica en el torneo WTA 500 de Guadalajara, que se inicia el lunes. Ambas raquetas colombianas vuelven a México donde los títulos les han sido esquivos, aunque en torneos de categoría WTA 250. Osorio fue subcampeona en Monterrey en 2022 y Arango perdió la final del torneo de Mérida este año.

🔴El gobierno de Francia, a punto de caer

La más que probable caída del primer ministro francés, François Bayrou, y con él de su Gobierno en la moción de confianza que él mismo ha convocado hoy, obliga al presidente, Emmanuel Macron, a entrar en juego y optar entre buscar a un sustituto o convocar elecciones legislativas anticipadas.

El centrista Bayrou ha decidido someterse al voto de la Asamblea Nacional sobre la base de un proyecto de presupuestos para 2026 que anunció el 15 de julio y que contempla un ajuste de cerca de 44.000 millones de euros para reducir el déficit -tras el 5,8 % del producto interior bruto (PIB) de 2024 y el 5,4 % esperado en 2025-.

Su intención declarada era conseguir una mayoría parlamentaria sobre su diagnóstico de que la situación de las finanzas públicas es grave y necesita una corrección sin más dilación para evitar el descuelgue de la economía francesa y atajar el riesgo de una crisis de deuda a medio plazo.

Pero el mismo 25 de agosto, en el que convocó la moción de confianza, en un gesto que algunos han considerado un suicidio político, todos los partidos de la oposición, de la extrema derecha a la izquierda radical, pasando por los socialistas o los ecologistas, avanzaron que votarán en contra.

Desde entonces, todos se han negado a entrar a negociar como ha pretendido el primer ministro, al que han replicado que es demasiado tarde y que, de todas formas, tampoco muestra una disposición flexible con todas las condiciones que pone, además de hacerlo responsable en parte de la situación de las cuentas públicas.

🔴 Revancha del peronismo contra Milei en Buenos Aires

Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, aplastó este domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre.

Con más del 85 % de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47 % mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34 %.

Los resultados indicaron además que el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales que componen la provincia, incluidos triunfos categóricos en los dos distritos más poblados.

La participación se ubicó levemente por encima del 63 %, una cifra menor a la registrada en comicios legislativos anteriores (71 % en 2021 y 77 % en 2017) pero no tan baja como se esperaba, considerando que en esta ocasión las elecciones no se celebraron en conjunto con las nacionales y se vaticinaba una mayor abstención.

🔴Nueva asonada en el Cauca deja a 72 soldados retenidos

En la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca), fueron retenidos 72 soldados en medio de una asonada de alrededor de 600 civiles, al parecer bajo la amenaza de hombres de la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Entre los uniformados retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que hacen parte de la Operación Perseo que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, que históricamente ha estado bajo el mando de grupos armados ilegales.

Las autoridades exigieron la liberación inmediata de los soldados, mientras que el Ejército y el Ministerio de Defensa estudian si es posible organizar una operación de rescate.