El Despertador: Rodolfo Hernández, Nicolás Petro, reforma a la Salud y más

Las noticias del día en El Despertador. Foto: El Espectador

🔴 Rodolfo Hernández declarará en la recta final de su proceso

El proceso judicial que se adelanta en contra del exalcalde Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por el escándalo de Vitalogic, está llegando a su punto final. Este jueves, está programada la audiencia de alegatos de conclusión ante el juez Décimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga, donde Hernández anunció que romperá su silencio.

🔴 Hijo del presidente Petro se reunirá con la Comisión de Acusación

Nicolás Petro, el hijo del presidente, se reunirá este jueves con los tres representantes de la Comisión de Acusaciones (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo) quienes investigan a su papá por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. Los legisladores esperan escuchar su testimonio, luego de que haya aceptado ante la Fiscalía General que hubo ingreso de dinero que no fue reportado y que se usó para costear temas logísticos en Barranquilla, entre esos el escenario en forma de P, desde donde Petro lanzó oficialmente su campaña electoral. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), organización que visitaron los representantes la semana pasada, sigue avanzando en la investigación a la campaña y estaría próximo a presentar pliego de cargos.

🔴 ¿Qué pasará con la reforma a la salud?

Aunque el gobierno busca posponer el debate de la reforma a la salud hasta después de Semana Santa, los ocho congresistas que firmaron la ponencia de archivo al proyecto legislativo del gobierno, solicitaron que la sesión en la Comisión Séptima del Senado se convoque “lo más pronto posible”. Mientras tanto, hay una alta expectativa por la reunión de emergencia que citó el miércoles en la tarde el presidente Gustavo Petro, en la que se abordaron los caminos que tienen para salvar su iniciativa. Sin embargo, sus alternativas se reducen, pues los liberales y los conservadores anunciaron que no apoyarán la ponencia alternativa del senador Fabián Díaz, que si bien no es un proyecto oficialista, se presentaba como un camino alterno mediante el cual se podría mantener con vida la reforma a la salud. Se espera que este jueves se conozca qué alternativas contempla el gobierno del presidente Petro que, hasta el martes, aseguraba que no retiraría su reforma.

🔴 Cierre de campaña en Rusia

Este jueves será el cierre de la campaña presidencial en Rusia, antes de las elecciones, que se extenderán desde este viernes hasta el domingo. Rusia celebrará del 15 al 17 de marzo unos comicios que, a falta de adversarios reales, apuntan a darle a Vladímir Putin un nuevo mandato triunfal de seis años y la oportunidad de consolidar su legitimidad, en medio de la guerra en Ucrania.

🔴 Una vez más, el sueño de los trenes en Colombia

Este jueves, el Ministerio de Transporte presenta la estrategia para la reactivación de los trenes en Colombia. Los trenes son una de las grandes deudas históricas del transporte en Colombia, un país que hasta mediados del siglo pasado contó con corredores efectivos para transporte de pasajeros y carga. Hoy hay unas pocas líneas que se utilizan, principalmente, para transportar carbón y cemento. El transporte férreo es, a su vez, uno de los puntales de la llamada multimodalidad en transporte, que supone eficiencias en el movimiento de insumos para industrias, a la vez que disminuiría los costos para todos los actores de la cadena logística. El evento, que será presidido por el ministro de Transporte, William Camargo, también contará con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

🔴 Convocatoria de la selección de Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol presentó ayer las nuevas camisetas de la selección de Colombia para la Copa América 204 y los Juegos Olímpicos. Además, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo anunció a los convocados de la tricolor para los partidos amistosos del viernes 22 de marzo contra España y el martes 26 de marzo contra Rumania. Estos son los 26 convocados: