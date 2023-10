El Despertador: seguridad en elecciones, Biden e Israel, elección en las CAR y más

🔴 Acusación contra Carlos Ríos Velilla por contrato de recaudo del Sitp, en Bogotá

Hoy se realiza la audiencia de acusación contra el empresario Carlos Ríos Velilla por, supuestamente, haber cometido delitos en contra de la administración pública. El caso es por presunta corrupción en el que habría incurrido en irregularidades dentro de un proceso de contratación pública en el negocio para el diseño, suministro, implementación y mantenimiento del sistema de recaudo de transporte público de Bogotá, en el que, a través de una empresa familiar, se quedaron con el contrato distrital.

🔴 Movilizan 150.000 uniformados para proteger las elecciones regionales

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el registrador nacional, Alexánder Vega, verificaron este jueves cómo avanza el proceso de distribución de los 120.000 kits electorales que deben llegar antes del 29 de octubre a las 119.875 mesas de votación del país. Según Velasco, esto hace parte del ‘Plan Democracia’. Además, bajo este plan, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) hizo un gran despliegue aéreo para transportar 150.000 uniformados para apoyar la seguridad en los comicios, donde cubrirán los puestos de votación y la seguridad periférica en Pasto, Cali, Barranquilla y Popayán.

🔴 El plan de manejo ambiental del humedal de Tibabuyes llega al Concejo de BogotáEste viernes 20 de octubre, se llevará a cabo un debate de control político en el recinto de Los comuneros del Concejo de Bogotá. En este espacio los concejales le harán seguimiento y revisarán en qué va la gestión del plan de manejo ambiental del humedal de Tibabuyes. El cual ha estado en la mira en los últimos seis años por la construcción de un puente que pretende conectar, a través de este ecosistema, a las localidades de Engativá y Suba.

🔴 Cambios en estaciones de Transmilenio

Continúan los cambios de nombre de las estaciones de Transmilenio. Todo esto a través de la estrategia ‘AliaDOS TransMi’ que tiene como fin trabajar con entidades privadas o distritales para generar más recursos. Esta vez, los cambios se harán en la troncal Caracas, en donde este 20 de octubre, la estación de la Calle 45 pasará a llamarse Calle 45 - American School Way.

🔴 Termómetro de las importaciones

Este viernes, el DANE dará a conocer las cifras de importaciones a agosto de 2023. En su informe anterior, la entidad señaló que en julio de 2023 la entrada de mercancías al país presentó una caída del 28,2 % con relación al mismo mes de 2022. Este comportamiento obedeció principalmente a una disminución del 26,8 % en el grupo de manufacturas. En el séptimo mes del año, las importaciones de manufacturas participaron con 75,5 % del valor total de las importaciones, seguido por los productos agropecuarios, alimentos y bebidas (14,2 %), combustibles y productos de las industrias extractivas (10,1 %) y otros sectores (0,2 %).

🔴 Día clave para la elección de los directores de las autoridades ambientales regionales

Este 20 de octubre es un día clave para la elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las entidades que deben tomar las decisiones ambientales en las diferentes regiones del país. En concreto, se elegirá a las nuevas cabezas de tres CAR: la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag). Sin embargo, la elección ha estado antecedida por una particular petición de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. La funcionaria les pidió a los consejos directivos de estas CAR (y de las otras 30) que transmitan en vivo las sesiones de elección de los directores, para evitar algún caso de corrupción. “Las elecciones son de especial interés para todo el Sistema Nacional Ambiental y deben efectuarse de la manera más transparente posible, alejadas de cualquier acto de corrupción, libres de conflictos de interés y garantizando que se conozcan los impedimentos antes de darse las decisiones”, dijo Muhamad. Hoy se sabrá si las CAR acatan o no su petición.

🔴 Biden pide al congreso estadounidense seguir financiando ayuda a Ucrania e Israel

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que 3.785 personas han muerto en el enclave palestino desde que comenzó la guerra entre el grupo terrorista e Israel, la mayoría mujeres, niños y adultos mayores. Casi 12.500 resultaron heridas y se cree que otras 1.300 quedaron sepultadas bajo los escombros. Esta cifra incluye 477 individuos que, según dijo la entidad, murieron en una explosión en un hospital. Este dato fue cuestionado por la inteligencia estadounidense, que estima que el número de víctimas está entre 100 y 300 personas. Del lado israelí, más de 1.400 personas han muerto, en su mayoría civiles asesinados durante la mortífera incursión de Hamás, perpetrada el pasado sábado 7 de octubre. Otras 203 personas fueron secuestradas y entre 100 y 200 están desaparecidas, dijo el Ejército israelí.

En medio de ello, Joe Biden, tras su visita a Tel Aviv, le pidió al Congreso, donde aún no se define al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, seguir financiando las ayudas a Israel y Ucrania, luego de hacer un discurso dirigido a los estadounidenses. En su intervención, aseguró: “El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. Las alianzas estadounidenses son las que nos mantienen seguros a nosotros, Estados Unidos. Los valores estadounidenses son los que nos convierten en un socio con el que otras naciones quieren trabajar”, y añadió: “Hamás y Putin tienen algo en común: quieren acabar con la democracia”. Por eso, según él, “asegurar que Israel y Ucrania tengan éxito es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

🔴 Meryl Streep y Haruki Muraki reciben el premio Princesa de Asturias

En el transcurso del día se entregará a la actriz Mery Streep el premio Princesa de Asturias de las Artes, y al escritor Haruki Muraki, el premio Princesa de Asturias de las Letras. Muraki, ha reconocido que la novela “Rojo y Negro”, de Stendhal, que leyó a los 12 años porque el libro estaba en su casa, fue una de las mayores influencias que lo impulsaron a dedicarse a la literatura con un estilo que busca diferenciarse del resto de escritores contemporáneos. Por su parte, Streep, con su llegada a Oviedo, España, donde se entregará el premio, ha conversado con Antonio Banderas sobre la situación de la industria cinematográfica y el papel que adquirirá la inteligencia artificial.

🔴 Empiezan los Juegos Panamericanos 2023

Este viernes, en Santiago de Chile, será la inauguración de la edición número 19 de los Juegos Panamericanos. Más de 380 atletas, cerca de 200 hombres y más de 180 mujeres hacen parte de la delegación colombiana, que empezó ayer con pie derecho su participación con tres victorias en boxeo.

🔴 Se juega la fecha 18 de la Liga BetPlay

Con los partidos Envigado vs. Cali (4:00 p.m.), Jaguares vs. Pasto (6:10 p.m.) y Equidad vs Águilas Doradas (8:20 p.m.), arranca este viernes la fecha 18 de la Liga BetPlay, la antepenúltima de la fase regular. Santa Fe vs. Millonarios (4:00 p.m.) y Junior vs. Once Caldas (8:20 p.m.), ambos el sábado, serán los platos fuertes de la jornada.