El Despertador: semana clave para reformas del gobierno Petro, caso carrotanques y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Carlos Ramón González declara hoy ante la Corte Suprema de Justicia por el caso carrotanques

Ante la Corte Suprema de Justicia está citado hoy la actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Su presencia ante el alto tribunal, sin embargo, no tiene nada que ver con sus funciones al frente de esa unidad, sino con sus acciones cunado ejercía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La alta corte escuchará a González para que dé su testimonio sobre lo qué sabe del escándalo de los carrotanques al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se presentaron presuntos sobrecostos con los que, según ha declarado Sneyder Pinilla, quien fuera subdirector de la entidad, se habría utilizado dinero para entregar sobornos en el Congreso, con el fin de agilizar el trámite de algunas reformas del gobierno Petro. No obstante, aún no se conocen elementos que prueben la participación de González. Este llamado de la Corte Suprema también llegó a los despachos de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Sandra Ortiz, exconsejera de las regiones (quien salió del gobierno debido al escándalo) y Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd.

🔴 Inicia semana clave para las reformas del gobierno Petro en el Congreso

El Gobierno busca una victoria en el Congreso con su reforma pensional, radicada el pasado viernes en la Cámara de Representantes y cuya discusión está prevista para iniciar el próximo miércoles. Esto ocurre al mismo tiempo que el Ejecutivo finaliza la negociación para la nueva reforma a la salud, hundida en la Comisión Séptima del Senado, y trata de reactivar el debate de la reforma laboral, que está estancada desde diciembre.El texto de la pensional se mantuvo, en su mayoría, como fue aprobado en el Senado, y no sufrió cambios en uno de los puntos más polémicos: el umbral para cotizar en Colpensiones quedó en 2,3 salarios mínimos, a pesar de que el presidente Gustavo Petro había instado al Congreso a aumentar el número a cuatro. Aunque la oposición intentó aplazar la radicación de la ponencia, y así ampliar el tiempo para presentar una negativa, ese mismo viernes se rechazó el recurso presentado por los representantes Betsy Judith Pérez (Cambio Radical) y Juan Felipe Corzo (Centro Democrático). La mesa directiva de la Comisión Séptima argumentó que no sería posible extender el plazo debido a que el proyecto es de “interés nacional, y además está próximo a cumplir sus dos legislaturas”.

🔴Gobierno y ELN empiezan este lunes reunión extraordinaria en Caracas

Desde este lunes y hasta el próximo sábado 25 de mayo está proyectado en Caracas (Venezuela) el inicio de la reunión extraordinaria entre las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el comunicado que emitieron las partes hace unas semanas, se trataría de un encuentro “para recibir el informe ejecutivo del Modelo de Participación, Plan Nacional de Participación y Recomendaciones”.Se prevé que en la reunión también se firme el acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos, precisamente el que se refiere a esa participación. Si ocurre, sería un hecho histórico en los poco más de 30 años en los que varios gobiernos han intentado negociar con esa guerrilla. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso afirmaron a este diario que este acuerdo podría aún no firmarse, dado que el ambiente en la mesa sigue tenso por causa de los diálogos que el Gobierno lleva con Comuneros del Sur, un frente que se separó del ELN y opera en Nariño. Pese a ello, hay voluntad de las partes y tendrá que verse bajo qué condiciones transcurre el encuentro. Este fin de semana, delegados del Gobierno viajaron a Caracas, así como representantes de los países garantes y acompañantes y delegados de la Misión de Verificación de la ONU.

🔴 Foro de expertos a propósito del Día Mundial de las Abejas

Este lunes 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se une a la celebración. Para ello llevará a cabo el foro ‘Ruta de la miel, el tesoro de la tierra’, el cual contará con la participación de 10 expertos en la gestión de las abejas, cuyo rol es fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y la polinización de las plantas.

La entrada al evento será libre, a partir de las 8:00 a.m. El evento se llevará a cabo en la sede Federmán de la universidad Antonio Nariño, en la calle 58ª bis # 37-94, en Bogotá.

🔴 Encuentran helicóptero que transportaba al presidente de Irán, no hay sobrevivientes

Los equipos de rescate de Irán encontraron el lunes de madrugada los restos de un helicóptero accidentado la víspera en el que viajaba el presidente del país, Ebrahim Raisi, donde por ahora no se perciben señales de vida. “En este momento, no hay ninguna señal que muestre que los pasajeros del helicóptero están vivos”, afirmó la televisión estatal de la República Islámica. “El helicóptero ha sido encontrado. Ahora estamos avanzando hacia el helicóptero”, anunció el responsable de la Media Luna Roja de Irán, Pirhossein Koolivand, alrededor de las 06H00 locales (02H30 GMT). “La situación no es buena”, agregó. Las operaciones de rescate se desarrollaban en “condiciones difíciles” en una zona montañosa con lluvia y una espesa niebla, había dicho previamente Koolivand. Un portavoz del gobierno confirmó a Reuters el deceso de Raisi horas después, información que ya circulaba en otros medios locales.

“El presidente de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ebrahim Raisi, tuvo un accidente mientras servía y cumplía con su deber por el pueblo de Irán y ha sido martirizado”, dijo la agencia de noticias Mehr. La perspectiva de hallar con vida al presidente de 63 años, elegido en 2021, y al resto de pasajeros, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, había ido decayendo desde la desaparición del aparato a primera hora de la tarde del domingo.

🔴 Compradores colombianos participarán en feria de calzado en Brasil

Del 20 al 23 de mayo el sector del calzado se reunirá en una nueva edición de la feria BFSHOW, que se realizará en San Pablo, Brasil.En el evento, promovido por la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados, Abicalçados, con la colaboración de NurembergMesse Brasil, participarán 270 marcas, de las cuales 183 son exclusivas, que mostrarán las tendencias para primavera/verano 2025. La feria recibirá compradores de calzado de más de 30 países. Por parte de Colombia estarán presentes compradores de empresas como: Grulla & Wellco, Caprino, Mario Hernández, Arturo Calle, Naf Naf, entre otros.

La Asociación Brasileña de Industrias de Calzado (Abicalçados) anunció que esta edición del evento cuenta con la participación de las cuatro principales productoras del país: Alpargatas (Havaianas), Calçados Beira Rio, Grendene y Vulcabras.

Según la asociación, para la primera edición del evento se generaron más de US$65 millones, solo en negocios con compradores internacionales, una cifra que se espera superar esta semana.