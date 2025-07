El Despertador: Thomas Greg & Sons, cierres por obra del Metro y Tour de Francia

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Thomas Greg & Sons se quedó, otra vez, con el contrato para las elecciones de 2026

En medio de la pelea por el nuevo esquema de expedición de pasaportes, otra licitación se tomó los reflectores: la de las elecciones de 2026. Thomas Greg & Sons, la empresa que el gobierno de Gustavo Petro quiere sacar de la contratación pública, volvió a obtener el contrato de $2,1 billones ($2′135.215′742.083).

En este caso, se trata de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026), integrada por Sociedades Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Processing & Systems S.A.S., Securid S.A.S., Thomas Greg Express S.A., Compañía Colombiana de Seguridad Transbank LTDA., Grupo Asesoría en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada Grupo ASD S.A.S., Sociedad Operadora Opesa S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC.

De acuerdo con la Registraduría, esta propuesta “fue sometida a un estricto proceso de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y la acreditación de los factores ponderables, establecidos en los estudios previos y el pliego de condiciones de la convocatoria”. Además, fue la única que presentó una propuesta oficial en la evaluación económica.

🔴 OPEP revelará proyecciones del mercado petrolero hasta 2050

Este jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta en Viena, Austria, su informe anual sobre el mercado global de hidrocarburos. Las proyecciones a 2050 del bloque marcarán el pulso de un debate que sigue vigente: ¿qué tan lejos está el mundo de decirle adiós a los combustibles fósiles?

Aunque el bloque de países (del cual hacen parte países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela, Nigeria, entre otros) publicará un documento con visión de largo plazo, sus estimaciones más próximas sobre la producción y demanda mundial de crudo podrían tener efectos inmediatos sobre el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Colombia.

🔴 El trabajo informal y el empleo para jóvenes

El DANE revelará este jueves dos informes sobre la calidad del empleo en el país: uno sobre informalidad y seguridad social, y otro centrado en el mercado laboral juvenil. Las cifras de ambos documentos permitirán conocer cuántos trabajadores en Colombia desempeñan sus funciones sin prestaciones sociales (cotizaciones a salud y pensión) y cómo avanza la inserción de los jóvenes al mundo laboral.

🔴 Bolsonaro reitera que es perseguido en Brasil en medio de las tensiones entre Trump y Lula

Luego de los roces que ha habido en los últimos días entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente Jair Bolsonaro realizó una publicación en redes sociales en la que reiteró que es perseguido en su país.

Esto se dio a conocer después de que el republicano emitiera mensajes sobre el juicio que enfrenta el exdirigente brasileño por golpismo y luego de que también amenazara al país suramericano con unos aranceles del 50 %, los cuales entrarán en vigencia el 1 de agosto y tienen justificación, según la Casa Blanca, en “los ataques insidiosos” del Gobierno de Brasilia contra la libertad de expresión y las elecciones libres.

Aunque en su mensaje no hizo referencia a ese gravamen en particular, Bolsonaro repitió el mismo argumento que viene usando desde hace tiempo. De hecho, a partir de la captura de pantalla de un informe que menciona su nombre de forma positiva en una encuesta para las próximas elecciones, escribió: “Jair Bolsonaro es perseguido porque sigue vivo en la conciencia pública. Incluso fuera del poder, sigue siendo el nombre más recordado y el más temido. Por eso intentan aniquilarlo política, moral y judicialmente. No por justicia, sino por miedo”.

En cambio, su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, sí emitió un trino más directo tras el anuncio de Trump y en contra de la administración del líder de los trabajadores: “Felicidades, Lula, has logrado arruinar a Brasil. Después de tantas acciones provocando a la mayor democracia del mundo, aquí está el resultado de la vergüenza de tu política internacional (...). Ahora también has logrado perjudicar a las empresas, las cuales generan empleos aquí y perderán competitividad en el mundo. El resultado: desempleo potencial para millones de brasileños. ¡Ya no eres apto para gobernar nuestro país!”.

🔴 Sexta etapa en el Tour de Francia 2025

La sexta etapa del Tour de Francia 2025, con 201,5 kilómetros entre Bayeux y Vire Normandie, es una jornada de media montaña exigente y sin respiro, con múltiples puertos repartidos a lo largo del recorrido y un final especialmente quebrado. Aunque no presenta grandes altitudes, la acumulación de subidas cortas pero intensas, muchas con rampas superiores al 7%, hará que el desgaste sea progresivo y constante. El encadenado de ascensos en los últimos 60 kilómetros será clave para seleccionar el grupo y descartar a los velocistas, favoreciendo a clasicómanos, puncheurs o incluso aspirantes a la general que busquen abrir diferencias antes de la montaña alta. El último puerto, situado muy cerca de la meta, ofrece un terreno ideal para ataques decisivos en los metros finales, lo que anticipa una llegada nerviosa y explosiva.

Tadej Pogacar se convirtió en el nuevo líder del Tour de Francia 2025 luego de firmar una sólida actuación este miércoles en la quinta etapa, una contrarreloj individual de 33 kilómetros disputada en Caen. El mejor latinoamericano de la presente edición: el colombiano Santiago Buitrago. El escalador del Bahrain Victorious se ubica en la casilla 14, a 3 minutos y 51 segundos de Pogacar. Su objetivo está en meterse entre los 10 mejores.

La jornada se podrá seguir a través de Ditu y Caracol Sports a partir de las 6:30 a.m.

🔴 Este jueves empiezan nuevos cierres en Chapinero por obras del metro: se extenderán por un año

Para darle continuidad a las obras del viaducto que soportará la primera línea del metro de Bogotá, a partir del jueves 10 de abril habrá cambios en la movilidad de un frecuentado sector de la localidad de Chapinero.

En esta ocasión los cierres se llevarán a cabo en la calle 49 con Av. Caracas a partir de las 10:00 p.m. y se extenderán durante un año.

Entre otros cambios, los cierres se llevarán a cabo en la calle 49 con Av. Caracas a partir de las 10:00 p.m. y se extenderán durante un año. Para conocer en detalle el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), puede consultar la página o las redes sociales de la Secretaría de movilidad