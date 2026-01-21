El Despertador: Trump en Davos, consultas interpartidistas, fútbol colombiano y más

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 ¿Qué pasará con el comercio entre EE. UU. y la UE?

Este miércoles se reúne en Estrasburgo (Francia) la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara para decidir sobre los próximos pasos en la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para evitar una guerra comercial a la vista de la nueva escalada arancelaria desde Washington. Esto en medio de las tensiones porque el presidente estadounidense ha expresado su interés en anexarse el territorio danés de Groenlandia.

🔴Trump interviene en Davos en medio de las tensiones con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este miércoles en la tercera jornada del Foro de Davos, la intervención más esperada de este año tras el incremento de la tensión entre Washington y Europa por las ansias del líder republicano de anexar la isla del Ártico. En una rueda de prensa en la Casa Blanca respondió “ya lo descubrirás” ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir con eso.

🔴La consulta del Frente Amplio tendría cuatro participantes

En medio de los anuncios de campaña y de las giras de varias candidatas y precandidatos, se dio a conocer que tras una reunión en la casa del candidato Iván Cepeda se está contemplando que dentro de la consulta del Frente Amplio se incluya un miembro más.

Por ahora dentro del tarjetón ya están confirmados Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, sin embargo, entraría un candidato santandereano, que aún no ha sido anunciado.

🔴 Festival Filarmónico La Candelaria

Este miércoles 21 de Enero, comienza el Festival Filarmónico La Candelaria, un evento musical con conciertos de música sinfónica y colombiana en el centro histórico de la ciudad. El festival trae música en vivo, patrimonio y cultura en diferentes escenarios tradicionales. Un plan distinto: aprender sobre las aves de la ciudadBogotá tiene un plan gratuito y tranquilo para empezar el día a las 11:00 a. m. se realizará el taller “Conoce las aves que habitan Bogotá” en la Biblioteca del Deporte del CEFE Chapinero. Es una actividad abierta al público para aprender sobre las especies que viven en la ciudad, ideal para quienes buscan un plan cultural, educativo y relajado sin salir del ajetreo de la capital.

🔴 Inminente llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama

El extremo colombiano, aún jugador de Atlético Nacional, esta cada vez más cerca del club brasileño. Luego de varios y accidentados intentos por fichar con Boca Juniors, Hinestroza, a falta del anunció oficial, será nuevo jugador de Vasco da Gama, equipo que pagará USD 6 millones por el futbolista caleño.

Luis Díaz vuelve a competir en Champions League

Bayern Múnich enfrentará a Unión St. Gilloise por la séptima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este partido tiene un ingrediente especial, pues el guajiro volverá a la maxima competición europea luego de una expulsión por una dura falta contra Achraf Hakimi en un partido contra París Saint-Germain, en el que el colombiano marcó doblete en el Parque de los Principes.

Independiente Santa Fe vs. Junior: final de Superliga

Se define el primer título de 2026. Santa Fe y Junior de Barranquilla se medirán en el estadio Nemesio Camacho El Campin por la final de vuelta de la Superliga. Un trofeo que tiene un marcado dominio de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe; cada uno con cuatro entorchados. Eso sí, el “Cardenal” tiene un récord perfecto de cuatro finales jugadas, cuatro finales ganadas.

🔴Continúa juicio contra el coronel (r) David Guzmán por falsos positivos en Antioquia

Este martes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio al juicio adversarial contra el coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez, señalado de su presunta responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en los municipios de Ituango y Dabeiba (Antioquia). Estos crímenes fueron documentados en el caso 03 de la JEP.

Según la acusación presentada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Guzmán Ramírez habría actuado como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, en al menos 18 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Dabeiba e Ituango (Antioquia), entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005.

La acusación de la JEP sostiene que estas conductas se dieron en el marco de una política institucional basada en incentivos y recompensas por el número de muertes reportadas, y que varios cuerpos fueron ocultados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia).

El proceso contra Guzmán Ramírez avanza ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y se concentrará en 10 hechos que dejaron 18 víctimas directas, entre ellas menores de 13, 15 y 17 años.

De ser hallado responsable, el oficial en retiro podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

🔴 Conciertos de Bad Bunny en Medellín: esta sería la lista de canciones que el ‘Conejo Malo’ cantaría en el Atanasio

Bad Bunny llegará a Medellín con una serie de conciertos que se perfilan como uno de los eventos musicales más importantes del año. A partir de la expectativa del público y de sus presentaciones más recientes, se anticipan las canciones que podrían sonar en el escenario, combinando los mayores éxitos del artista con temas clave de su etapa actual.