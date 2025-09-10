El Despertador: victoria colombiana en Maturín, ataque israelí en Catar y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Colombia cerró su camino al Mundial con victoria; Bolivia al repechaje

Venezuela dependía de sí misma para disputar el repechaje al Mundial de 2026 y falló al perder este martes por 3-6 ante una Colombia que jugó con la tranquilidad de estar clasificada para su séptimo mundial, y le dio vida a Bolivia que hizo la tarea y la despojó del séptimo lugar al vencer por 1-0 a Brasil en El Alto.

En el Estadio Monumental de Maturín, con un colombiano Luis Suárez inmenso que anotó un póker, la Vinotinto pasó de la felicidad a la decepción.

Por su parte, Bolivia vivió una noche épica en El Alto. En un partido que tenía tintes de final absoluta, la Verde derrotó 1-0 a Brasil e hizo realidad su ilusión de alcanzar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El gol de Miguel Terceros desde el punto penal, al cierre del primer tiempo, desató la euforia en el estadio Villa Ingenio y fue suficiente para llevar al equipo de Óscar Villegas a un objetivo que parecía lejano semanas atrás.

🔴 Presupuesto se acerca a plazo clave

Este miércoles continuarán las reuniones y consultas alrededor del Presupuesto General de 2026, que para el 15 de septiembre debe contar con el monto aprobado para continuar su trámite en el Congreso. Desde el lunes, ponentes y miembros de las comisiones económicas se han reunido con el Ministerio de Hacienda para examinar los detalles del proyecto, que cuenta con un monto de $557 billones.

El tema central por estos días es lograr una reducción en esta cifra para, de la misma forma, poder bajarle el calibre a la Ley de Financiamiento, con la que el Gobierno busca recaudar $26 billones para aportarle recursos al presupuesto. Se espera que las comisiones voten este jueves el monto para ver si los acuerdos que ha ido construyendo el Gobierno (que incluyó una reunión con el presidente Petro en la noche de este martes) logran convencer a los legisladores.

🔴 Estados Unidos lamentó el ataque de Israel en Catar, pero dijo que eliminar a Hamás “es loable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció ante el ataque que llevó a cabo Israel contra Hamás en Catar. Según las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el republicano “lamentó profundamente” que las acciones se llevaran a cabo en el país árabe, pero destacó que el objetivo de eliminar a Hamás es “loable”.

Ante la prensa, Leavitt aseguró que “bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, a la par que mencionó que la ofensiva dejó “una mala impresión” ante el líder republicano, a pesar de que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”. Según ella, “Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz”.

🔴 Debate control político en el Concejo de Bogotá

Desde las 9:00 a.m., en el Recinto Los Comuneros, se llevará a cabo un debate de control político enfocado en las ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad y poblaciones vulnerables en Bogotá. Los citantes en esta ocasión son los concejales Andrés Darío Onzaga Niño y Julián David Rodríguez Sastoque, pertenecientes a la bancada del Partido Alianza Verde. Para este encuentro, han sido citados Gustavo Alberto Quintero Ardila, secretario distrital de Gobierno; Gerson Orlando Bermon, secretario distrital de Salud; y Laura Tami Leal, de la Secretaría Distrital de la Mujer.

🔴 Por primera vez hay más niños obesos que con bajo peso: culpa de la comida chatarra

Este miércoles 10 de septiembre, desde Nueva York, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzará un nuevo informe en el que advierte que, por primera vez, la obesidad se ha convertido en la forma más predominante de malnutrición, por encima del bajo peso, en niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el informe ‘Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia’, la obesidad afecta a 188 millones de niños en edad escolar y adolescentes. Para que se haga una idea, esto es uno de cada de diez en todo el mundo.

Tras analizar datos recopilados en más de 190 países, la prevalencia del bajo peso entre los niños y niñas de 5 a 19 años se redujo desde el año 2000 y pasó de cerca del 13 % al 9.2 %. Mientras tanto, el índice de obesidad ha aumentado de un 3 % a un 9.4 %. La obesidad supera al bajo peso en todas las regiones del mundo, excepto en África Subsahariana y Asia Meridional.

🔴Justicia Penal Militar abren investigación tras ataque de la Armada a la lancha de la alcaldesa de Mosquera

La Justicia Penal Militar anunció la apertura de una investigación formal por los hechos ocurridos el pasado 8 de septiembre, cuando unidades de la Armada Nacional dispararon contra la lancha en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Lizeth Pineda. En el ataque murió el asesor jurídico Luis Fernando Sánchez Caicedo y un escolta resultó gravemente herido.

Sobre esto, la Alcaldía de Mosquera comunicó que la comitiva de la alcaldesa fue víctima de una reacción desproporcionada por parte de la Armada. La Fiscalía de Conocimiento y su Policía Judicial asumieron la investigación de los hechos del 8 de septiembre, bajo los delitos de homicidio y lesiones personales.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para determinar qué pasó en el hecho en el que murió el asesor jurídico y establecer si hubo responsabilidad de parte de los uniformados.