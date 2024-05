El discurso de Petro, posesión del rector de la Unal y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Hoy se espera la posesión del nuevo rector de la Universidad Nacional, pero está en veremos

La posesión de José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, está prevista para este jueves, 2 de mayo, en la sede de Tumaco, pero está en duda. El acta que explica cómo fue la sesión de su elección no ha sido firmada por la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien preside el Consejo Superior Universitario (CSU), el organismo que lo eligió. Sin ese documento es imposible llevar a cabo la posesión. Esa situación se suma a las semanas de tensión que ha vivido la comunidad universitaria que hoy se encuentra en paro indefinido.

Mientras un sector ha respaldado la elección de Peña, otro la ha rechazado y ha pedido que no asuma el cargo que, hasta el 30 abril, estaba en manos de Dolly Montoya. El acta que Vergara no ha firmado ha sido uno de los documentos más esperados en esta discusión, pues allí está consignado lo que sucedió durante las nueve horas que duró la sesión del CSU del 21 de marzo, en la que se designó a Peña como rector y que ha desatado una intensa controversia en la Universidad Nacional. En caso de que no se firme el acta, la principal consecuencia es que Peña no se pueda posesionar como rector este 2 de mayo en Tumaco. Sin embargo, dice el abogado del representante del CSU, la ministra Vergara no puede “saltarse los acuerdos y las discusiones del consejo. No puede retener el acta y la resolución de nombramiento porque estaría incurriendo en un posible prevaricato”.

¿Qué sucede si Vergara no firma el documento? La Universidad Nacional pasaría a un escenario de interinidad, es decir, que no habría una persona en propiedad con las funciones de rector. Además, el CSU se tendría que reunir, una vez más, para nombrar a una persona encargada. En cuanto a un escenario hipotético en el que Peña no acepte la rectoría (aunque en entrevista con este diario señaló que no lo haría), el proceso de elección tendría que empezar de cero.

🔴 El país sigue reaccionando al discurso de Petro en las marchas

Luego de que el mandatario pronunciara un discurso en el que defendió sus reformas sociales, denunció que siguen los intentos de un “golpe blando” e invitó a otros sectores políticos a sumarse a un acuerdo nacional con base en el “poder constituyente”, voces de la oposición calificaron el pronunciamiento como “polarizante” y rechazaron que el jefe de Estado calificara las movilizaciones del 21 de abril como “marchas de la muerte”.

También se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, a quien Petro mencionó varias veces para cuestionarlo por políticas de su gobierno como la seguridad democrática. El jefe del Centro Democrático reaccionó criticando una vez más las reformas de Petro y señalando que el Gobierno “incita al odio de clases”. Además, al final de la jornada, se reportaron cacerolazos en varias ciudades del país, los cuales fueron citados en redes sociales para protestar contra el Gobierno.

🔴 Se cierra la FILBo 2024

La Feria Internacional del Libro tendrá, en el cierre de esta edición, un evento con el conocido músico brasileño Hermeto Pascoal.

Nacido en 1936, Pascoal es recordado por su exploración con los sonidos de la naturaleza en sus composiciones, creando lo que él mismo ha llamado “Música Universal”.

Durante el espectáculo de cierre, los asistentes podrán disfrutar de la propuesta de Pascoal mientras utiliza objetos poco convencionales y técnicas innovadoras para producir música. Programado de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., en el pabellón Brasil, país invitado.

🔴 Juega la sub-20 femenina

Tras su primera derrota en el Sudamericano sub-20 que se realiza en Ecuador, la selección femenina de Colombia juega hoy contra Argentina en la cuarta y penúltima fecha del torneo juvenil.

En la última fecha, luego de cinco triunfos al hilo, la selección nacional cayó 1-0 contra Brasil, que es líder del hexagonal final del Sudamericano y gran candidato al título.

En su partido contra Argentina, que será a las 6:30 (Gol Caracol y Caracol HD2), Colombia espera volver al triunfo y que las brasileñas pierdan contra Venezuela para seguir aspirando al título.

🔴 Resultados financieros de Apple

Este jueves, Apple presenta sus resultados financieros para el primer trimestre de este año. Las cifras ayudarán a entender cómo va la evolución de la demanda de ciertos segmentos clave en mercados como China.

Esto se da en momentos en los que algunos de los principales motores de la industria de tecnología están asociados al desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en una amplia variedad de sectores de la economía.

Así mismo, la próxima semana Apple realizará un evento en el que, se espera, haya nuevos lanzamientos de iPads y accesorios asociados a este dispositivo.