El esperado debate entre Trump y Biden, Copa América y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Grupo C de la Copa América 2024

Uruguay y Estados Unidos cumplieron con los pronósticos de favoritos del Grupo C de la Copa América con sólidas victorias ante Panamá y Bolivia y este jueves buscarán sellar anticipadamente sus boletos a cuartos de final. La Celeste de Marcelo Bielsa, que arrolló a Panamá en la primera etapa, pero no logró plasmar la superioridad en el arco rival y por momentos en el complemento sufrió los embates canaleros, terminó ganando 3-1 y por mayor cantidad de goles a favor quedó como líder de la serie. Estados Unidos, por su lado, liquidó su estreno ante una débil Bolivia con dos goles en la primera etapa, en un partido que también pudo golear de no ser por la estupenda actuación del portero de la Verde, Guillermo Viscarra.

🔴 Primera cita de Trump vs. Biden en debate

El presidente Joe Biden y su rival, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), ultiman detalles para abordar el primer debate presidencial este jueves, considerado como el más trascendental en décadas y con la capacidad de remodelar la carrera a la Casa Blanca, ya que ocurre antes del arranque oficial de las campañas y todo apunta que se centrará en los ataques personales. El debate organizado por CNN, en Atlanta, marcará la tercera vez que Biden y Trump se encuentren para debatir. Pero esta vez los dos llegan a su encuentro antes de ser nominados como candidatos oficiales en las convenciones nacionales de sus respectivos partidos y supone un cambio con la tradición de años anteriores.

🔴 ¿Qué se viene para la industria automotriz?

Las altas tasas de interés y los cambios propios en el consumo de vehículos ha llevado a la industria automotriz a atravesar por un complejo episodio económico. Hace unos meses conocimos el cierre en Colombia de la planta de Colmotores, precisamente por la baja demanda que se está registrando. De cara a este panorama, Renault, empresa que continúa con su planta de producción en Colombia, anunciará este jueves el plan con el que buscará mantenerse a flote. En entrevista con El Espectador su presidente, Ariel Montenegro, manifestó que parte de las inversiones se enfocarán en la movilidad eléctrica, así como en reforzar las exportaciones de la planta hacia otros países de la región.

🔴 Estrenos en salas de cine para este jueves 27 de junio

Hoy es jueves de estrenos y hay tres películas que se destacan en la cartelera renovada. “Mi Villano Favorito 4″ regresa con los personajes de Gru, Lucy, Margo, Edith y Agnes, quienes le dan la bienvenida a nuevo miembro de la familia, Gru Jr. “Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal y su novia Valentina, por lo cual la familia se ve obligada a huir”, se lee en la sinopsis de la cinta. Al elenco de voces original, encabezado por Steve Carell, se suman Will Ferrel y Sofía Vergara, que le dan voz a los nuevos villanos.

Antes de que el mundo quedará en completo silencio con la cinta dirigida por John Krasinski “Un lugar en silencio”, había ruido alrededor de la noticia de una invasión alienígena. “Un lugar en silencio: Día Uno” sigue a una mujer mientras atraviesa los primeros minutos de la invasión alienígena en la ciudad más ruidosa del mundo, Nueva York. La cinta es protagonizada por Lupita Nyong’o, quien ya está familiarizada con el cine de terror con “Nosotros” (2019), Joseph Quinn (Stranger Things), Alex Wolff (Hereditary) y Djimon Hounsou (Diamante de sangre).

”Una madre (Julia Louis-Dreyfus) y su hija adolescente (Lola Petticrew) deben enfrentarse a la inminencia de la Muerte, poéticamente transformada en un personaje inusual: un ave multicolor que puede hablar, crecer o achicarse, según las emociones”, es la sinopsis de la película “Tuesday: Abrazando la vida”, una propuesta que navega un tema poco hablado, pero inevitablemente natural, la muerte.

🔴 Escuelas en Colombia

El Ministerio de Educación presentó las estrategias que están empleando para atender los daños en las infraestructuras educativas afectadas por fenómenos naturales de variabilidad climática y fenómenos naturales. Estos recursos hacen parte de la estrategia ‘Escuela Protectora y Segura’. La ministra de Educación, Aurora Vergara, contó que 3.006 sedes educativas resultaron afectadas por la temporada de lluvias entre 2022 y 2024. Para intervenirlas, explicó que se ejecutó un contrato por Findeter por $63.650 millones, los cuales han permitido que, hasta la fecha, se intervengan 150 sedes educativas con la instalación de aulas y mejoramientos en 70 municipios. También señaló que se requieren $70.000 millones adicionales para intervenir en las vigencias 2024 a 2025, otras 150 sedes educativas rurales afectadas por ola invernal.

🔴 Colombia pierde en caso Cerro Matoso

Colombia perdió un millonario pleito con el inversionista minero australiano South 32. El país deberá pagarle al inversionista un total de US$ 9,5 millones de dólares (más de 39.000 millones de pesos) por violaciones al tratado de comercio vigente con Australia, que afectó los intereses de una minera que extrae y produce a cielo abierto ferroníquel en la mina Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba). La demanda de South 32 inició a raíz de la investigación de responsabilidad fiscal de la Contraloría en su contra, anunciada en 2020, por una presunta falta de pago de regalías entre 1982 y 2012. Esto, a raíz de una resolución de la Agencia Nacional de Minería de 2015, con la que se determinó una nueva metodología para la fijación del precio base de liquidación de las regalías del níquel y que obligó a la multinacional a girar mayores recursos