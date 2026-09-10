El terremoto las golpeó, pero ellas levantan al Chocó

Aunque el paso de Shakira en Quibdó llamó la atención de la mayoría de los medios de comunicación locales e internacionales, hay otras mujeres que desde el territorio aún trabajan en la reconstrucción tras la catástrofe. En este episodio de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador, queremos ponerle voz y rostro a las mujeres que casi un mes después del terremoto siguen encontrando soluciones entre los escombros.