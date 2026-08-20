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El “trauma transgeneracional” en víctimas de los desastres naturales visto desde Colombia

Capítulo del libro “Desastres naturales en América Latina. Desafíos en la era del cambio climático” (sello Aguilar, 2023), obra publicada por una profesora de la Universidad de Harvard. Fragmento.

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June Carolyn Erlick * / Especial para El Espectador
20 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
June Carolyn Erlick es autora y editora de cinco libros, entre ellos, Disappeared, A Journalist Silenced (Seal Press, 2004), Una gringa en Bogotá (Aguilar, 2008), Telenovelas in Pan-Latino Context (Routledge, 2018) y Journalists of Today (ed.) (KDP Publishing,2019). June también enseña periodismo en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Aquí con la portada del libro reseñado.
June Carolyn Erlick es autora y editora de cinco libros, entre ellos, Disappeared, A Journalist Silenced (Seal Press, 2004), Una gringa en Bogotá (Aguilar, 2008), Telenovelas in Pan-Latino Context (Routledge, 2018) y Journalists of Today (ed.) (KDP Publishing,2019). June también enseña periodismo en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Aquí con la portada del libro reseñado.
Foto: Cortesía Penguin

Trauma transgeneracional

Las víctimas de un desastre se extienden mucho más allá del alcance de cualquier huracán, terremoto, avalancha o inundación, de formas inimaginables. Ya se ha empezado a trabajar un poco sobre el impacto en la segunda generación de sobrevivientes, es decir, los hijos e hijas de aquellos que sobrevivieron a un desastre natural. En muchos casos, se hacen comparaciones con los hijos y nietos de los sobrevivientes del Holocausto, un tema sobre el que se ha investigado extensamente. Denominado trauma...

Por June Carolyn Erlick * / Especial para El Espectador

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