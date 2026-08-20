El “trauma transgeneracional” en víctimas de los desastres naturales visto desde Colombia

June Carolyn Erlick es autora y editora de cinco libros, entre ellos, Disappeared, A Journalist Silenced (Seal Press, 2004), Una gringa en Bogotá (Aguilar, 2008), Telenovelas in Pan-Latino Context (Routledge, 2018) y Journalists of Today (ed.) (KDP Publishing,2019). June también enseña periodismo en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Aquí con la portada del libro reseñado. Foto: Cortesía Penguin

Trauma transgeneracional

Las víctimas de un desastre se extienden mucho más allá del alcance de cualquier huracán, terremoto, avalancha o inundación, de formas inimaginables. Ya se ha empezado a trabajar un poco sobre el impacto en la segunda generación de sobrevivientes, es decir, los hijos e hijas de aquellos que sobrevivieron a un desastre natural. En muchos casos, se hacen comparaciones con los hijos y nietos de los sobrevivientes del Holocausto, un tema sobre el que se ha investigado extensamente. Denominado trauma...