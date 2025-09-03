Elección clave en la Corte Constitucional, Venezuela y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 CNE negaría escisión de Mais y creación de Progresistas de María José Pizarro

El magistrado Alfonso Campo presentó una ponencia negativa para permitir la escisión de un nuevo partido del Mais, que se llamaría Progresistas. Se trataba de una petición hecha por la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landínez y David Racero.

Los congresistas presentaron la solicitud de escindirse del partido que les dio el aval en las elecciones de 2022, toda vez que este no se sumará al partido único que nacería del Pacto Histórico, toda vez que, para hacerlo, debería renunciar a su personería jurídica. Por orden del Tribunal Superior de Bogotá -que resolvió a favor de Pizarro una tutela-, este miércoles se cumple el plazo del CNE para pronunciarse al respecto. Pero con la ponencia presentada por Campo, la aspiración de crear un nuevo partido quedaría frustrada.

El principal argumento es que la escisión no sería posible porque hay investigaciones en estos momentos en contra del Mais. Campo se amparó en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que establece que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”. Horas antes de radicar la ponencia, que debe someterse a votación este miércoles, Campo solicitó informes sobre procesos sancionatorios en contra del partido.

🔴 Elección clave de nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Este miércoles 3 de septiembre, a las 3:00 de la tarde, el Senado de la República tomará una decisión clave en el escenario judicial y político del país: la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Una votación que pondrá en juego el equilibrio entre la Rama Judicial y el Ejecutivo, de cara a los comicios de 2026 y al estudios de iniciativas claves como la reforma pensional en ese alto tribunal.

Los ternados que buscan hacerse mañana a una silla en la Sala Plena de la Corte Constitucional son los abogados María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Tobar. Uno de ellos llegará a ocupar el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien dejará la corporación este mes. Es, además, la última movida que habrá en el recambio de magistrados que no se activará de nuevo hasta dentro de tres años.

La decisión que tomará el Senado también podría tener un impacto importante en la paridad de género en las altas cortes, tema en el cual la Corte Constitucional se había destacado hasta el momento. La Sala Plena está conformada actualmente por seis magistrados y tres magistradas, por lo que la elección o no de la abogada Balanta, del Valle del Cauca, podría recortar la brecha de género o ampliarla.

La votación, además, representa un fuerte pelea política. Los abogados Balanta y Camargo son las cabezas más visibles de la votación. La primera estará respaldada por el Partido de la U y el Pacto Histórico, por lo que la oposición dice quesería ficha del presidente Gustavo Petro. Camargo, por su parte, tiene conexiones con los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y una parte de los liberales. En todo caso, será el Senado el que tendrá la última palabra.

Gobierno Petro defendió sus avances en Educación

En una alocución y durante el consejo de ministros en la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro y su gabinete defendió los avances de su gobierno en materia educativa. El mandatario lanzó pullas a las administraciones anteriores y destacó las mejoras registradas en las últimas pruebas Saber 11 y Saber Pro, con incrementos en los promedios en casi "todos los departamentos del país". En contraste, reconoció que los departamentos amazónicos siguen rezagados en sus resultados.

El Gobierno señaló, además, que la inversión destinada a la gratuidad de la educación superior alcanzó los $2 billones, y advirtió que un próximo gobierno solo podría revertir esa destinación presupuestal mediante una reforma constitucional.

🔴 ¿Cómo le fue a Colombia en sus exportaciones?

Este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados de las exportaciones colombianas con corte a julio.

Este dato es clave para entender la evolución que ha consolidado el comercio internacional del país. El dato más reciente es el de junio, en el que las ventas externas de la nación se contaron en US$3.959 millones, lo que implicó un incremento del 2,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

“En junio de 2025 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$1.542,5 millones y presentaron una caída de 16,9% frente a junio de 2024, este comportamiento se explicó principalmente por la disminución de las ventas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-17,9%) y Hulla, coque y briquetas (-15,2%) que contribuyeron en conjunto con 16,5 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”, informó en su momento el DANE.

Por su parte, las manufacturas exportaron US$888,2 millones y presentaron un crecimiento de 6,6%, frente a junio de 2024, mientras que los productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.225,8 millones, lo que implicó un crecimiento de 35,6%.

🔴 Este miércoles arrancan cortes de agua en Suba, Engativá y Fontibón por obras en la Av. Rincón

A partir de este miércoles 3 de septiembre empiezan los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá debido a obras en la Av. Rincón, en sectores de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. Los cortes se extenderán hasta el jueves 4 de septiembre.

Así las cosas, tenga en cuenta que este miércoles 3 de septiembre los barrios con cortes, son:

🔴 Localidad de Suba (48 horas de suspensión)

Barrios: San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes. Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

🔴 Localidades de Engativá y Fontibón (24 horas de suspensión)

Barrios: Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Tabora, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

🔴 Marco Rubio, en México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este martes una visita a México, que coincide con el anuncio de Washington de que fuerzas estadounidenses mataron a 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

La acción militar, ejecutada tras el despliegue de navíos en la zona, fue confirmada por Rubio, quien en declaraciones a la prensa en Miami prometió que Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”.

Rubio se reunirá el miércoles con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la primera escala de un viaje que lo conducirá luego a Ecuador, donde gobierna Daniel Noboa, aliado de Trump.

🔴 Lo que se sabe de la embarcación venezolana que atacó EE. UU.

El presidente Donald Trump anunció el martes la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, una clara escalada tras el despliegue de navíos en la zona.

Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó.

Luego, el mandatario añadió en un mensaje en su red Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, del grupo Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales. “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”, aseguró.

Del otro lado, Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el presidente del país norteamericano. A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.