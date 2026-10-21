Elecciones regionales, festival de poesía, Pacto de Valledupar y más, en El Despertador

Las acciones para recibir las elecciones regionales de 2027 ya empezaron a ejecutarse y se calientan motores para ver cuál es la radiografía política del país a nivel territorial. Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo la instalación de la Misión de Observación Electoral en cabeza de su directora, Alejandra Barrios y con el acompañamiento del registrador Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus. Además, la…

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Las acciones para recibir las elecciones regionales de 2027 ya empezaron a ejecutarse y se calientan motores para ver cuál es la radiografía política del país a nivel territorial. Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo la instalación de la Misión de Observación Electoral en cabeza de su directora, Alejandra Barrios y con el acompañamiento del registrador Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus. Además, la Registraduría prevé que hacia finales de octubre se pondrá en marcha el calendario electoral

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En el encuentro que se gestará este miércoles para la instalación de la MOE, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Registraduría, estarán presentes las 34 delegaciones regionales de la misión y además se darán a conocer los libros elaborados por la entidad sobre las pasadas elecciones tanto de Congreso como de Presidencia. Según la MOE, estas "piezas contienen un análisis clave sobre la conformación del poder político en Colombia".

Por su parte, respecto al calendario electoral que se presentará el próximo 31 de octubre, el registrador Penagos aseguró en su momentos que, "en octubre estamos presentando a Colombia el calendario electoral para las elecciones locales, es decir, alcaldes, gobernadores, consejos, asambleas y juntas administradoras locales, ya estamos trabajando, poniendo a punto todo el sistema electoral para estas elecciones. Las elecciones locales, alcaldes y gobernadores, concejales y diputados son muy determinantes para el país y hay que hacerlas muy bien, también como se hicieron estas elecciones para presidente".

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🔴Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones por el caso del Pacto de Valledupar

La Fiscalía General de la Nación señaló que el pasado 31 de agosto abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia por el caso conocido como “El Pacto de Valledupar”. En este caso, funcionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro habrían intentado instrumentalizar a exjefes paramilitares para que declararan en contra de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

Asimismo, la Fiscalía detalló que ese mismo día compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ya que las denuncias recibidas exponen conductas que “involucrarían al entonces presidente de la República, Gustavo Petro”.

El pasado 20 de octubre, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, por estos hechos, que se conocieron a raíz de las denuncias presentadas por esta última.

🔴 Comienza el Festival Reverso en Bogotá

Este festival es una apuesta de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas – BibloRed. El concierto inaugural, ‘La casa donde las mujeres escriben’, con la cantautora Victoria Sur, será un recorrido a través de las voces, los versos y las memorias de grandes poetas latinoamericanas, en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, este miércoles 21 de octubre a las 6:00 p. m. También, el Festival celebra la palabra con ‘La fiesta de la poesía’, en Proyecto Kinder este jueves 22 de octubre desde las 6:30 p. m., una noche para celebrar la poesía desde otras formas de expresión, con la presentación del libro Reverso 2025, un karaoke poético, música, baile y versos a la Luna. Este evento cuenta coninscripción previa haciendo clic acá.

🔴Gobierno intensifica respuesta al dengue

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) intensificaron las acciones de prevención y atención al dengue, frente al aumento progresivo de su transmisión en Colombia. Según informaron las entidades, con corte al pasado 9 de octubre, el país registraba 88.469 casos y 193 municipios en brote, con comportamientos por encima de lo esperado en varias entidades territoriales. Algunas de las zonas con especial seguimiento son La Guajira, Meta, Magdalena, Bolívar, Huila, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Cesar, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Córdoba y Tolima.

🔴La otra cara de Bogotá: Concejo pondrá la lupa a las necesidades de las zonas rurales



Este miércoles 21 de octubre, a las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá abrirá un debate de control político sobre la situación de la ruralidad en la capital, con el propósito de examinar las condiciones de vida de sus habitantes y las acciones del Distrito para atender las necesidades de estos territorios.

La discusión, citada por el concejal Rubén Darío Torrado, del Partido de la U, pondrá sobre la mesa asuntos como el acceso a servicios públicos, salud, educación, vivienda y oportunidades económicas para las comunidades rurales, así como la protección ambiental y el desarrollo de las actividades campesinas.

Al debate están citadas las secretarías de Desarrollo Económico, Planeación, Ambiente, Salud, Hábitat y Educación, además de representantes de los Fondos de Desarrollo Local de Sumapaz, Suba, Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe y Chapinero. También fueron convocados los organismos distritales de control.

Uno de los puntos clave será establecer qué inversiones ha destinado Bogotá a sus zonas rurales, cuáles han sido los resultados y qué necesidades siguen sin resolverse. La discusión también permitirá revisar las diferencias en el acceso a servicios entre las áreas urbanas y rurales, así como las estrategias para proteger el territorio y fortalecer la economía campesina.

🔴Revelan cuándo y dónde se estrena sexta temporada de “The Chosen”

La sexta y penúltima temporada de la exitosa serie, que narra la vida pública de Jesús, sus milagros, enseñanza y crucifixión, se estrenará el próximo 15 de noviembre en América Latina, según anunció Amazon Prime Video.

Se sabe que inicialmente se estrenarán los dos primeros episodios y luego, durante las cuatro semanas siguientes, llegará a la plataforma uno semanal hasta completar seis.

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La sexta temporada seguirá las últimas horas de Jesús de Nazareth: desde la traición de Judas en el Huerto de Getsemaní hasta el juicio ante Poncio Pilato y el camino hacia la crucifixión.

“Narra los acontecimientos históricos del último día de Jesús a través de las vidas de quienes lo aman y de quienes lo condenan. Los fariseos lo llaman justicia. Los romanos, paz. Sus seguidores, asesinato. Pero ante la soledad y la muerte, Jesús se mantiene firme en un plan que siempre lo ha llevado a un solo lugar: la cruz”, detalló la información oficial de la plataforma.

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‘The Chosen’ es protagonizada por Jonathan Roumie, quien personifica a Jesús.

🔴Termina la tercera ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana

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Este miércoles culmina la más reciente fase de conversación sobre lo que podría ser una transición en Venezuela, la cual se centró en establecer garantías políticas y civiles ante un eventual proceso electoral en el país. De momento no se conocen detalles de lo acordado, pero se sabe que las negociaciones buscan avanzar en la renovación de las instituciones públicas.

Las delegaciones se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, y para abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales web, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.