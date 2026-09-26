 

Elkin Díaz recuerda la noche que empezó a derrotar el alcoholismo

El actor colombiano Elkin Díaz, quien junto a la actriz escocesa Tilda Swinton ganó el Premio del Jurado en la 74.ª edición del Festival de Cannes, hace parte del elenco de Pacífico, película colombiana que sigue a un grupo de buzos que queda atrapa do en la isla de Malpelo. En esta conversación con Claro Oscuro, Díaz habla de una etapa difícil de su vida, del deporte como una herramienta para enfrentar el alcoholismo y de cómo el teatro terminó transformando para siempre su manera de vivir.

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Joseph Casañas Angulo

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Tomás Osorio Zuluaga

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