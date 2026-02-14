Revelaron imágenes de delincuentes que asesinaron a comerciante en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga revisa cámaras de seguridad y ofrece una recompensa de hasta 10 millones COP por información que permita capturar a los presuntos homicidas. Foto: Alcaldía Bucaramanga

Las autoridades publicaron las imágenes de los dos hombres que habrían sido los responsables del asesinato del comerciante Sergio Andrés Suárez, a quien el pasado miércoles 12 de febrero, luego de que forcejeara con ladrones que ingresaron a su establecimiento comercial, en el barrio Moterredondo de Bucaramanga.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los sujetos ingresaron al local comercial con ropa de funcionarios de una empresa de telecomunicaciones y comenzaron a intimidar al comerciante para que entregara varias de sus pertenencias, incluyendo una cadena de oro.

Suárez puso resistencia, por lo que los sujetos le dispararon y lo hirieron en un hombro, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde poco después se confirmó su muerte.

Las primeras versiones del crimen

“Se rehúsa al hurto, le disparan y, lamentablemente, fallece en el centro asistencial. Ya identificamos características del sospechoso y su recorrido a través de cámaras de seguridad”, señaló el oficial.

Al lugar de los hechos acudieron unidades de CTI de la Fiscalía, que adelantan las investigaciones judiciales correspondientes para esclarecer el homicidio.

Recompensa y llamado a la ciudadanía

La Policía Metropolitana anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos colombianos para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de los responsables. En coordinación con la Alcaldía, las autoridades divulgaron las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

🚨Le pido a la ciudadanía que nos ayude a identificar a estos bandidos. Ofrecemos hasta 10 millones de pesos por información que lleve a su captura.



Con ayuda de más de 40 cámaras de seguridad públicas y privadas, la @PoliciaBmanga trabaja en este objetivo. pic.twitter.com/U6SCjOS9Fh — Cristian Portilla (@Cportilla40) February 13, 2026

Por su parte, el alcalde Cristian Portilla hizo un llamado directo a la ciudadanía: “le pedimos a la comunidad que nos ayude a identificar a estos delincuentes. Toda información es clave para lograr su captura”.

Sumado a esto, la Policía de Bucaramanga señaló que analiza videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables del crimen.

¿Quién era la víctima?

Sergio Andrés Suárez Ortiz era un tendero del conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según indicaron los habitantes del sector en redes sociales: “Gran hombre, atento con su clientela, con un carisma para atender su negocio, siempre con una sonrisa agradable. Qué triste noticia, una persona trabajadora”.