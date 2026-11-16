El daño que le causan a toda la ciudadanía en estas poblaciones, tanto en los cascos urbanos como en el sector rural, es enorme, porque además varios de ellos son de clima cálido, y se viene,…

Es desastroso, por decir lo menos, el servicio de prestacion de este servicio público en Cundinamarca, en municipios como Útica, Villeta, Nocaima , Guaduas, Quebradanegra, Caparrapi y otros más, lo que nos lleva a pensar lo que nunca imaginamos, que tuviera una similitud total a las electrificadoras que prestan este mismo servicio en la Costa Atlántica.

El daño que le causan a toda la ciudadanía en estas poblaciones, tanto en los cascos urbanos como en el sector rural, es enorme, porque además varios de ellos son de clima cálido, y se viene, entre otros, el fenómeno del Niño. Las familias, el comercio, la Policia, los bomberos, los servicios de salud, los restaurantes, y otros tantos más, sufren grandes pérdidas, e inmensas afectaciones. Esta es la Historia reciente de las compañías prestadoras del servicio de energía en Cundinamarca:

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• 1997: Como parte de la reestructuración y capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), la compañía se divide y nace Codensa (encargada de la distribución y comercialización) y Emgesa (generación).

• 2012: La Empresa de Energía de Cundinamarca se integra por completo al esquema operativo de Codensa.

• 2022: Codensa, Emgesa y Enel Green Power se unifican bajo la sombrilla de Enel Colombia, consolidando la prestación del servicio para millones de clientes en Bogotá y Cundinamarca.

Historia y llegada de Enel a Colombia

La historia de Enel en Colombia se remonta a 1997, una época en la que el sistema eléctrico del país atravesaba una profunda transformación. Las leyes 142 y 143 de 1994 abrieron la puerta a la participación privada en los sectores de servicios públicos y energía eléctrica, y Colombia no tardó en sumarse al proceso de modernización que ya avanzaba en países como Perú y Argentina.

El 23 de octubre de 1997, Enel inició su historia en el país con la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá. Enersis de Chile y Endesa de España decidieron participar en ese proceso para las empresas de generación y distribución, dando origen a Emgesa y Codensa bajo un modelo público-privado en el que el porcentaje público quedó en 51,52 % y el privado en 48,48 %.

Codensa en Útica

Apreciados amigos y lectores, voy a referirles mi experiencia durante muchos años, por la vinculación de mi familia hace más de 70 años a esta linda tierra, con nuestra finca “La Giralda”.

Aquí los servicios públicos y todos los demás se pagan en las instalaciones de la Alcaldía, donde cada entidad tiene su oficina, atendida por personas de aquí, que con una amabilidad extraordinaria, con tinto a bordo y una charla muy amena de amigos, lo atienden a uno como en ninguna parte. Aquí no hay que hacer filas, la atención es maravillosa, y Codensa no era ajena a esta grata prestacion del servicio.

La cuadrilla de servicio de atención de emergencias la componían Evaristo y Muñeco. Recuerdo que primero andaban en bicicleta y después ya en moto; la atención era inmediata y muy cordial; eran amigos de todos. Cuando caía un aguacero torrencial, había que tener paciencia sobre todo en la noche, pero ellos sabían dónde estaba el daño, y conocían las veredas y por supuesto todo el municipio. Por excepción el servicio de energía fallaba. Las facturas se entregaban personalmente y si había solicitudes o reclamos se hacían aquí con una solución inmediata y efectiva.

Enel en Útica y otros municipios como Villeta, Nocaima, Caparrapí, Guaduas…

Desde febrero de este año he tenido yo, como toda la ciudadanía, el infortunio de un servicio pésimo de energía eléctrica, todas las semanas y casi todos los dias, y en algunas ocasiones, como pasó el pasado 12 de noviembre, que durante dos horas el servicio se cortaba 30 segundos, regresaba y no duraba 20 segundos, y así sucesivamente durante dos horas continuas. Este grave problema viene de mucho tiempo atrás.

La noche del 13 de noviembre, se fue el servicio casi cinco horas, en vísperas de ferias y fiestas, donde un comerciante de aquí, como ejemplo, habiendo muchos más, compró pescado y pollo para sus ventas en estos dias especiales de feria, pero se le estalló el motor de su refrigerador y la comida se le estaba dañando toda, implicando para él, como para muchos otros, grandes pérdidas. Repito e insisto, el fluido eléctrico, por ejemplo en la noche o en la madrugada, o en el día, se va dos o tres veces. Sin razón alguna, con lluvia o sin ella.

Esto hace que el refrigerador, los computadores, los equipos de sonido, las neveras, los televisores, los ventiladores, se toteen, y nadie responde. A un amigo que hizo en una oportunidad el trámite de reposición por los daños de sus equipos, con toda la documentación, finalmente le respondieron que eso era por problemas del tiempo. Qué vergüenza. Enel, a diferencia de Codensa, no tiene oficinas en Útica; los reclamos, las solicitudes, las atienden en una camioneta van, que ponen en el parque principal una vez, no sé si cada semana, a pleno rayo del sol, o cada cuanto tiempo. Si tiene un reclamo, o tiene que pedir auxilio por daño en el servicio, la niña le indica que debe llamar a una línea telefónica 01 8000, que en el término de 24 horas le contestan, pero por lo general no le contestan. Aquí un minuto sin luz es un infierno.

Las cuadrillas de técnicos son otro desastre; no están aquí en Útica, están en Villeta o en La Magdalena, un corregimiento entre Villeta y Útica, o en otro municipio como Caparrapi o Guaduas, a una, dos o tres horas, de distancia, y ademas ellos están para atender también otros municipios, como apagando incendios.

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Dos ejemplos de esta grave situación que sucede todos los dias en mayor o menor escala: Enel informa: "actualmente presentamos fallas en los municipios de CAPARRAPÍ, ÚTICA Y GUADUAS; Subestación y Circuito: UTICA / ABACOA; se ha restablecido el 14 % de los clientes afectados. Afectado(s): Centro De Salud Caparrapí, Centro de Salud Útica. Se estima hora de normalización a las 04:00 p.m. (12/Octubre) si no se presenta ningún imprevisto. Gracias por su amable espera en línea. Señor(a) fue generado el reporte 97208727., La cuadrilla se estará acercando en el transcurso de 28-30 horas, por favor estar muy pendiente a los números de contacto ya que el móvil se estará comunicando antes de acercarse":

Este caso sucedió desde las a las 8:45 pm el 13 de noviembre; estuvimos sin servicio de energía hasta el día siguiente a las 6:30 pm, que llegó nuevamente el servicio. Casi 24 horas sin fluido eléctrico.

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Mil respuestas, cero soluciones o planeación estratégica

Una falta de planeación total de políticas de servicio en Enel, pudiendo ser eficientes, por ejemplo, teniendo una oficina en Útica, que es el objeto de este escrito de reclamo ciudadano, atendiendo todos los asuntos del servicio, como anteriormente lo hacía en forma eficiente Codensa.

Asignar a Útica una cuadrilla de técnicos (dos) permanentes con base aquí, que son expertos en el tema y conocen su región, con su moto , y no unas camionetas con cuatro operarios, recorriendo kilómetros de kilómetros, como judíos errantes. Esto le ahorra unos costos enormes de combustible y de mantenimiento, un gasto enorme de llantas y todos los demás ítems de mantenimiento de estos vehículos, y principalmente la manutención de estos funcionarios, pero principalmente, unas demoras infinitas para dar solución a los múltiples requerimientos de solución de cortes del servicio.

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Con la Sub-Estación de Útica les queda muy fácil el mantenimiento no solo de ella, para corregir daños que no se deben presentar en el futuro, sino también de la red, que en muchas partes es vieja y necesita un cambio o mantenimiento de la misma, pero en forma ordenada, no por tramos, unos sí otros no, como sucede ahora.

Debo agradecer a una persona que en forma muy amable y gentil, que con su venia, me escucha estas lamentables situaciones, para ayudarnos. Finalmente un agradecimiento enorme a El Espectador en cabeza de su director, mi gran amigo Fidel Cano Correa, por darme este espacio. Mil gracias.