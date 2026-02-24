Encontraron muertos a tres cobradiarios desaparecidos en Sucre

Imagen de referencia. Tres de los cuatro cobradiarios desaparecidos fueron hallados sin vida entre el domingo y el lunes. Las autoridades continúan la búsqueda del cuarto. Foto: CTI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero fueron hallados los cuerpos de tres hombres reportados como desaparecidos en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como dos hermanos oriundos de Manizales, Camilo Andrés Villegas Ramírez y Jhonatan Villegas Ramírez, y su cuñado, David Esteban Bohórquez Franco.

Según el Departamento de Policía de Sucre, los hombres, presuntamente prestamistas informales, fueron citados en Tuchín, Córdoba, donde ejercían labores de cobranza, y allí fueron vistos con vida por última vez en la tarde del viernes 20 de febrero.

Lea: Hieren con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, durante intento de atraco

El primer hallazgo ocurrió el domingo 22 de febrero a las 6:10 a.m., en Las Huertas, zona rural de Sincelejo, donde fue encontrado Camilo Andrés Villegas Ramírez con marcas en el cuello y una herida por arma cortopunzante.

El lunes 23 de febrero, personas que transitaban la carretera entre el corregimiento de Guaimí y el municipio de San Antonio de Palmito reportaron la aparición de un cuerpo en la vía. Las autoridades confirmaron que se trataba de David Esteban Bohórquez.

Horas después, en una vereda de San Andrés de Sotavento, Córdoba, fue hallado el cuerpo sin vida de Jhonatan Villegas Ramírez, quien presentaba heridas por arma de fuego.

Lea: Trágico accidente de bus en Santana (Boyacá) deja tres muertos y más de diez heridos

El caso está siendo investigado por la Policía Nacional, unidades de la SIJIN y el GAULA, quienes buscan esclarecer lo ocurrido y mantienen activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente para intensificar las labores de localización del último hombre desaparecido, Jesús David Anaya Guevara.

En comunicado, la Policía Nacional “invita a la ciudadanía a suministrar información a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva, que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables”.