Cepeda aventaja a De la Espriella, negociaciones EE. UU.-Irán y más, en El Despertador

Nueva encuesta Invamer

En la encuesta de Invamer de este 25 de febrero, Iván Cepeda se mantiene arriba de Abelardo de la Espriella. Claudia López y Paloma Valencia, líderes en sus consultas, llegaron al podio. Sergio Fajardo bajó. Daniel Quintero superó a Roy Barreras.

La medición que realizó Invamer entre el 11 y 22 de febrero, a través de 3.800 cuestionarios presenciales (en 147 municipios, de los cuales 24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y con un margen de error del 1,93 % en el diseño, dejó a Cepeda con el 31,9 % en intención de voto, seguido de De la Espriella con el 18,9 %, López con el 11,7 %, Valencia con el 10 % y Fajardo con el 6,6 %.

En lo referente a sus resultados en la medición de Invamer de noviembre pasado, la variación de cada uno es la siguiente: Iván Cepeda pasó del 31,9 % al 37,1 %; Abelardo de la Espriella en noviembre obtuvo 18,2 % y en esta medición quedó en 18,9 %; Claudia López pasó de 4,1 % a 11,7 %; Paloma Valencia del 1,1 % a 10 % y Sergio Fajardo bajó del 8,5 % a 6,6 % en febrero.

En esta carrera presidencial también se mostró cómo se comienzan a decantar las cargas en las tres consultas que se votan también este 8 de marzo. Daniel Quintero sorprende en el Frente por la Vida con una estimación del 68,1 %; Paloma Valencia reinaría con un 41,6 % en la Gran Consulta por Colombia; mientras Claudia López tendría la mayoría de la Consulta de las Soluciones con un 92,9 %.

Gobierno alista Zona de Ubicación con Autodefensas

El jefe negociador del Gobierno en la mesa sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Mauricio Silva, confirmó que el Ejecutivo está trabajando para avanzar hacia la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para ese grupo, aunque aún no hay un acto jurídico formal que la establezca.

“Estamos haciendo transformaciones territoriales, quisiéramos avanzar hacia la ZUT. En eso estamos trabajando. En avanzar lo más que se pueda hasta que exista un marco jurídico”, dijo Silva en entrevista con Colombia+20.

Las ZUT son zonas que ha concebido el Gobierno de Gustavo Petro para que algunos grupos armados que están dentro de su política de paz total puedan hacer un tránsito hacia la vida civil. Hasta ahora, el Gobierno ha anunciado seis Zonas de Ubicación Temporal, tres con el Clan del Golfo ubicadas en Córdoba y en Chocó; dos con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Putumayo y Nariño; y una con la disidencia de Calarcá Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) en Catatumbo. Ninguna ha entrado en funcionamiento.

El contexto en el que se conoce de la posible creación de una Zona de Ubicación Temporal es especialmente difícil. Al cierre del parque Tayrona se suman las confrontaciones de los últimos días en Aracataca entre el Clan del Golfo y las ACSN.

Corte Suprema condena a exmagistrado por corrupción

La Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista a siete años y siete meses de prisión domiciliaria, al ser hallado responsable de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión.

Según la alta corte, el exmagistrado modificó fallos judiciales a cambio de vehículos de alta gama, grandes sumas de dinero e inmuebles. Decisiones que terminaron por beneficiar a su pareja sentimental, la abogada Kelly Andrea Eslava Montes. La corte hizo referencia a dos casos puntuales, que tuvieron lugar entre 2014 y 2018, en los que Vargas Bautista utilizó su cargo para obtener beneficios personales.

Uno de ellos tiene que ver con la empresa Macromed, una firma dedicada al comercio de medicamentos que hacía parte de una unión temporal y que mantenía una demanda contra el Hospital Militar Central, en Bogotá. El exmagistrado no se declaró impedido, a pesar de mantener una relación con la abogada Eslava Montes, quien representaba a la firma Macromed.

¿Avanza el Plan de Desarrollo de Bogotá? Concejo abre debate

Este jueves 26 de febrero de 2026, a las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá realizará sesión plenaria para un debate de control político, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018).

La discusión se centrará en la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 y en si la inversión social se está materializando en los barrios de Bogotá.

También se abordará el cumplimiento de proyectos, programas y líneas de inversión étnicas en el Distrito.

Al debate están citados secretarios distritales y directores de entidades clave, así como los organismos de control.

Ginebra, sede de encuentros clave de EE. UU. con Irán y con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el miércoles por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en vísperas de un encuentro diplomático de alto nivel en Ginebra para preparar las negociaciones con Rusia.

Zelenski anunció que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, se reunirá este jueves con el emisario estadounidense, Steve Witkoff, en Ginebra para preparar una nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia previstas para marzo.

En paralelo, Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunirán con los negociadores iraníes. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que Irán “se niega” a hablar de su programa balístico y que esto supone “un gran problema” para el diálogo.

“El presidente (Donald Trump) desea soluciones diplomáticas. Las prefiere ampliamente. Por lo tanto, no calificaría el día de mañana más que como una serie de conversaciones que, espero, serán productivas, pero al final tendremos que hablar de otros temas además del programa nuclear”, declaró Rubio.