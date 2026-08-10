Sismo en Colombia: estas son las cinco víctimas mortales confirmadas en Manizales

Un integrante de la Policía camina frente a una edificación afectada tras el fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Foto: EFE - John Jairo Bonilla

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Tras el sismo de magnitud 7,4 que se registró en la mañana de este lunes 8 de agosto en Colombia, la Alcaldía de Manizales publicó la lista de las cinco personas que han sido reportadas como fallecidas y expresó sus condolencias.

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Una de las personas fallecidas es Fernando Alonso González. Tenía 70 años de edad, era de origen venezolano y vivía en el edificio La Estación, ubicado en la zona La Valvanera. El reporte de la Alcaldía de Manizales señala que inicialmente fue trasladado al Centro de Especialistas en Salud (CES), donde falleció a raíz de las lesiones ocasionadas durante el sismo.

La Alcaldía también confirmó la muerte de María Edilma Moreno, residente del barrio Aranjuez, quien presentó un evento cardíaco durante el movimiento telúrico. Las otras víctimas fueron identificadas como Óscar de Jesús Senado, quien tenía 79 años y, según medios regionales, murió en la carrera 23 con calle 24, en el centro de la ciudad, a raíz del evento sísmico; Catalina Arango Sandoval, procedente del barrio Milán, y Luis Alberto Duque Cortés, quien estaba en un sector ubicado frente a la Universidad Católica de Manizales.

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La administración Municipal manifestó sus condolencias a los familiares y allegados de las cinco personas fallecidas. Asimismo, aseguró que los organismos de respuesta continúan trabajando de manera articulada para atender la emergencia, proteger a la población y verificar las condiciones en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades no han entregado, por el momento, información adicional sobre las circunstancias en las que murieron tres de las víctimas ni un balance completo de personas heridas o daños materiales. Al momento de esta publicación, la Presidencia ya había confirmado que el número de muertos ya llegó a 111 y a 87 las personas heridas.

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El vicepresidente, Juan Manuel Restrepo, llegó hacia el medio día a Manizales y, por instrucción el presidente Abelardo de la Espriella, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU). Desde allí, las autoridades anunciaron que habrá toque de queda en toda la ciudad desde las 10:00 de la noche a las 5:00 de la mañana.

El vicepresidente Restrepo aseguró:“Hay un parte de tranquilidad. Debo decir que el alcalde y el gobernador han venido manejando esto con bastante acierto, con mucho atino y con mucho juicio. Tienen preparado un grupo de cuatro albergues en el departamento para atender a las personas que han sufrido pérdidas de su vivienda o aquellos que han sufrido la evacuación de sus respectivas viviendas”.

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