Explosión en una mina subterránea de carbón en Santander deja a cuatro personas atrapadas

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Este 24 de septiembre, según la Agencia Nacional de Mineria (ANM), se presentó una explosión en una mina subterránea de carbón en Santander que dejó, al parecer, a cuatro personas atrapadas.
De acuerdo con la entidad, la emergencia fue reportada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, que queda a unas 5 horas de Bucaramanga. "Activamos nuestros protocolos de atención ante la emergencia reportada en Santander", señaló la ANM.
Además, dijo que un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia, se está desplazando junto con una cuadrilla de socorredores de Invercoal, se para apoyar las labores de atención, búsqueda y rescate.
"Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros", agregó.
Noticia en desarrollo…
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