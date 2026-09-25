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Explosión en una mina subterránea de carbón en Santander deja a cuatro personas atrapadas

En el municipio de Landázuri, Santander, se presentó una explosión en una mina subterránea el 24 de septiembre. Las autoridades señalan que puede haber cuatro mineros atrapados.

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Redacción Ambiente
25 de septiembre de 2026 – 05:55 a. m.
Operativo contra la minería ilegal de carbón en el Páramo de Rabanal
Imagen de referencia. La explosión en Landázuri se presentó el jueves, 24 de septiembre.
Foto: El Espectador - José Vargas

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Este 24 de septiembre, según la Agencia Nacional de Mineria (ANM), se presentó una explosión en una mina subterránea de carbón en Santander que dejó, al parecer, a cuatro personas atrapadas.

De acuerdo con la entidad, la emergencia fue reportada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, que queda a unas 5 horas de Bucaramanga. "Activamos nuestros protocolos de atención ante la emergencia reportada en Santander", señaló la ANM.

Además, dijo que un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia, se está desplazando junto con una cuadrilla de socorredores de Invercoal, se para apoyar las labores de atención, búsqueda y rescate.

"Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros", agregó.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Ambiente

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