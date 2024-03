Fallo contra Monsalvo Gnecco, eligen rector en la UNAL y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴Universidad Nacional de Colombia elige a su nuevo rector

Hoy el Consejo Superior Educativo (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia, designará el nuevo rector para el período 2024 - 2027. En la competencia por la rectoría de la universidad pública más grande del país están cinco candidatos: Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, Raúl Esteban Sastre Cifuentes, José Ismael Peña Reyes, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño Duque.

Estos cinco candidatos son los finalistas luego de que se realizará la consulta entre la comunidad educativa, en la que docentes, egresados y estudiantes votaron por su candidato favorito el pasado 12 de marzo. Leopoldo Múnera fue el que obtuvo la mayor votación, con el 34,3%, seguido por Raúl Sastre, con el 22.6%; y José Ismael Peña, con el 8.3%. Ahora, ocho personas, entre ellos la ministra de Educación, serán los encargados de elegir el nuevo rector.

🔴 Se define la suerte judicial de Luis Alberto Monsalvo Gnecco

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dará lectura al fallo con el que el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quedará oficialmente condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Las pruebas del caso contra Monsalvo Gnneco darían cuenta de que, mientras ejerció como mandatario departamental en el periodo 2012 – 2015, habría orientado un proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico y omitido el deber de supervisar todas las fases de contratación del Plan de Alimentación Escolar, como lo exige la ley.

🔴Tribunal de Bogotá entrega una segunda opinión a Aida Merlano (hija)

Este 21 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá definirá si mantiene la condena de siete años de prisión domiciliaria que pesa sobre Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la condenada excongresista Aida Merlano. El alto tribunal verificó el expediente en el que fue declarada responsable por ayudar en la fuga de su madre, en 2019, cuando la entonces detenida excongresista escapó de las autoridades penitenciarias gracias a una cita de odontología en el norte de Bogotá.

🔴Sigue el “Gobierno con el Pueblo” en el Caribe

Luego de un recorrido por Tierralta (Córdoba) y San Marcos (Sucre), donde insistió en avanzar en una Constituyente a partir de la movilización social, el presidente Gustavo Petro, sus ministros y funcionarios de primer nivel llegarán este jueves a San Antonio de Palmito (Sucre) y a algunos municipios de Bolívar para escuchar a las comunidades y lanzar sus propuestas relacionadas con la reforma agraria y la apuesta de transición energética. De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, se distribuirán millonarios recursos entre los nueve departamentos de la región, priorizando a Bolívar con $3,37 billones y a Córdoba con $3,35 billones.

🔴Se inicia la inscripción de candidaturas en Venezuela

Este jueves se inicia en Venezuela el proceso de presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El periodo de inscripciones irá hasta el 25 de marzo, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de María Corina Machado, la candidata opositora más votada en las primarias, pero que se encuentra inhabilitada por el régimen por un periodo de 15 años.

Este miércoles, Machado responsabilizó al presidente Nicolás Maduro, de quien se espera que oficialice su aspiración a la reelección, por la “brutal represión” contra su partido, luego de conocerse la detención del jefe de la formación, Henry Alviárez, y de la secretaria política, la exdiputada Dignora Hernández.

Entretanto, desde el pasado lunes corre el plazo para la inscripción de votantes en el registro electoral, sin que en países como Colombia haya claridad sobre los requisitos o indicaciones para el proceso.

🔴Resultados del Censo Nacional Arrocero

El DANE y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) entregarán este jueves, 21 de marzo, a las 9:00 a. m. los resultados del quinto Censo Nacional Arrocero. Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, dijo en entrevista con este diario, que 2023 fue un año de crecimiento en las áreas porque en 2022 hubo buenos precios y rendimientos. “El 2022 fue un año positivo para los productores. Este crecimiento incluye un incremento en la producción y en la oferta”.

El quinto Censo Nacional Arrocero mostrará las áreas sembradas, la escolaridad de los productores, su edad y demás resultados que dan información sobre el estado en el que está el sector a nivel nacional.

🔴Sigue la Vuelta a Cataluña

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ganador de las dos últimas etapas, llega como líder destacado la cuarta de las siete jornadas de la Volta a Cataluña, de 169,2 kilómetros de recorrido y que discurre este jueves entre Sort y Lleida con un trazado en su mayoría llano en el que solo se incluye un puerto de segunda categoría.

🔴GP de Australia

Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Australia, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito Phillip Island de Melbourne.

🔴La última canción sobre Piqué de Shakira

La cantante Shakira dijo este miércoles en una entrevista cuál es la última canción que escribió sobre su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, una relación que se rompió en 2022 tras 11 años de convivencia. Esto fue durante una entrevista en Apple Music 1, en la que la cantante, de 47 años, también habló sobre su carrera musical. En la entrevista aseguró que se trata de “Última”, canción de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”, que verá la luz el próximo viernes, y que fue escrita cuando “el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo”. “Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto”, señaló la barranquillera.

🔴Lanzamiento del Stand Bogotá en el Estéreo Picnic

Desde las 2:00 p.m. en el Parque Simón Bolívar, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) ofrecerá una experiencia envolvente con actividades que incluyen experiencias inmersivas en pantalla táctil 360°, gigantografías, conversatorios culturales y tótems de carga móvil, destacando la diversidad cultural y turística de Bogotá.