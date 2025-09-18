Falsos positivos en el Caribe, Champions League y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La hora cero para la verdad de los falsos positivos en el Caribe

Por estos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha puesto a Colombia en el ojo de la opinión pública y de la comunidad internacional. Primero, por la emisión de su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, declarados máximos responsables de una política sistemática de secuestros que dejó a más de 22.000 víctimas en todo el país.

Pero ahora es el turno para otros de los actores de medio siglo de guerra en Colombia: los militares y paramilitares. A partir de las 9:00 de la mañana de este jueves, en la sede principal de la JEP en Bogotá, los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad darán a conocer su primera sanción propia, de tipo restaurativo, a máximos responsables de falsos positivos en la región Caribe.

Son 12 los exmilitares que conocerán el monto de sus sanciones, al haber reconocido frente a la justicia especial, a las víctimas y al país, que fueron los coautores de 127 ejecuciones extrajudiciales al interior del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). El expediente hace parte del subcaso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos de civiles por parte de actores del Estado, presentados como bajas en combate.

En la imputación a los militares en retiro, la justicia transicional recopiló que en Cesar y el sur de La Guajira hubo una relación de cooperación ilegal entre uniformados y paramilitares. La dinámica, a grandes rasgos, funcionaban así: los paramilitares buscaban a sus víctimas, a partir de ciertos patrones o características, y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate.

🔴 ¿Cómo le fue a la economía colombiana en julio?

Este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) con corte a julio. El ISE es una especie de termómetro de la economía colombiana, pero también una lupa, pues permite ver el detalle de la producción en sectores como la agricultura, la industria, el comercio y los servicios.

En junio, la economía en Colombia creció a un ritmo del 2,94 %, consolidando así una senda de crecimiento que se originó desde el mes de mayo. Esta cifra fue relevante, pues es notablemente superior al -1,78 % que se registró para el mismo mes del año pasado, así como al 2,35 % que se consolidó en la misma ventana de tiempo de 2023.

🔴 Movida del Gobierno para afianzar al ministro de Igualdad

Juan Carlos Florián solo estuvo algunas horas fuera del Ministerio de la Igualdad. De manera oficial, el funcionario salió del cargo de ministro de esa cartera en la tarde de este miércoles, luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara su renuncia; sin embargo, sobre las 8:30 de la noche, la Presidencia de la República volvió a publicar su hoja de vida para el mismo puesto.

Aunque muchos en el Congreso, la opinión pública y otros sectores dieron por hecho el cambio, fuentes de la Presidencia confirmaron que el acto administrativo era parte de una estrategia para esquivar la polémica por la paridad de género en el gabinete y volver a nombrar a Florián. La cuota de paridad se cumplió con la salida de Julián Molina del Ministerio de las TIC, quien será reemplazado por Carina Murcia.

🔴 Asciende a seis el número de privados de la libertad muertos tras motín en Funza

La tragedia al interior de la estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, producto de un motín, ya deja seis privados de la libertad fallecidos.

Desde el Hospital de San Rafael de Facatativá, informaron que a las 4:00 p. m. de este miércoles, murió el recluso Juan Felipe Beltrán, de 24 años. “Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció debido al grave compromiso de su vía aérea producido por la inhalación de dióxido de carbono”, detalló el doctor Andrés Mauricio González, gerente del Hospital.

A estas víctimas fatales, se suma también los privados de la libertad José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años; Arcadio Antivia Velásquez, de 44; Sergio Humberto Zarta Barrero, de 29; Javith Blanquicet Bocanegra, de 22, y Andrés Alberto Organista Ibáñez, de 36. “Pudieron haber muerto por paros cardiorrespiratorios”, dijo el gobernador del departamento, Jorge Rey.

🔴 Buscan indultar a Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles una moción de urgencia para tramitar un proyecto de amnistía que podría abarcar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

Tras la votación del procedimiento de urgencia por 311 votos a favor y 163 en contra, el texto será discutido directamente en el plenario, en lugar de pasar primero por las comisiones de la cámara baja.

Previamente, Lula anunció que vetaría el indulto. “Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”, afirmó el líder progresista al ser interrogado sobre un proyecto de amnistía en discusión en el Congreso y que puede favorecer al expresidente, su principal rival político. Bolsonaro fue diagnosticado este miércoles con cáncer de piel.

🔴 Se cierra la primera fecha de la Champions League

La primera fecha de la Champions League se cerrará este jueves 18 de septiembre con seis duelos atractivos que completan la jornada después de lo vivido martes y miércoles.

La atención en Colombia estará puesta en Dávinson Sánchez, que visitará con Galatasaray al Frankfurt, y en Luis Javier Suárez, quien debutará con el Sporting de Lisboa frente al Kairat.

En Inglaterra, el duelo más esperado será el Newcastle vs. Barcelona, un enfrentamiento con historia para el fútbol colombiano por el recordado triplete de Faustino “el Tino” Asprilla ante el equipo culé en 1997.

Además, habrá morbo en el Etihad, donde el Manchester City recibirá al Napoli de Kevin De Bruyne, el belga enfrentándose a su exequipo.

La jornada se completará con el Copenhague vs. Leverkusen y el Club Brujas vs. Mónaco.

La jornada completa: