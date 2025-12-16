Final de la liga BetPlay, ley de contrato agropecuario y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Final Liga BetPlay 2025 II

El pasado viernes 12 de diciembre de 2025 se jugó el partido de ida de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025-II. Atlético Junior venció 3-0 a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Ahora, el partido de vuelta en la capital musical de Colombia promete a un Tolima muy incisivo desde el minuto uno en busca de una remontada histórica, mientras que, por otro lado, Junior intentará no pecar de confianza y cerrar la final lo más pronto posible.

El duelo será en la noche de este martes en el Manuel Murillo Toro a las 7:30 p.m. y tendrá la transmisión de Win Sports+.

🔴 Paloma Valencia será la candidata presidencial del Centro Democrático

La senadora Paloma Valencia fue elegida en el seno del Centro Democrático como la candidata a la Presidencia de esa colectividad. La elección se produjo a través de dos encuestas en las que Valencia Laserna salió vencedora y que, tras la aprobación el expresidente Álvaro Uribe, la pone como la abanderada del principal partido de oposición para las presidenciales de 2026.

Valencia venció en la contienda a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, senadoras que tras más de una década en la militancia uribista, también buscaban llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, los acuerdos suscritos por las congresistas, dejarán a las dos derrotadas como jefas de debate de la vencedora, en este caso, Paloma Valencia.

Sin embargo, argumentando la búsqueda de una mayor claridad del proceso y transparencia con el electorado del Centro Democrático, Cabal pidió al partido que se revelaran los resultados de las dos encuestas organizadas por las firmas CADEM y Panel Ciudadano, ambas de Chile. Esa petición fue respaldada por Miguel Uribe Londoño, quien compitió en la contienda presidencial hasta el pasado mes de noviembre, cuando fue expulsado de la colectividad por problemas con el propio expresidente Álvaro Uribe.

Queda en expectativa la participación en una consulta de la centroderecha por parte de Valencia, puesto que el propio Uribe dejó abierta la opción de participar en otra encuesta para la elección de un candidato de ese sector. Además, los encuentros con Juan Carlos Pinzón también abren la puerta a una posible alianza para mayo del próximo año.

🔴 José Antonio Kast inicia giras exteriores con visita a Argentina

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajará este martes a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, en su primer viaje internacional tras su contundente victoria electoral para el período 2026-2030. Esta visita resalta la afinidad ideológica entre ambos líderes, quienes comparten posiciones contra la inmigración masiva, la defensa de economías liberales y el rechazo al progresismo regional.

El encuentro, acordado en medio de tensiones diplomáticas por las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca fortalecer lazos bilaterales en comercio, seguridad fronteriza y control de la migración irregular. Kast ve en Milei un aliado estratégico contra influencias izquierdistas en la región, como la venezolana, pese a la reactivación del escándalo sobre el pasado nazi de su padre, Michael Kast.

🔴 Rendición cuentas del Distrito al Concejo

A partir de las 9:00 A.M. los secretarios de las 13 secretarías distritales rendirán cuentas de lo que fue su gestión a lo largo de 2025. Desde el día anterior, el debate en el Recinto de los Comuneros se calentó debido a que varios cabildantes tienen una lista de reproches considerable contra varios funcionarios de la alcaldía de Galán.

Los secretarios de Seguridad, César Restrepo, el director del IDU, Orlando Molano, y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, serán los funcionarios más cuestionados por los concejales, dada la situación compleja en su sector.

Por un lado, aunque Seguridad defiende que los índices de los delitos de alto impacto se redujeron durante este año, la percepción ciudadana, así como hechos recientes como el homicidio de un empresario en plena vía pública, en medio de un intento de hurto, continúan generando dudas sobre el lema de campaña de Galán: Bogotá Camina Segura. Por otro lado, las fallas en la semaforización, los planes de manejo de tránsito, así como los dolores de cabeza con las obras atrasadas, serán los flancos por los cuales serán criticados las cabezas de Movilidad y el IDU.

🔴 Radicarán el proyecto de Ley de Contrato y Jornal Agropeacuario

Este martes 16 de diciembre se radicará el proyecto de Ley de Contrato y Jornal Agropeacuario, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 36 de la Reforma laboral de 2025. Así lo anunciaron en conjunto el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este es un proyecto que busca reconocer y regular el contrato agropecuario como una modalidad especial de trabajo rural, que se adapta a las actividades de temporada en el sector agropecuario. El objetivo principal de esta iniciativa radica en un ejercicio de formalización laboral, pues el trabajo en el campo se ha ejercido en su mayoría desde la informalidad. Dentro de los derechos ganados para estos trabajadores y trabajadoras están las prestaciones sociales, la seguridad social y la garantía de condiciones de trabajo dignas, incluso en contratos que no sean a largo plazo.

🔴 Paro armado del ELN: Primeras 48 horas dejan al menos 51 ataques en 13 departamentos

A punto de cumplirse 48 horas del paro armado nacional anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que iría hasta el próximo 17 de diciembre, el balance se acerca al menos 13 departamentos afectados con ataques, bloqueos, amenazas y restricciones de movilidad.

El Ministerio de Defensa reportó cerca de 51 ataques de esa guerrilla en puntos de Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Antioquia, así como en otras zonas del oriente y occidente del país.

La acción más violenta de este lunes se dio en el Magdalena Medio, en donde se presentó un ataque al peaje de La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. El hecho dejó una funcionaria herida y obligó a activar protocolos de seguridad.

La delegación del Gobierno en ese proceso, pausado desde enero pasado por los ataques del ELN y posteriores enfrentamientos con el Frente 33 de la disidencia de Calarcá en Catatumbo, tomó distancia del paro armado.

Según la delegación, la medida violenta “sólo afecta a las comunidades” y calificó como carente de sentido la protesta del ELN contra medidas del Gobierno de Estados Unidos.

🔴Carlos Ramón González reaparece en Nicaragua y genera nueva controversia en Gobierno Petro

El exdirector del Dapre Carlos Ramón González reapareció en una fiesta presuntamente organizada por la Cancillería y la embajada de Colombia en Nicaragua. Su presencia en el evento con más de una decena de funcionarios de la entidad generó controversia, dado que González es solicitado en extradición por el gobierno colombiano y tiene circular roja de la Interpol por ser presuntamente uno de los cerebros detrás del escándalo de corrupción de la Ungrd.

Sobre estas filtraciones el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se harán las respectivas averiguaciones. Asimismo, en la Cancillería colombiana se anunció la emisión de una respuesta que, al momento de publicación, no ha sido revelada.