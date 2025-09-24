Lo que se sabe del asesinato de joven líder del Centro Democrático en Chigorodó

Yeimar Gamboa Yepes era candidato para las elecciones de Consejos Muncipales Juveniles. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el municipio de Chigorodó, en Antioquia, se registró en la noche del pasado martes 23 de septiembre el asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, quien hacía parte de las juventudes del Centro Democrático y era candidato al Consejo Municipal de Juventudes.

Lea: Inestabilidad del terreno dificulta rescate de 23 mineros en Segovia; están vivos

De acuerdo con las autoridades, el joven se encontraba departiendo con varios de sus amigos en el barrio El Bosque del municipio, cuando sujetos armados se acercaron y dispararon directamente contra él. Del crimen fue testigo la abuela de Gamboa.

“En el hecho resultó lesionada una menor de 14 años, quien presenta una herida en una de sus rodillas. Este acto violento atenta contra la vida y la seguridad de los ciudadanos”, explicó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá.

Habitantes del municipio resaltaron el trabajo social del joven, quien, además de participar en proyectos sociales, lideró procesos de reconciliación y de acompañamiento a otros jóvenes vulnerables. Horas antes del asesinato, Gamboa había participado en un foro de liderazgo y salud mental, en el que resaltó la necesidad de crear una red de apoyo para los jóvenes del municipio.

Le puede interesar: Bus se incendió en el norte de Barranquilla; investigan falla mecánica

Ante lo ocurrido, el partido Centro Democrático rechazó el asesinato y lamentó la muerte del joven. “Este crimen nos enluta y priva a la comunidad de un joven lleno de liderazgo y esperanza para su municipio”. Además, pide a las autoridades celeridad y justicia en el caso.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el hecho de violencia y resaltó que Gamboa era “un joven líder de Urabá lleno de energía, sueños y de amor por su tierra”.

A estas voces se sumaron organizaciones como la Fundación Sumapaz y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) que también rechazaron el crimen. “Condenamos el homicidio de Yeimar Gamboa Yepes, defensor de derechos humanos que lideraba procesos de reconciliación en Chigorodó“, indicó la primera.

Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para dar con los responsables y determinar las causas del homicidio.