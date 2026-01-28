Futuro de la emergencia económica, crisis en Minnesota por ICE y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Futuro de la emergencia económica

La Corte Constitucional podría decidir este miércoles si suspende temporalmente el estado de emergencia económica decretado por el gobierno.

Según la ponencia, presentada por el magistrado Carlos Camargo, existen argumentos que darían cuenta de que el gobierno no habría cumplido con todos los requisitos a la hora de expedir la medida en diciembre pasado.

Para que la suspensión de la emergencia sea una realidad, la ponencia de Camargo debe ser respaldada por la mayoría de los magistrados. Fuentes cercanas al alto tribunal le contaron a este diario que el ponente tendría los votos de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Lina Marcela Escobar, quienes en otros expedientes relacionados con el gobierno Petro han votado en bloque. El problema de estas cuentas es que, en este expediente, Ibáñez podría quedar por fuera de esta discusión. La razón: el magistrado fue recusado por el propio presidente Petro y, tras conocer ese documento, el propio Ibáñez presentó su impedimento ante sus colegas.

En el marco de la emergencia el gobierno decretó nuevos impuestos con los cuales busca recaudar unos 11 billones de pesos en 2026. Con estos recursos se busca cubrir parte del faltante del presupuesto general que salió desfinanciado del Congreso después de que se hundiera la ley de financiamiento.

🔴 Futuro de la consulta de izquierda quedó en manos del CNE

La Registraduría trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la decisión sobre la inscripción de los candidatos de la consulta denominada ‘Frente por la vida’, esto para que sea esa corporación la que diga si Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero están habilitados para participar.

Sobre este último, la entidad que lidera Hernán Penagos ya rechazó su inclusión en la consulta, esto debido a que, según explicó, el exalcalde de Medellín ya participó en otra consulta, salió derrotado y, además, ahora quiere entrar a un nuevo proceso con el aval de otro partido (Aico). En medio de esta incertidumbre, el Partido del Trabajo le ofreció a la esposa de Quintero, Diana Osorio, ingresar a la consulta. Por su parte, el candidato Iván Cepeda anunció que está listo para defender su participación en el mecanismo con acciones jurídicas.

🔴 Sigue crisis en Minnesota, Ecuador denuncia intento de ingreso a su consulado

La cancillería de Ecuador rechazó el martes lo que denunció como un intento de incursión de agentes de inmigración en su sede consular en Mineápolis, Estados Unidos, en medio de una ola de descontento por las masivas redadas ordenadas por Donald Trump.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, emitió una nota de protesta dirigida a la embajada estadounidense en Quito por el episodio, según informó la cancillería en un comunicado.

La mañana del martes “un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó ingresar a las instalaciones del Consulado”, pero funcionarios “impidieron el ingreso del oficial” para proteger a “los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”, precisó la cartera.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre con el rostro cubierto intentando entrar al edificio, mientras un funcionario le advierte que no está autorizado.

🔴 La Fed habla este miércoles: qué esperar de las tasas

Este miércoles 28 de enero, la Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer su nueva decisión de política monetaria, en una reunión en la que el mercado no espera recortes de tasas y que llega marcada por señales de cautela económica y un entorno político inusual.

Tras tres reducciones consecutivas a finales de 2025, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (el órgano al interior de la Fed que decide sobre política monetaria) han dejado ver que las tasas se encuentran cerca de un nivel neutral, lo que reduce la urgencia de nuevos ajustes mientras la inflación continúa moderándose y el mercado laboral muestra debilidad, pero sin un deterioro marcado.

A ese escenario se suma la presión pública del presidente Donald Trump, quien ha reiterado su interés en ver tasas más bajas y se prepara para anunciar a su candidato para reemplazar a Jerome Powell al frente del banco central, cuyo mandato está próximo a expirar. Aunque las actas de la Fed sugieren que varios miembros consideran apropiado mantener las tasas sin cambios durante algún tiempo, los inversionistas estarán atentos al mensaje que acompañe la decisión, en busca de señales sobre cuánto podría extenderse la pausa y qué condiciones reactivarían un nuevo ciclo de recortes.

🔴 Masacre de Barrancabermeja llega a audiencia ante la Corte IDH

Este miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) iniciará la audiencia pública del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia, relacionado con la masacre ocurrida en Barrancabermeja (Santander) en 1998. La diligencia, que comenzará a las 10:00 a. m. en Colombia, aborda presuntas graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado. El proceso llegó a esta instancia tras un informe de fondo de la Comisión Interamericana, emitido en junio de 2021, y luego de múltiples prórrogas solicitadas por el Estado colombiano, hasta que en 2024 el caso fue sometido a la Corte.

Los hechos se remontan al 16 de mayo de 1998, cuando estructuras paramilitares, presuntamente con colaboración de agentes estatales, asesinaron a siete personas, entre ellas un niño, y secuestraron a 25, incluidas dos niñas y una mujer; 15 de las víctimas continúan desaparecidas. Según las investigaciones, la incursión fue perpetrada por un escuadrón de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) que ingresó a la comuna 7 del municipio durante un evento comunitario, un episodio que durante años estuvo rodeado por denuncias de complicidad de la fuerza pública.

El avance del caso coincide con reconocimientos recientes ante la JEP. El pasado 26 de enero, varios militares aceptaron haber facilitado la incursión paramilitar, rompiendo un pacto de silencio. Entre los comparecientes figura el exjefe de inteligencia del batallón, el mayor Oswaldo Prada Escobar, quien afirmó conocer con antelación la operación y relató reuniones previas con mandos militares y miembros del grupo armado, así como el ingreso de hombres encapuchados a la zona días antes de la masacre.

🔴 Unidad de Víctimas acepta renuncia de seis directivos, pero tres reaparecen en cargos altos

En menos de 24 horas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró seis cambios en cargos directivos y de asesoría de alto nivel, en una coyuntura marcada por la salida de su director, Adith Romero -declarado insubsistente-, y por el inminente inicio de la ley de garantías, que restringe la contratación estatal en época preelectoral.

La Resolución 0062 del 26 de enero de 2026 aceptó la renuncia de Sergio Andrés Agón Martínez, director técnico de la Dirección de Reparación; Mónica Katerine Gómez Jiménez, subdirectora técnica de Reparación Individual; Heryck Fabián Agudelo Mendieta, subdirector técnico de Reparación Colectiva; Alexander Alvarado Paternina y Jesús Miguel García Castillejo, ambos asesores; y Marta Rodríguez Sánchez, directora territorial de Córdoba. Todos ocupaban cargos estratégicos para el funcionamiento misional de la entidad.

Sin embargo, una revisión de los registros oficiales y de los movimientos posteriores mostró que no todos salieron realmente de la Unidad. En el caso de Mónica Gómez, Jesús García y Heryck Fabián Agudelo, sus hojas de vida volvieron a ser publicadas en el portal de aspirantes de Presidencia pocas horas después de las renuncias, esta vez para cargos de mayor jerarquía, lo que sugiere que los movimientos respondieron a una rotación interna planificada.

🔴 Controversia por el pago a maestros en Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que este miércoles 28 de enero solo los maestros financiados con recursos del Distrito recibirán su sueldo de enero. Esto se debe, según el Distrito, a que el Ministerio de Educación no giró los recursos para el pago de los otros docentes en la capital del país.

La cartera de Educación respondió a estos señalamiento aclarando que sí realizará los giros, pero esto ocurrirá el próximo 29 de enero debido a lineamientos del Ministerio de Hacienda.

🔴 Fecha de la Liga BetPlay

La fecha continua este miércoles con el enfrentamiento de Alianza FC a Boyacá Chicó en el Armando Maestre de Valledupar desde las 4:10 p. m., en un partido clave por la permanencia en la primera división.

A las 6:30 p. m., Independiente Santa Fe jugará en El Campín frente a Deportivo Pereira, en un duelo en el que ambos equipos buscan sumar su primer triunfo en Liga BetPlay. La jornada del miércoles se cerrará en el sur del país: Deportivo Pasto será local frente a Millonarios a las 8:30 p. m. en el Libertad con la intención de sumar las primeras unidades en el torneo.