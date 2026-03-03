Guerra en Oriente Medio, exportaciones en 2026 y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Guerra en Oriente Medio: otro día con ataques en Irán, Líbano, Arabia Saudita, UAE y Catar

El presidente Donald Trump declaró el lunes que contempla una guerra prolongada contra Irán, mientras el conflicto se amplía en múltiples frentes con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel, y Teherán responde en el Golfo.

En el tercer día de la guerra, cada bando exhibe su determinación a continuar las hostilidades y los países del Golfo han amenazado con responder si es necesario a la “agresión” iraní.

Los Guardianes de la Revolución, el brazo armado ideológico de la república islámica, reivindicaron el ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

Un general iraní amenazó el lunes con “incendiar cualquier barco” que intentara cruzar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio petrolero mundial, cerrado de facto debido a la guerra en Oriente Medio.

Se avecinan “numerosos días” de guerra, advirtió por su parte Israel. Trump, en cambio, apuesta por “cuatro a cinco semanas”, pero asegura que Estados Unidos puede “ir mucho más allá” si es necesario.

El ejército israelí, entre tanto, amplió sus operaciones al Líbano, al llevar a cabo masivos bombardeos en respuesta a un ataque del movimiento islamista Hezbolá en apoyo a Teherán. También declaró que ataca objetivos de Hezbolá en Beirut.

Israel también afirmó en la madrugada del martes haber “golpeado y desmantelado” la sede de la radio y televisión pública iraní (IRIB) en el norte de Teherán. Por su parte, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita reportaron haber bloqueado misiles iraníes contra su territorio.

🔴 Terminó Comité de Coordinación de Medidas de Protección del MinInterior antes de elecciones

El lunes se llevó a cabo la última reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE). En horas de la tarde se reunieron en La Gaitana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la Cúpula militar y otros organismos.

El Ministerio del Interior afirmó que durante el encuentro “se han estudiado solicitudes y se han implementado medidas de protección para: 64 precandidatos presidenciales, 425 aspirantes al Congreso y 91 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

“Con la articulación de la Policía y el Ejército, el Gobierno nacional reafirma el trabajo conjunto del Estado para proteger la democracia y garantizar elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional”, agregó la cartera.

Por su parte, el ministro Benedetti expresó, de cara a las elecciones que “en esta semana crucial para nuestra democracia, adelantamos el último CORMPE presidencial antes de las elecciones del 8 de marzo. Con este se completan ya 13 CORMPE presidenciales, 20 de Congreso y 10 de CITREP, evaluando y tomando medidas para la seguridad de más de 590 candidatos”.

🔴 Así arrancaron las exportaciones en 2026

Este martes se conocerán los datos sobre las ventas exteriores de Colombia para en enero de este año, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De este modo se le medirá el primer pulso a las exportaciones colombianas en 2026.

Vale recordar que en diciembre de 2025 las ventas externas del país fueron USD 4.540,5 millones FOB y presentaron un crecimiento de 1,3 % en relación con diciembre de 2024.

🔴 Arcángel llegará a Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’

El artista puertorriqueño anunció que su gira La 8va Maravilla World Tour, con la que celebra 20 años de carrera artística, llegará a nuestro país. El tour, que primero pasará por Europa, ya tiene fechas en América Latina.

El 13 de mayo irá a España, luego estará en escenarios de Ecuador, México, Argentina para llegar a una única fecha en Medellín, el 5 de septiembre. Los conciertos planeados terminarán el 26 de septiembre en Costa Rica.

El año pasado, Arcángel estuvo en nuestro país, como parte del line up del festival La Solar; anteriormente, en noviembre de 2024 se presentó en el Coliseo Medplus en Cota, Cundinamarca.

La información del lugar, las boletas, localidades y precios del espectáculo del intérprete de ‘Me prefieres a mí’, ‘Hace mucho tiempo’ y ‘Original’ ya se dio a conocer.

🔴 Agencia de Reincorporación dice que no se elimina el subsidio mensual a ex-FARC

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) respondió a las críticas del Consejo Nacional de Reincorporación – Componente Comunes sobre el recorte al subsidio de los firmantes del Acuerdo de Paz y aseguró que la medida no elimina los beneficios, sino que los concentra en quienes más los necesitan.

El pronunciamiento se da luego de conocerse un comunicado en el que Comunes rechazó la propuesta de modificar las resoluciones 2329 de 2024 y 1797 de 2023, que les da apoyos económicos mensuales a excombatientes de las FARC con ganancias que no superen cinco salarios mínimos.

La entidad explicó que el ajuste modifica las condiciones de acceso a la asignación mensual –equivalente al 90% de un salario mínimo– y al apoyo de alimentación. A partir de ahora, solo podrán recibirlos quienes no tengan ingresos formales o ganen menos de un salario mínimo.

“Esta decisión no representa la eliminación de los apoyos económicos. Corresponde a un ejercicio de priorización orientado a garantizar que estos se mantengan para quienes carecen de ingresos formales y dependen de este sostenimiento en su proceso de reincorporación”, dice el comunicado.

🔴 Así pretende el Distrito evitar paseos millonarios

Ante la preocupación por la agudización de casos de víctimas de paseo millonario, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció nuevas acciones para contrarrestar este delito.

Desde la Plaza de Bolívar, el primer mandatario recordó la estrategia de ‘Zonas Seguras’, ubicadas en la T, Modelia y Chapinero, donde hay presencia de gestores del orden y de movilidad para monitorear los vehículos y las rutas que toman los pasajeros.

Asimismo, a través de este link https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/pages/landing-page, la Secretaría de Movilidad recordó que las personas pueden ingresar el número de placa o número de tarjeta de control, para verificar si el taxi y el conductor están autorizados para prestar el servicio.

🔴 Camilo Torres, más allá del mito del “cura guerrillero” del ELN

Hace unas semanas y tras 60 años de desaparecido, la Unidad de Búsqueda identificó y entregó el cuerpo del sacerdote y sociólogo Camilo Torres, un personaje que marcó a la sociedad colombiana con su mensaje de amor eficaz y su decisión de irse a las armas. ¿Pero realmente quién era? ¿Por qué sigue viva la discusión sobre qué significa para Colombia? Nuevo capítulo de Perfil Sonoro, el pódcast sobre perfiles de El Espectador.