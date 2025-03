Habla el Minhacienda, violencia en el Cauca y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Anuncios del nuevo Minhacienda

Este jueves, Germán Ávila, nuevo ministro de Hacienda, dará su primera rueda de prensa a las 2:00 pm. El presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento la semana pasada, tras la salida de Diego Guevara. Ávila es economista de la Universidad Nacional con una amplia experiencia en el sector financiero y de vivienda social. Fue gerente de Metrovivienda, secretario general del Polo, lideró por tres décadas la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip) y ha trabajado con el gobierno en la formulación de estrategias para vivienda de interés social. En noviembre de 2024 se convirtió en presidente del Grupo Bicentenario, conglomerado financiero del Estado que reúne 13 entidades.

🔴 Violencia continua en el Cauca

Las últimas 24 horas han sido de hostigamientos constantes por partes de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Luego de los ataques a estaciones de Policía, bases militares y ráfagas de fusil en la madrugada del 26 de marzo en Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Toribío y Corinto, que dejaron a dos policías heridos, una motocicleta bomba fue detonada en el municipio de Piendamó y dejó a siete personas heridas.

El hecho ocurrió sobre las dos de la tarde de ayer, en el sector conocido como Las Panaderías, y causó heridas a seis civiles y un uniformado de la Policía. Según informaron las autoridades, varios sujetos llegaron hasta el sitio y activaron la carga explosiva. Indígenas de los pueblos Nasa y Misak, y campesinos estarían dentro de los heridos por la onda explosiva. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, ofreció hasta $300 millones de recompensa para dar con los responsables.

Esta escalada de violencia se da al tiempo que las autoridades investigan la influencia de los carteles mexicanos en la guerra en el Cauca, especialmente el Cartel de Sinaloa. Según las autoridades, este grupo criminal estaría negociando armas por cocaína con los armados que hacen presencia en la región. Inteligencia militar ya tiene información al respecto y las autoridades adelantan las indagaciones en cooperación con Estados Unidos y México.

🔴 Uruguay, en alerta

La Policía de Uruguay se declaró el miércoles “en alerta plena” tras varias amenazas de bomba a centros comerciales y educativos en los últimos días, a los que se sumó la advertencia de una “masacre” en la universidad estatal, dijeron autoridades.

En ninguna de las inspecciones realizadas en los lugares amenazados se encontró algún artefecto explosivo o arma, informó a la AFP un vocero de la Dirección Nacional de Bomberos.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, afirmó que avanzan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía. “Todas las hipótesis están manejándose y la Policía está en plena alerta”, aseguró en una declaración a periodistas en la que no aceptó preguntas.

Azambuya no precisó si hay un autor o autores identificados de las amenazas, pero aclaró que no se descarta que “algún grupo” esté involucrado.

El miércoles, la Universidad de la República (Udelar) suspendió las clases luego de recibir un correo electrónico dirigido al Rectorado con copia al gobernante Frente Amplio (izquierda) y al opositor Partido Nacional (centroderecha) anunciando una matanza inminente.

🔴 En 2024, el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico de los últimos ocho años

En 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 382 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario. Así lo advirtió el CICR en su más reciente informe Retos Humanitarios 2025, que se presentará este jueves en el país.

La intensificación de las hostilidades, el endurecimiento del control de los grupos armados sobre la población civil y la creciente falta de respeto del derecho internacional humanitario aumentaron de manera alarmante los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas. El CICR registró 719 personas heridas o fallecidas por distintos tipos de artefactos explosivos. Esta cifra representa un aumento del 89 % respecto a lo registrado en 2023

🔴 Petro y Cepeda chocan por viaje de senadores a Estados Unidos

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro publicó una foto en la que aparecen los senadores Cepeda, Honorio Henríquez (Centro Democrático), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Berenice Bedoya (ASI) y la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). “Que quede en la memoria de todo(a)s los colombianos. Estos congresistas fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia”, escribió. Además de los mencionados también viajaron los senadores Nicolás Echeverry (Conservador) y Ana Paola Agudelo (Mira), así como la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical).

En ese sentido, Efraín Cepeda afirmó que el presidente Petro “ultraja a los congresistas que no obedecen las imposiciones del Gobierno y que vive exponiendo la seguridad de los que no están de acuerdo con él al descalificarlos y tratarlos de criminales”. De hecho, el último punto de la agenda del presidente del Senado en Washington fue acudir, junto con la senadora Ríos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares.

🔴 Debate de control político sobre Plazas de Mercado en Bogotá

Este jueves 27 de marzo, desde las 9:00 a.m. en el Recinto Los Comuneros, el Concejo de Bogotá dará la continuación del debate de control político sobre las Plazas de Mercado. Para esta oportunidad, los citantes son: los concejales Fabián Andrés Puentes Sierra y Samir Bedoya Piraquive, Bancada Partido MIRA. Citados: María del Pilar López Uribe, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico; Wilfredo Grajales Rosas, Director General IPES.

🔴 Comunidades indígenas iniciarán formación para ser negociadores en la COP30

La ministra de Ambiente, Lena Estrada, anunció que se iniciará el proceso de formación para que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y mujeres sean negociadores en la próxima cumbre climática que se realizará en Brasil. El objetivo es que estas comunidades se integren a las delegaciones colombianas en la COP30 que se realizará en noviembre de 2025. Este proceso va en la misma dirección de uno de los logros de la COP16 en Colombia, en la que se logró que las comunidades locales y pueblos indígenas pasen a ser un grupo de trabajo permanente del Convenio de Diversidad Biológica para aumentar su incidencia y voz en las negociaciones climáticas.

🔴Horarios del Estéreo Picnic 2025: lineup y programación por días

El Festival Estéreo Picnic comenzará este jueves 27 de marzo, y se extenderá hasta el domingo 30 de marzo en el parque Simón Bolívar, en Bogotá. Durante los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación en los escenarios.

Jueves 27 de marzo

En las distintas plataformas, Mayra Sánchez, Miel, Raquel y Ángel Dumile darán apertura al primer día del FEP. Además, para el cierre, Shawn Mendes estará en el escenario Johnnie Walker de 11:15 p.m. a 12:45 a.m.; Alanis Morissette en el escenario Adidas de 9:45 p.m. a 11:15 p.m., y Kavinsky desde las 2:00 a.m. en el escenario Presente.

La programación contará con 22 artistas en total. Entre ellos: Arde Bogotá, Kei Linch, Teddy Swims, PabloPablo y Foster The People.

Viernes 28 de marzo

El inicio está a cargo de Gabriela Ponce, Lunalé, Bad Milk y Yo No La Tengo. Para este segundo día del festival, en el escenario Johnnie Walker, Justin Timberlake se presentará de 11:15 p.m. a 12:45 a.m. En el escenario Adidas, Danny Ocean estará de 12:45 a.m. a 2:00 a.m. Mientras tanto, en el escenario Presente, Elena Rose se subirá al escenario de 6:45 p.m. a 7:45 p.m., seguida por Nath, quien cantará de 8:45 p.m. a 9:45 p.m.

Sábado 29 de marzo

Para arrancar la tarde del sábado, harán su presentación artistas como De Mar y Río, Cardellino y Melov. Galy Galiano se presentará en el escenario Johnnie Walker de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.; en el escenario Adidas, Nathy Peluso estará de 7:30 p.m. a 8:30 p.m.; el escenario Presente recibirá a Las Mijas de 3:30 p.m. a 4:15 p.m. y, allí mismo, Kapo se presentará de 11:30 p.m. a 12:30 a.m. Por último, en el escenario Falabella, Funk Tribu cerrará el evento desde 1:30 a.m.

Domingo 30 de marzo

Para cerrar el Festival Estéreo Picnic con broche de oro, llegan artistas como Ela Taubert (escenario Johnnie Walker) de 3:45 p.m. a 4:30 p.m.; Girl In Red (escenario Johnnie Walker) de 5:15 p.m. a 6:15 p.m.; Mon Laferte (escenario Johnnie Walker) de 7:15 p.m. a 8:15 p.m.; Olivia Rodrigo (escenario Johnnie Walker) de 9:30 p.m. a 11:00 p.m.; y Rüfüs Du Sol (escenario Adidas) de 11:30 p.m. a 1:00 a.m.