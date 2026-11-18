Según dijo Mora ante la Comisión Segunda del Senado, “viene el secretario de Guerra y me voy a ver con él. Nos va a…

🔴 Secretario de Guerra de Estados Unidos llega a Colombia Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, llegará este miércoles 18 de noviembre a Colombia para reunirse con el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora. Así lo confirmó el jefe de cartera, quien aseguró ante el Congreso de la República que el país norteamericano también entregará un avión Hércules en medio de los acuerdos de cooperación.

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Hegseth en Colombia, ley de rescate, discusión del salario mínimo y más, en El Despertador

Según dijo Mora ante la Comisión Segunda del Senado, “viene el secretario de Guerra y me voy a ver con él. Nos va a entregar el primer avión C-130 Hércules y creo que van a llegar dos más, pero lo hablaremos con él”.

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"Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos seguirá apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", dijo el ministro de Defensa en el Congreso.

Lo que se sabe hasta el momento es que Hegseth se reunirá con el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez. En la reunión se tiene previsto que se traten temas como el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales y la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas.

🔴 Oficialismo pone acelerador a "ajuste fiscal": pasaría a plenarias antes del 2 de diciembre

El Congreso vio con buenos ojos el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el proyecto de "rescate fiscal" que busca apoyo mayoritario del Legislativo. En su más reciente alocución, el mandatario aseguró que este no contemplará más impuestos a la canasta familiar y desde las comisiones económicas fijaron el 2 de diciembre como el plazo máximo para aprobar el articulado.

"Antes del 2 de diciembre para que tenga los plazos suficientes para después pasar a plenaria. El país está esperando esto", señaló el senador Carlos Meisel (Centro Democrático).

Los partidos tomaron esa alocución como una intención que tendrá que formularse en las reuniones siguientes de los ponentes. De acuerdo con Meisel, se espera que vuelvan a reunirse este miércoles en horas de la mañana y tanto el Centro Democrático como Alianza Verde presentarán esta misma semana posibles adiciones a esa ponencia que todavía está en construcción.

🔴 Salario mínimo: comienza la negociación para 2027

Este miércoles 18 de noviembre arranca la mesa tripartita que definirá el aumento del salario mínimo para 2027. Gobierno, empresarios y trabajadores iniciarán las conversaciones para acordar el ajuste que regirá desde el 1.° de enero del próximo año.

La discusión estará encabezada por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y llega con diferencias marcadas sobre el porcentaje de incremento. Mientras el sector empresarial ha planteado aumentos de entre 8 % y 9,5 %, la nueva dirección de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha defendido un ajuste superior al 10 %.

El salario mínimo vigente para 2026 es de COP 1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte de COP 249.095. Un aumento de 8 % llevaría el salario base a cerca de COP 1,89 millones, mientras que uno de 38,5 %, como lo planteaba el expresidente de la CUT, Fabio Arias, lo ubicaría alrededor de COP 2,42 millones.

🔴 Trump y Putin ya están en China para cumbre con Xi

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a China para participar en una histórica reunión trilateral con sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, aunque su resultado es incierto.

El avión del presidente estadounidense aterrizó en el polo tecnológico de Shenzhen a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Xi, quien rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, acudió a saludar a Trump al bajar del avión, devolviéndole así el gesto tras una acción similar del presidente estadounidense en septiembre en Washington.

El magnate republicano participará también este miércoles y jueves en la cumbre de los líderes de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Sin embargo, esta cita regional ha quedado eclipsada por el encuentro entre Trump, Xi y Putin, que se llevará a cabo el jueves a las 2:30 p. m. hora local (1:30 a. m. hora Colombia).