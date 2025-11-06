Holocausto del Palacio de Justicia, foro sobre salud y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: entre la impunidad y la memoria

A las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, un grupo de 35 guerrilleros del M-19 asaltó el Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de Bogotá y a solo unos pasos de la Casa de Nariño y del Congreso de la República. Los armados tomaron como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes que estaban en el edificio en el que funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Buscaban hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur por, en su concepto, “traicionar” el proyecto de paz. Sin embargo, el desenlace resultó en uno de los hechos más sangrientos de la violencia en Colombia.

El Ejército respondió con fuerza desmedida a la arremetida armada de la guerrilla. Tanquetas militares y helicópteros cercaron el edificio del cual, una noche antes, habían sido retirados más de 20 miembros de su seguridad, dejando a solo seis guardias privados. El general Jesús Armando Arias Cabrales lideró la retoma de las Fuerzas Militares y el coronel Alfonso Plazas Vega lideró el ingreso de los tanques al edificio. Durante más de 28 horas, el sitio en el que funcionaba la cúpula de la justicia colombiana, ardió en llamas. Sobre las 3:00 de la tarde del 7 de noviembre terminó la retoma y sobre el caso se extendió la mala sombra de la impunidad.

En el holocausto murieron un centenar de personas, entre ellas, 11 magistrados. Al menos 11 fueron desaparecidas y otras más torturadas. La antesala de esos crímenes estuvo plagada de campanadas de aviso y amenazas a los magistrados, en medio de un contexto lleno de complejidades. Los togados de la Corte Suprema de Justicia discutían la viabilidad del tratado de extradición con Estados Unidos, que ponía en jaque a los carteles del narcotráfico. Y el Consejo de Estado había sancionado poco antes al Ejército por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay.

Tras 40 años de los trágicos hechos del Palacio de Justicia, el esclarecimiento de lo que ocurrió, la obligación de verdad, justicia y reparación por parte del Estado son casi nulos. En 2010, cuando la entonces fiscal del caso, Ángela María Buitrago, llevó a los tres primeros altos mandos del Ejército a juicio por los abusos cometidos en noviembre de 1985, fue apartada del expediente y retirada de la institución. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2014 condenó al Estado colombiano por las torturas, desapariciones forzadas y otros graves crímenes cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia.

A esa cadena de incumplimientos por parte de la institucionalidad, se suma el drama de los desaparecidos. Tanto de los primeros, como de los que han sido denominados como “nuevos desaparecidos”. ¿La razón? Por negligencia del Estado se cometieron graves errores en la identificación de los cuerpos y muchas familias recibieron los restos equivocados. Una situación de la cual se enteraron después de más de tres décadas. Por orden del Ejército, como lo determinó en su momento el Tribunal Especial de Instrucción creado después del holocausto, se lavaron restos humanos, otros fueron arrojados a la basura y se alteró la escena del crimen.

En memoria de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, de quienes murieron durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, de los que fueron torturados, trasladados a unidades militares y desaparecidos forzosamente; en homenaje a sus familias, que llevan cuatro décadas buscando a sus seres queridos y a todos los desaparecidos, a su abogado, Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998 antes de ver materializadas sus peticiones a la justicia, El Espectador conmemora los 40 años del holocausto. Un hecho que partió en dos la historia del país, dejó una herida que sigue abierta y que el Estado no ha reparado aún.

🔴 Partidos buscan alianza y cómo depurar candidatos

En la casa de la senadora Nadia Blel, directora del Partido Conservador, se dio una reunión de alto nivel en la que los directores de colectividades de centro y derecha discutieron, mientras desayunaban, cómo sería una eventual alianza. En la mesa estuvieron, además de Blel, el expresidente César Gaviria (Partido Liberal), Gabriel Vallejo (Centro Democrático), Clara Luz Roldán (La U) y Germán Córdoba (Cambio Radical).

La reunión sucedió en medio de un ambiente positivo y de expectativa de crear una coalición que como principal causa común tiene la oposición al presidente Gustavo Petro. En efecto, se acordó que sería una coalición sin veto y que tendría como única condición que quienes la integren no tengan cercanía con el Gobierno Nacional.

Ante la proliferación de nombres, uno de los temas a discutir es cómo se elegirá al candidato único. Además de las reglas para una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo, también estaría discutiéndose si hacer una serie de encuestas antes de ese día para depurar la cantidad de opcionados entre 5 y 7 o, incluso, menos.

🔴 Lula vendrá a cumbre de la Celac por “solidaridad” con Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará a Colombia para participar en la cumbre Celac-UE, en “solidaridad” con Venezuela, anunció el miércoles el canciller Mauro Vieira, en medio de crecientes tensiones entre el país caribeño y Estados Unidos.

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea se realizará el domingo y lunes próximos en la ciudad de Santa Marta.

Vieira afirmó que la reunión mostrará el “apoyo y solidaridad regional con Venezuela, considerando que el presidente (Lula) ha declarado repetidamente que es nuestra posición de política exterior que América Latina, y especialmente América del Sur, es una región de paz y cooperación”.

Lula se encuentra en Belém para encabezar la cumbre de líderes de la COP30 del clima el jueves y viernes. El lunes debe dar inicio a la conferencia climática de la ONU.

🔴 Debate clave en el Concejo sobre vendedores ambulantes

Hoy la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá somete a control político a la administración distrital por la implementación del Decreto 315 de 2024, regulador de ventas informales que generó protestas. Con más de medio millón de vendedores ambulantes en Colombia y miles en la capital, el centro del debate está en si el protocolo impuesto respeta derechos o impone cargas injustas.

El detonante de esta audiencia no es menor: las protestas de vendedores informales en marzo de 2025 frente al Instituto para la Economía Social (IPES) y en el centro de Bogotá reclamaban que el decreto los “sacaría injustamente” del espacio público. En paralelo, una radiografía nacional de la informalidad arrojó que en Colombia hay más de 481.000 establecimientos ambulantes y cerca de 586.600 personas trabajando en ese régimen, muchos de ellos sin cotización a salud o pensión.

El debate de hoy puede marcar un punto de inflexión: se espera que los concejales interroguen a los funcionarios del IPES, pidan cuentas sobre cómo se definen tarifas, exenciones y permisos, y exijan claridad sobre la vigencia de los contratos (de 1 a 2 años, renovables hasta 5) para vendedores que ya llevan años trabajando en las calles.

🔴 Foro sobre el sistema de salud

Más de150 líderes nacionales, representantes de 201 organizaciones de pacientes y usuarios, IPS, gremios, academia, industria farmacéutica y precandidatos presidenciales, se reunirán en el foro nacional “La salud, una prioridad inaplazable: trazando el presente y el futuro”, un espacio de diálogo para encontrar propuestas y soluciones que marcarán el rumbo del sistema de salud hacia 2030.

🔴 Partido clave en la recta definitiva hacia los ocho

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali se jugará hoy a las 6:10 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja y cerrará una fecha 18 que, por problemas logísticos, se alargó casi dos semanas y obligó a aplazar también las jornadas 19 y 20 del todos contra todos. Con seis clubes ya clasificados —Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Tolima y Junior—, el duelo puede ser decisivo en la pelea por los dos cupos restantes, que disputan Águilas, Alianza, Santa Fe, Llaneros, América y Once Caldas.

🔴 China revela su balanza comercial

Hoy, China publica sus cifras de comercio exterior de octubre. El dato se marcará la agenda global, pues sirve de termómetro frente a los aranceles de Estados Unidos y que, por supuesto, Colombia no puede perder de vista. En el último reporte, la Administración General de Aduanas informó que entre enero y septiembre las exportaciones e importaciones sumaron CNY 33,6 billones (USD 4,73 billones), con un crecimiento de 4 % anual.

La expectativa es que el nuevo dato confirme si la segunda economía del mundo mantiene el repunte o si la desaceleración internacional empieza a sentirse en su balanza comercial. Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos revisa la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.