Homenaje a las víctimas del 11-S, fichajes del fútbol colombiano y más en El Despertador

Mamdani confirmó el martes su asistencia tras anunciar la publicación de miles de documentos que apuntan a que las autoridades de la ciudad sabían que el aire en la Zona Cero seguía siendo «tóxico» tras los atentados.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistirá a la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 pese a las voces que han pedido que no acuda y a las críticas el pasado fin de semana del exalcalde Rudy Giuliani.

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El alcalde defendió que la jornada debe estar centrada en las víctimas y en quienes participaron en las labores de rescate. «Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país», dijo, y agregó que quiere que el foco esté «en las familias cuyos seres queridos les fueron arrebatados hace 25 años en el horrible acto de terrorismo del 11 de septiembre, y también en los rescatistas que hicieron todo lo que pudieron».

Entre quienes han criticado la asistencia de Mamdani está Giuliani, alcalde de Nueva York durante los atentados y quien supervisó la respuesta de la ciudad en las horas y días posteriores. Según Giuliani, la presencia de Mamdani es «ofensiva» para las familias de las víctimas.

La ceremonia, que prohíbe desde 2012 cualquier intervención de los políticos, se celebrará el viernes en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan, donde se reunirán familiares de las víctimas y autoridades para recordar a las casi 3.000 personas que murieron en los atentados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no asistirá a los actos en Nueva York, pero sí estará en el Pentágono, otro de los lugares atacados el 11-S, donde podrá pronunciar un discurso.

🔴Avanza imputación contra Miguel Quintero

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Aunque los cargos fueron leídos por la Fiscalía, el juez suspendió la audiencia de imputación y se reanudará el próximo 14 de septiembre, a las 3:30 de la tarde, para saber si aceptan o no los delitos.

El caso está relacionado con un posible entramado de corrupción que, según el ente investigador, se habría presentado al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023, cuando Daniel Quintero era alcalde. La Fiscalía señala que Miguel Quintero, aunque no tenía ningún cargo en la administración de Medellín ni en el AMVA, habría direccionado recursos y contratos para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Según la investigación de la Fiscalía, en junio de 2020, Miguel Quintero se habría reunido con Misael Alberto Cadavid y Álvaro Alonso Villada García en las instalaciones del AMVA, en Medellín, para negociar los términos de un presunto acuerdo ilegal con el que buscaban direccionar seis contratos por COP 17.656 millones. El objetivo era entregar kits de bioseguridad en medio de la pandemia de covid-19, pero estos habrían sido adjudicados a dedo por indicación del hermano del entonces alcalde.

🔴 Mercado de pases en el FPC

El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano cierra este viernes con dos movimientos que sacudieron el país. Millonarios confirmó la contratación de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los grandes referentes de la selección de Colombia, quien regresa al fútbol nacional después de casi 20 años en Europa, donde hizo historia y fue multicampeón con Juventus. El antioqueño, que había salido del Independiente Medellín, vuelve ahora al país para vestir la camiseta azul.

Pero el gran golpe también llegó desde Antioquia: James Rodríguez regresó al fútbol colombiano para jugar con Atlético Nacional. El considerado por muchos como el mejor futbolista colombiano de la historia vuelve a sus raíces después de haber salido del Envigado y de construir una exitosa carrera internacional. Ambos clubes ya hicieron oficiales sus incorporaciones, pero el mercado todavía tiene algunas horas para dejar más sorpresas. Medellín incluso podría concretar el regreso de Jackson Martínez. ¿Habrá otra contratación clave antes del cierre?

🔴 Festival Cordillera dejaría más de COP 108.000 millones en Bogotá

El Festival Cordillera regresa este 12 y 13 de septiembre al Parque Simón Bolívar con una expectativa que va más allá de los escenarios. La Secretaría de Desarrollo Económico calcula que el evento podría generar un impacto de COP 108.942 millones en Bogotá, COP 34.295 millones más que el año pasado, a partir del gasto de los asistentes y la inversión de los organizadores. La proyección contempla unas 90.000 personas, de las cuales el 40 % serían turistas: 26,3 % nacionales y 13,7 % internacionales. Estos últimos tendrían el gasto promedio más alto, con cerca de COP 1,5 millones por persona, frente a COP 727.684 de los turistas nacionales y COP 478.572 de los residentes de Bogotá.

El efecto también se sentiría en el empleo y sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio. El Distrito estima COP 81.601 millones asociados al gasto de los asistentes, mientras que la realización del festival sumaría otros COP 27.341 millones de impacto económico. Entre ambos componentes se proyectan 3.706 empleos directos e indirectos. Cordillera se inserta así en una economía de grandes eventos que gana peso en la capital: solo 11 espectáculos analizados durante 2025, entre ellos Estéreo Picnic y los conciertos de Shakira, representaron cerca de COP 656.671 millones de impacto económico estimado para Bogotá.

🔴 Billy Joel es sometido a cirugía cerebral

El cantante estadounidense de 77 años había sido diagnosticado con hidrocefalia normotensiva en mayo del 2025 e inicialmente había aceptado tratamiento basado en la terapia, sin embargo aceptó ser intervenido para que le implantaran una válvula, con el objetivo de tratar la enfermedad.

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El neoyorquino reveló en su canal de SiriusXM que se encuentra bien y habla sobre el tema para que nadie se preocupe por su estado. También mencionó que con la cirugía ha mejorado su memoria y equilibrio. “No tenía buen equilibrio y sentía como si estuviera balanceándome en un barco», mencionó destacando que comenzó a notar pérdida de audición y de visión luego de sus conciertos.

🔴¿Qué ha pasado con el presupuesto 2027?

Las comisiones económicas tienen hasta el próximo lunes, 15 de septiembre, para aprobar el monto del presupuesto (COP 634,9 billones).

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Esta semana, varios ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella presentaron sus presupuestos ante las comisiones económicas del Congreso. Algunos funcionarios advirtieron que faltan recursos para financiar temas cruciales, como pensiones y salud.

Entre tanto, el jueves se conocieron los decretos reglamentarios de la emergencia económica por el terremoto. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los 11 decretos, que incluyen la creación del Fondo Milagro y otras medidas excepcionales, hacen parte de la siguiente fase en la que entra Colombia para la reconstrucción.

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