Homenajes por toma del Palacio, vuelos cancelados en EE. UU. y más en El Despertador

🔴 Día de homenajes por el holocausto del Palacio de Justicia

Este viernes se llevarán a cabo dos eventos en conmemoración de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Bogotá. El primero, está a cargo de las altas cortes, que rendirán homenaje a los caídos hace 40 años. En él, participarán los magistrados y funcionarios del la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como las familias de algunos de los togados asesinados. Ese evento se llevará a cabo en el Palacio de Justicia desde las 9:00 a. m.

Por otra parte, a las 3:00 p. m., en la Plaza de Bolívar, algunas familias de personas desaparecidas en los hechos que tuvieron lugar el 6 y 7 de noviembre de 1985, se reunirán para adelantar un acto simbólico y de memoria por las 10 personas reconocidas como desaparecidas en la sentencias de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), especialmente las cinco que aún no ha sido halladas por sus familiares. En ninguno de los dos actos se tiene prevista la participación del presidente Gustavo Petro.

La conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia se da en medio de los llamados de atención de las víctimas por la ausencia de verdad plena, justicia y reparación que han sido respondidos por el jefe de Estado con duros pronunciamientos sobre el asalto al Palacio de Justicia en 1985 y las investigaciones de las autoridades. En la tarde de este 6 de noviembre, por ejemplo, publicó un trino en el que negó la responsabilidad del M-19 en el asesinato de los magistrados en el interior del edificio.

🔴 Audiencia caso Jaime Esteban Moreno

Tras el aplazamiento de la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado hasta el momento por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, la diligencia judicial se retomará este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m.

El nuevo plazo se aprobó debido al cambio de defensa, ya que el nuevo equipo justificó haber asumido el proceso sin el tiempo suficiente para preparar una estrategia adecuada.

Para este momento, el juez ya legalizó la captura del sospechoso y la Fiscalía le imputó a Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos.

En la nueva audiencia se espera que se tome una decisión respecto a la medida de aseguramiento, en medio de un caso que por su naturaleza la propia Fiscalía lo catalogó como un acto de “frialdad alarmante” y de “desprecio por la vida”.

🔴 Temor por posible caos aéreo en Estados Unidos

Los viajeros de Estados Unidos sufrieron cancelaciones y retrasos de vuelos el jueves, en la víspera de una jornada que amenaza con ser caótica por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria. Las aerolíneas reducirán un 10 % de sus vuelos en 40 zonas de alto tráfico del país el viernes, en cumplimiento de una orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) emitida por motivos de seguridad.

Las aerolíneas que operan en Estados Unidos cancelaron el jueves anticipadamente más de 650 vuelos previstos para el viernes, según el sitio web de seguimiento FlightAware. Se espera que este número sea mayor.

American Airlines informó en un comunicado que la orden del gobierno le obliga a suprimir 220 vuelos cada día.

Delta Airlines canceló unos 170 vuelos programados para el viernes, según informó la aerolínea, mientras que la cadena CNN informó de que Southwest Airlines suspendió 100 despegues.

La parálisis presupuestaria que obliga a cerrar servicios públicos federales se convirtió el miércoles en la más larga de la historia de Estados Unidos, y dejó sin su salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector.

🔴 Registraduría le cierra la puerta a candidatura presidencial de Quintero

La Registraduría, a través de una resolución, negó la inscripción del comité “Reset total contra la corrupción y el narcotráfico” con la que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero esperaba recolectar firmas para avalar su candidatura a la Presidencia. Según el documento, firmado por el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, Quintero no puede inscribir el comité por su participación en la consulta del Pacto Histórico, pese a que el exalcalde había renunciado a estar en esta.

“Respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida generaría un proceso inútil y costoso al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así, se protege el derecho de participación política en los términos de ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente”, indica la resolución.

En todo caso, Quintero insistirá. A través de un video, anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión de la Registraduría de Hernán Penagos. Además, anunció que desde la próxima semana comenzaría a recoger firmas, pese a la incertidumbre jurídica de la viabilidad de ese proceso.

🔴 Colombia vs. El Salvador en el Mundial Sub-15 Catar 2025

Luego del valioso empate 1-1 frente a Alemania, vigente campeona del mundo en la categoría, la selección de Colombia volverá a la acción este viernes contra El Salvador por la segunda fecha del Grupo G del Mundial Sub-17 de la FIFA. En su debut, la tricolor sorprendió por su carácter y solidez. A pesar de recibir un gol apenas a los 15 segundos, el equipo no se desmoronó y logró imponer su juego con buena tenencia de balón y orden táctico.

Figuras como el arquero Jorman Mendoza, el capitán Cristian Orozco y el delantero Santiago Londoño fueron clave para equilibrar las acciones ante una potencia europea.

Colombia integra el Grupo G, junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador. En la primera jornada, Corea del Norte venció 5-0 a los centroamericanos y lidera la zona. Alemanes y colombianos suman un punto, mientras que El Salvador cierra la tabla sin unidades. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

El juego se podrá ver por ditu o seguir el minuto a minuto en la página de El Espectador y comenzará a las 7:30 p. m., hora en Colombia.