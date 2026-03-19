Importaciones colombianas, software electoral y más en El Despertador

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🔴 Gobierno otra vez pide auditar código fuente de softwares electorales para las presidenciales

En la Comisión de Seguimiento para los procesos electorales que se realizó este miércoles, el ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a la ministra de las TIC, Carina Murcia, le pidieron a la Registraduría de Hernán Penagos que el código fuente —que se encarga del preconteo y el escrutinio de los votos— no solo se les muestre a los partidos políticos, sino que se deje auditar con expertos técnicos del Gobierno.

La petición, en palabras de Benedetti, “es que se pueda hacer una verdadera auditoría del software, para que se quiten las dudas o se absuelvan las preguntas, porque aquí hemos tenido un mejor clima, las hemos llevado de la mejor forma, para que entonces desde el Ministerio de las TIC se pueda hacer esa famosa auditoría”. Los autoridades electorales han ratificado varias veces que ese paso siempre se da y que incluso colectividades y Ejecutivo lo han podido verificar. Además, durante la comisión, también hubo de nuevo críticas hacia el presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política desde diferentes partidos. Y la MOE aseguró que existe un 99,8 % de correspondencia entre los resultados de preconteo y escrutinios de las elecciones a Senado.

🔴 Irán destruirá industria energética regional si atacan la suya

Irán lanzó el miércoles por la noche una serie de ataques contra instalaciones energéticas en los países de la región del Golfo tras sufrir un nuevo revés: la muerte de su ministro de Inteligencia, asesinado en un ataque reivindicado por Israel.

El líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que los responsables del ataque pagarán por la sangre derramada, tras una serie de asesinatos de altos mandos. Israel mató el miércoles al ministro de Inteligencia Esmail Jatib, un día después de anunciar que abatió al poderoso e influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que Jatib fue “eliminado” en un bombardeo nocturno y anunció que su gobierno dio carta blanca al ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron el miércoles por la noche con intensificar sus ataques si el sector energético iraní volvía a ser blanco de ataques, tras un bombardeo contra una importante instalación de gas.

“Les advertimos una vez más de que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, cuya respuesta ya se está llevando a cabo”, anunciaron en un comunicado difundido por los medios de comunicación iraníes. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que los ataques contra infraestructuras energéticas pueden tener “consecuencias incontrolables”, después de que el inmenso yacimiento de gas SouthPars-North Dome fuera blanco de un ataque.

Irán lanzó el miércoles por la noche una serie de ataques contra instalaciones energéticas en la región, especialmente contra la instalación de gas más grande del mundo, en Catar, donde hubo “daños considerables”. El gobierno de Catar anunció posteriormente la expulsión de dos diplomáticos iraníes. A esto se suma el problema del bloqueo del estrecho de Ormuz, principal vía del comercio marítimo de hidrocarburos. El presidente estadounidense, Donald Trump, está en una pugna con sus aliados para que lo ayuden en una misión militar para reabrir este paso.

🔴 Qué compra Colombia en el exterior

El DANE publicará este jueves un nuevo informe de importaciones, con el que se conocerá cómo arrancaron en 2026 las compras externas del país y qué tan dinámico sigue el frente del comercio exterior.

Cabe recordar que, en su reporte más reciente, correspondiente al acumulado de enero a diciembre de 2025, las importaciones colombianas sumaron US$70.502,1 millones CIF y crecieron 10 % frente al mismo periodo de 2024. El mayor impulso vino de las manufacturas, con un aumento de 11,7 %, mientras que el único gran grupo que cayó fue el de combustibles y productos de las industrias extractivas, con una variación de -2,5 %. Además, el déficit comercial del país se amplió a US$16.377,3 millones FOB.

🔴 Las tasas de interés en el Viejo Continente

Este jueves, 19 de marzo, el Banco Central Europeo (BCE) dará a conocer su nueva decisión sobre tasas de interés. La reunión llega después del fuerte repunte del petróleo por la guerra en Irán: el Brent ya casi completa dos semanas por encima de los US$100 por barril, un nivel que vuelve a presionar las expectativas de inflación en la eurozona. Pese a eso, la expectativa predominante es que la entidad mantenga sin cambios sus tipos de referencia.

La atención estará puesta, sobre todo, en el mensaje de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. El mercado seguirá de cerca cualquier señal sobre cómo está leyendo el banco central el efecto del encarecimiento de la energía sobre los precios y sobre la actividad económica, en momentos en que algunos inversionistas ya empiezan a contemplar la posibilidad de que más adelante vuelva a discutirse una subida de tasas.

🔴 Disidencia de Mordisco dice que restringirá acceso a territorios a la Defensoría, ONU y OEA

La disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, anunció que restringirá el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo a los territorios donde opera ese grupo armado.

“La medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad”, señala la disidencia en un comunicado, en el que además acusa a estas misiones de haber desbordado su papel. En particular, sostiene —sin presentar pruebas— que “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”.

La decisión tiene implicaciones concretas en el terreno. En regiones donde la presencia estatal es limitada, la labor de estas misiones ha sido clave para verificar violaciones de derechos humanos y mediar en situaciones de riesgo.

🔴 Un espacio para conocer la historia de la Tierra y el universo

Este 19 de marzo, al Museo Paleontológico de Villa de Leyva llega “Del Cretácico al universo”, una experiencia que busca conectar la historia de la Tierra con la historia del cosmos, en el marco del Festival de Astronomía 2026.

Durante la visita al museo, los interesados podrán recorrer el Paleojardín Botánico, ingresar a un domo astronómico inmersivo, explorar el cielo nocturno guiados por astrónomos y asistir a charlas educativas. El espacio estará abierto para todas las edades.

🔴 Corredor férreo y acciones del GEB, en la agenda del Concejo

Este jueves 19 de marzo de 2026, desde las 9:00 de la mañana, el Concejo de Bogotá tendrá una jornada marcada por dos debates clave.

Por un lado, la Comisión Primera del Plan de Desarrollo continuará el debate de control político sobre el corredor férreo, una discusión citada por los concejales Andrés Darío Onzaga y Julián Rodríguez Sastoque, de Alianza Verde, en la que participarán entidades del Distrito como las secretarías de Gobierno, Movilidad, Ambiente y Planeación, además del IDU, la Defensoría del Espacio Público, la UAESP y la Empresa Metro de Bogotá.

A la misma hora, la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público adelantará un debate de control político sobre la eventual enajenación de acciones del Grupo de Energía de Bogotá. La discusión fue impulsada por la concejal Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana, y tendrá como citados a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobierno. También fueron invitados los organismos de control y el presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Será una mañana movida en el Concejo, con dos temas de alto impacto para la ciudad: infraestructura y finanzas públicas.

🔴 Paro armado indefinido del Eln: Defensoría advierte graves afectaciones a familias

El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció un paro armado indefinido el pasado 17 de marzo, el primero registrado en lo que va de 2026.

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por las afectaciones que ya genera el paro en el municipio de Bajo Baudó (Chocó), afectando a 25 comunidades: 16 afrocolombianas, que corresponden a 530 familias, equivalentes a 1.933 personas, y nueve comunidades indígenas, integradas por 886 familias, equivalentes a 4.114 personas.

Estas poblaciones habitan en el Bajo Baudó y en cuencas como la del río Docampadó y otros afluentes del suroriente del departamento. Según la entidad, la situación ha interrumpido jornadas de atención en salud, el acceso a clases de niños y jóvenes, y la llegada de misiones humanitarias a los territorios afectados.

🔴 Un espacio para conocer la historia de la Tierra y el universo

Este 19 de marzo, al Museo Paleontológico de Villa de Leyva llega “Del Cretácico al universo”, una experiencia que busca conectar la historia de la Tierra con la historia del cosmos, en el marco del Festival de Astronomía 2026.

Durante la visita al museo, los interesados podrán recorrer el Paleojardín Botánico, ingresar a un domo astronómico inmersivo, explorar el cielo nocturno guiados por astrónomos y asistir a charlas educativas. El espacio estará abierto para todas las edades.