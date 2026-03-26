Imputación de Juliana Guerrero, impuesto al patrimonio, Irán y más en El Despertador

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🔴 Juliana Guerrero será imputada por fraude procesal y falsedad ideológica

Este 26 de marzo, a las 3:00 p.m., la Fiscalía General de la Nación realizará la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, investigada por presuntamente haber presentado diplomas universitarios falsos en su proceso para llegar a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro.

Guerrero será imputada por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según la investigación, habría registrado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos emitidos por la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional.

La audiencia de imputación ha sido aplazada en dos ocasiones durante este año. Además de Guerrero, quien ya no se encuentra vinculada laboralmente al gobierno, la Fiscalía imputará por los mismos delitos a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la institución universitaria.

🔴 Las dudas sobre la muerte del Zarco Aldinever: Fiscalía lo busca por crimen de Miguel Uribe

El nombre de José Manuel Sierra Sabogal, conocido en la guerra como el Zarco Aldinever y uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia, reapareció con un giro de fondo: la Fiscalía General de la Nación aseguró que está vivo y ordenó su captura, junto con la de otros seis integrantes de esa disidencia, por ser autores intelectuales del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, cometido el 7 de junio de 2025.

A esas declaraciones se sumaron las del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien este 25 de marzo aseguró que no existe certezas de que Aldinever hubiera sido asesinado en Venezuela en un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 2025.

La información contradice la versión que el pasado 11 de agosto dio el ministro Sánchez, cuando aseguró que había muerto en territorio venezolano.

La mesa de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el grupo armado que en 2024 se separó de la Segunda Marquetalia, pide no vincular el proceso con el magnicidio por el que Aldinever -al igual que otros seis disidentes- tiene una orden de captura.

🔴 Gremios esperan decisión de la Corte sobre impuesto al patrimonio

A pocos días de que venza la primera cuota del impuesto al patrimonio para empresas, gremios intensificaron sus llamados a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la medida. Organizaciones como AmCham Colombia y la ANDI pidieron una decisión antes del 1 de abril, fecha en la que comienza el calendario de pagos, sobre un tributo creado por decreto en medio de la emergencia económica y que aplica a empresas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, es decir, más de COP 10.478,8 millones. La tarifa general es de 0,5 %, aunque sube a 1,6 % para sectores como el financiero, el asegurador y el extractivo.

Desde el sector privado insisten en que ese nuevo cobro puede afectar la liquidez de las empresas, la inversión y el empleo. De ahí que los gremios hayan solicitado al alto tribunal evaluar la posibilidad de suspender temporalmente su aplicación mientras se resuelve de fondo su constitucionalidad, con el argumento de evitar impactos sobre la liquidez de las empresas y dar certeza jurídica.

🔴 Trump dice que Irán quiere negociar, pero temen “ser asesinados por su propia gente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el miércoles en que está en conversaciones de paz con Irán y sugirió que los desmentidos de Teherán ocurren debido al temor de los negociadores a ser asesinados. “Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, dijo Trump durante una cena con miembros republicanos del Congreso.

“También tienen miedo de que nosotros los matemos”, añadió. El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones luego de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara que Irán “no tiene la intención de negociar”.

Trump repitió su afirmación de que Irán está siendo “diezmado” en el conflicto que se encuentra ahora en su cuarta semana, incluso cuando Teherán mantiene un efectivo cuello de botella sobre el crucial estrecho de Ormuz por donde pasa una quinta parte del crudo y el gas licuado mundiales. En una arremetida contra sus adversarios internos, Trump también dijo que los demócratas tratan de “desviar la atención de todo el tremendo éxito que estamos teniendo en esta operación militar”.

🔴 Jornada clave en la justicia por los casos de Juan Felipe Rincón y Juan Esteban Moreno

Este jueves 26 de marzo continuará la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra cinco nuevos implicados en el caso de Juan Felipe Rincón. En esta diligencia, la Fiscalía solicitará ante un juez que se les imponga una medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

También se llevará a cabo la audiencia preparatoria antes del juicio por el asesinato de Juan Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido en Halloween de 2025. En este caso, los procesados son Juan Carlos Suárez y Ricardo González, señalados como los principales responsables del crimen.

🔴 Netflix prepara nueva versión de ‘Si tuviera 30’, con Jennifer Garner

La exitosa película de comienzos de los 2000 tendrá un reboot que desarrollará Netflix y donde Jennifer Garner tendrá un papel relevante.

La icónica comedia romántica, que se estrenó en el 2004, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, que sigue la vida de una adolescente que pide en su cumpleaños convertirse en una adulta para no tener conflictos de su edad y huir de la falta de popularidad en su escuela, volverá a realizarse.

Se confirmó que la plataforma Netflix está adelantando la producción de una nueva versión, que mostrará a la joven Jenna, quien al despertar, como por arte de magia, es una adulta, que debe lidiar con la vida de alguien de esa edad, sin tener la más mínima idea de cómo.

Allí Garner tendrá el rol de productora. El gigante del streaming también anticipó que el elenco de la nueva apuesta lo encabezarán: Emily Bader y Logan Lermanen en los roles de Jenna Rink y Matt Flamhaff.

El filme estará dirigido por Brett Haley.

🔴 Bancada de mujeres del Pacto Histórico de Petro pidió la salida de Hollman Morris de RTVC

La bancada de mujeres del Pacto Histórico, a viva voz en la plenaria de la Cámara y a través de un comunicado público, exigió la renuncia de Hollman Morris al cargo de gerente General de RTVC. Este acto político y simbólico es clave, ya que son las congresistas que apoyan de forma directa el proyecto del presidente Gustavo Petro, quien ha sostenido a Morris en el cargo pese a todas las polémicas y denuncias. Lo que hicieron este miércoles, en la plenaria de la Cámara, fue pedir el retiro de Morris del cargo por cuenta de los señalamientos por presunto acoso laboral y sexual en los que su nombre y la entidad han salido a relucir.

No obstante, el gerente de RTVC siempre ha defendido su inocencia y hace 24 horas ese conglomerado de medios públicos dijo que no tienen ningún proceso interno con esas características; de hecho, este mismo miércoles Morris le dio más amplificación a dicho pronunciamiento. “La asimetría de poder sigue vigente. En ese sentido, solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”, dijeron las mujeres del Pacto en su comunicado.

Este pronunciamiento se dio en medio de una sesión informal de la plenaria de la Cámara, en la que, entre otras lideresas, hablaron Jineth Bedoya, Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano; todas coincidieron en solicitar medidas de fondo ante los casos denunciados en medios públicos y privados, al igual que otros escenarios públicos como el mismo Congreso de la República. En ese sentido, la representante del Pacto María Fernanda Carrascal precisó que, con nombre propio, se refirió de forma directa a Hollman Morris.

“Pedimos que se retire de su cargo para que pueda darle la cara a la justicia, por supuesto, porque el debido proceso se debe respetar. Lo más importante es que las víctimas cuentan con el apoyo de las mujeres del Pacto”, precisó Carrascal.